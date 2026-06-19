किस बीमारी में किस डॉक्टर को दिखाएं? कई विभागों के नाम नहीं जानते होंगे 90% लोग, आसान गाइड से समझिए

Types of Specialist Doctors: ये सच है कि, डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होते हैं, क्योंकि वही हमें गंभीर बीमारियों से बचाकर जीवनदान देते हैं. जब भी हम किसी शारीरिक समस्या से परेशान होते हैं, तो सबसे पहले डॉक्टर के पास ही जाते हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि हर बीमारी के लिए एक अलग विशेषज्ञ डॉक्टर होता है? जी हां, कई बार लोग किसी भी समस्या के लिए सीधे जनरल फिजिशियन के पास पहुंच जाते हैं. मगर सच्चाई ये है कि, कुछ बीमारियों के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर की जरूरत होती है. जैसे दिल की बीमारी के लिए कार्डियोलॉजिस्ट और त्वचा की समस्या के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट. हालांकि, सामान्य सर्दी-खांसी जैसी छोटी समस्याओं के लिए स्पेशलिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं होती है. लेकिन, इसके लिए जरूरी है कि डॉक्टर और विशेषज्ञ (स्पेशलिस्ट) में फर्क समझें. अब सवाल है कि आखिर, किस बीमारी में किस डॉक्टर को दिखाएं? समझिए विभाग और डॉक्टर के बारे में-

किस बीमारी में किस डॉक्टर को दिखाएं?

साइकोलॉजिस्ट: डिप्रेशन, अवसाद,कोई हादसा जिसने आप पर बुरा प्रभाव डाला हो ऐसे मनोविकारों का इलाज करवाने के लिए हम साइकोलॉज‍िस्‍ट के पास जाते है. यह किसी प्रकार की बीमारी नहीं है बल्कि मन का वह अवसाद है जो समय पर बाहर नहीं निकल पाता है.

ईएनटी स्पेशलिस्ट: ये वह स्‍पेशलिस्‍ट होते है जो कई तरह की समस्याओं का इलाज करते है. टॉन्सिल है, कान में दर्द, स‍िर या गर्दन की समस्या है तो भी आप ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जा सकते हैं.

नेफ्रोलॉजिस्ट: किडनी से संबंधित बीमारियों का इलाज करने वाले डॉक्टर को नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है. ये डॉक्टर किडनी में पथरी की समस्या, हाइपरटेंशन जैसी समस्याओं का इलाज करते हैं.

न्यूरोलॉजिस्ट: शरीर की नसों से सम्बंधित समस्या, रीढ़ की हड्डी या दिमाग से जुड़ी किसी प्रकार की समस्या के लिए न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाया जाता है. न्यूरोलॉजिस्ट माइग्रेन मल्‍टीपल स्‍क्‍लेरोसिस या अल्जाइमर जैसे रोगों का इलाज करते है.

कैंसर स्‍पेशलिस्‍ट: ये स्‍पेशलिस्‍ट डॉक्टर कैंसर का इलाज करते हैं. इन कैंसर स्पेशलिस्ट को मेडिकल भाषा में ‘ऑन्कोलॉजिस्ट’ भी कहा जाता है.

गैस्ट्रोएंट्रोलोजिस्ट: छोटी आंत, पित्ताशय या यूं कहें कि पेट से जुड़ी सभी प्रकार की समस्याओं के लिए हम गैस्ट्रोएंट्रोलोजिस्ट के पास जा सकते है. ये स्‍पेशलिस्‍ट डॉक्टर कोलोनोस्कोपी, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट एंडोस्कोपी आदि की मदद से प्रॉब्लम को चेक करते हैं.

स्त्री रोग विशेषज्ञ: ये स्‍पेशलिस्‍ट डॉक्टर महिलाओं के शारीरिक समस्याओं का इलाज करते हैं. महिलाओं से जुड़ी समस्याएं जैसे पीरियड्स, पीसीओडी, ब्रेस्ट से जुड़ी शिकायत, प्रजनन या इंफर्टिलिटी, प्रेगनेंसी, डिलीवरी, मेनोपॉज के लिए स्त्री रोग विशेषज्ञ को दिखाया जाता है.

कार्डियोलॉजिस्ट: दिल से सम्बंधित समस्याओं के विशेषज्ञ को हृदय रोग विशेषज्ञ या ‘कार्डियोलॉजिस्ट’ बोला जाता है. ये विशेषज्ञ हार्ट से जुड़ी कोई समस्या जैसे हार्ट की अन‍ियम‍ित धड़कन, हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक के लक्षण में आपकी मदद कर सकते हैं.

एंडोक्रिनोलॉजिस्ट: आमतौर पर मेटाबोलिक डिसॉर्डर से संबंधित बीमारियों के लिए एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से दिखाना होगा. इसमें डायबिटीज, थायराइड, हार्मोन असंतुलन, मोटापा, फर्टिलिटी से संबंधित बीमारी, ऑस्टियोपोरोसिस, ओवरी में सिस्, थायरायड कैंसर, पीसीओएस आदि बीमारियों के लिए एंडोक्रायनोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जाना चाहिए.

नेत्र रोग विशेषज्ञ: आंखों से जुड़ी समस्याओं जैसे आंखों में पानी आना, दूर या पास का काम दिखाई देना, आंखों में सूजन, आंखों का लाल होना, मोतियाबिंद आदि समस्याओं में नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास ही जाना होता है. इसको मेडिकल भाषा में ‘ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट’ बोला जाता है.

जनरल फिजिशियन: जनरल फिजिशियन आम और छोटी बीमारियों का इलाज करते हैं. सर्दी, खांसी, बुखार और अन्य एलर्जी या किसी प्रकार के वायरल इंफेक्‍शन जैसी समस्या के इलाज के लिए जनरल फिजिशियन के पास जाया जा सकता है.

हेमेटोलॉजिस्ट: खून से संबंधित बीमारियों या खून की जांच के लिए हेमेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए. इसमें खून की कमी हो गई है या ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है या खून का थक्का नहीं बनता या खून रुकता ही नहीं तो ऐसे में हेमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर से दिखाना चाहिए.

हेपाटोलॉजिस्ट: यह लिवर से संबंधित अगर हेपटाइटिस की बीमारी है तो इसमें हेपाटोलॉजिस्ट से दिखाना चाहिए. इसमें लिवर सिरोसिस, फैटी लिवर डिजीज, लिवर कैंसर, लिवर फेल्योर, लिवर से संबंधित किडनी डिजीज है तो हेपाटोलॉजिस्ट से दिखाना चाहिए. हेपाटोलॉजिस्ट अलग से नहीं होते हैं आमतौर पर गैस्ट्रो डॉक्टर ही हेपाटोलॉजिस्ट होते हैं.

क्रिरिटिकल केयर: यदि किसी का अचानक एक्सीडेंट हो गया है, कोई अचानक बेहोश हो गया, अचानक शरीर का कोई अंग काम करना बंद कर दिया तो ऐसे मामलों में लोग तुरंत अस्पताल जाता है. वहां पर क्रिटिकल केयर मेडिसीन के एक्सपर्ट इस तरह के इलाज करते हैं. क्रिटिकल केयर मेडिसीन MD में एक स्पेशलिस्ट कोर्स होता है.