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पेट में तेजी से गैस बनाती हैं ये दालें! फिर कौन सी दाल होती ज्यादा फायदेमंद, एक्सपर्ट ने बता दिया सच

Are Your Dals Causing Bloating: दालों का सेवन सेहत के लिए फायदेमंद है. मार्केट में कई तरह की दालें उपलब्ध है. लेकिन, सभी दालों के पचने का समय अलग-अलग हैं. कुछ आसानी से पच जाती हैं तो कुछ खाने से भारीपन या एसिडिटी की शिकायत हो जाती है. ऐसे में सवाल होता है कि आखिर कौन सी दालें सेहत के लिए फायदेमंद होती हैं? कौन सी दालें पेट में गैस बना सकती हैं? इस बारे में बता रही हैं सीनियर डाइटिशियन ऋचा शर्मा-

By: Lalit Kumar | Published: May 15, 2026 9:54:42 PM IST

जानिए, कौन सी दालें पेट के लिए अच्छी होती हैं? (Canva)
जानिए, कौन सी दालें पेट के लिए अच्छी होती हैं? (Canva)


Are Your Dals Causing Bloating: दालों का सेवन सेहत के लिए फायदेमंद है. हेल्थ एक्सपर्ट तो छोड़ो घर के बड़े-बुजुर्ग भी हमें दाल खाने पर जोर देते हैं. असल में, दालों में प्रोटीन, खनिज और फाइबर जैसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जो हमारी सेहत के लिए फायदेमंद साबित होते हैं. मार्केट में कई तरह की दालें उपलब्ध है. लेकिन, सभी दालों के पचने का समय अलग-अलग हैं. कुछ आसानी से पच जाती हैं तो कुछ खाने से भारीपन या एसिडिटी की शिकायत हो जाती है. ऐसे में सवाल होता है कि आखिर कौन सी दालें सेहत के लिए फायदेमंद होती हैं? कौन सी दालें पेट में गैस बना सकती हैं? कौन सी दालें पचने में लेती हैं कम समय? इस बारे में बता रही हैं कैलाश दीपक हॉस्पिटल दिल्ली की सीनियर डाइटिशियन एवं विभागाध्यक्ष ऋचा शर्मा-

कौन सी दालें जल्दी डाइजेस्ट होती हैं?

एक्सपर्ट के मुताबिक, बहुत सारी दलों में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है. इससे लोगों को पेट में गैस बनने की समस्या उत्पन्न हो सकती है. लेकिन, मूंग दाल और मसूर दाल आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है. क्योंकि, इसमें आयरन, जिंक, फॉस्फोरस, फाइबर और प्रोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है. इसलिए मूंग दाल को सबसे जल्दी पचने वाली दाल माना जाता है.

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किन दालों का सेवन कम करें?

पेट की समस्या होने पर राजमा, काबुली चना, काला चने के सेवन से बचना चाहिए. जितना संभव हो खाने बचें या इनका सेवन सीमित मात्रा में करें. हालांकि, एक्सपर्ट कहती हैं कि, अगर इन चीजों को खाना ही है तो भिगोकर पानी निकाल दें, फिर हींग और अदरक के साथ प्रेशर कुकर में पकाएं. ऐसा करके खाने से पेट फूलने की समस्या 70 प्रतिशत तक कम हो सकती है.

कौन सी दालें साथ खा सकते हैं?

मूंग की तासीर ठंडी होती है और मसूर की दाल की तासीर गर्म होती है. ऐसे में अगर आप इन दोनों को एक साथ मिलाकर खाएंगे, तो इससे आपको अधिक लाभ मिल सकता है. वहीं, मूंग और मसूर की दाल को आप सुबह, दिन या रात को किसी भी समय खा सकते हैं. लेकिन ध्यान रहे कि दिन में एक से अधिक बार मूंग और मसूर की दाल खाने से बचना चाहिए.

पेट के लिए दालों से जुड़े एक्सपर्ट फैक्ट

  • मूंग दाल (हरी या पीली): सबसे आसानी से पच जाती है, सबसे कम गैस बनती है.
  • मसूर दाल (लाल मसूर): हल्की और जल्दी पचने वाली होती है.
  • अरहर/तूर की दाल: कम मात्रा में ही खाना ठीक रहता है.
  • चना दाल: 8-10 घंटे भिगोकर प्रेशर कुकर में पकाने पर ठीक रहती है.
  • मोठ (मटकी): अंकुरित होने पर पेट के लिए बहुत फायदेमंद होती है.

Tags: Health News Hindihealth tips
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