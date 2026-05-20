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40 के बाद पाचन शक्ति कमजोर क्यों होने लगती है? अग्नि क्षीण के क्या हैं कारण, आयुर्वेद से जानिए नुकसान-बचाव

Weak Digestion Power Cause: अगर सेहतमंद रहना है तो आपकी पाचन शक्ति का मजबूत रहना बेहद जरूरी है. 40 की उम्र पार करते ही इसे ठीक रख पाना चुनौती साबित हो जाता है. ऐसी स्थिति में अपच, गैस, भारीपन, एसिडिटी और थकावट जैसे लक्षण दिखते हैं. अब सवाल है कि आखिर, 40 की उम्र के बाद पाचन शक्ति कमजोर क्यों होने लगती है? अग्नि क्षीण क्या है? पाचन अग्नि कैसे कमजोर होती है?

By: Lalit Kumar | Published: May 20, 2026 3:25:15 PM IST

जानिए, 40 के बाद पाचन शक्ति कमजोर क्यों होने लगती है? (Canva)
जानिए, 40 के बाद पाचन शक्ति कमजोर क्यों होने लगती है? (Canva)


Weak Digestion Power Cause: अगर सेहतमंद रहना है तो आपकी पाचन शक्ति का मजबूत रहना बेहद जरूरी है. पाचन शक्ति को मजबूत रखने का केवल और केवल एक ही फॉर्मूला है-‘हेल्दी खानपान’. दरअसल, खाना सिर्फ पेट भरने का साधन ही नहीं बल्कि शरीर को ऊर्जा और बल देने का प्राकृतिक तरीका है. हालांकि, एक उम्र तक तो लगभग सबकुछ ठीक रहता है. लेकिन, 40 की उम्र पार करते ही इसे ठीक रख पाना चुनौती साबित हो जाता है. बता दें कि, जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, शरीर में तेजी से बदलाव आने लगते हैं. 40 के बाद ज़्यादातर लोगों को अक्सर पाचन की समस्याएं होने लगती हैं, जैसे- अपच, गैस, भारीपन, एसिडिटी और थकावट. आयुर्वेद में इसे शरीर की ‘अग्नि’ कमज़ोर होना कहा जाता है, यानी पाचन शक्ति का गिरना. जब अग्नि ठीक रहती है, तो खाना आसानी से पचता है, ऊर्जा और पोषण मिलते हैं. लेकिन अगर अग्नि कमज़ोर हो जाए, तो खाना ठीक से नहीं पचता और कई तरह की बीमारियां झेलनी पड़ती हैं. अब सवाल है कि आखिर, 40 की उम्र के बाद पाचन शक्ति कमजोर क्यों होने लगती है? अग्नि क्षीण क्या है? पाचन अग्नि कैसे कमजोर होती है? आयुर्वेद से समझिए-

40 की उम्र के बाद क्यों कमजोर होती पाचन शक्ति?

आयुर्वेद के अनुसार, 40 की उम्र के बाद पाचन शक्ति कमजोर होने का मुख्य कारण शरीर में हार्मोनल बदलाव, पेट के एसिड (Stomach Acid) का कम होना, और पाचक एंजाइमों (Digestive Enzymes) का उत्पादन घट जाना है. साथ ही, आंतों की कार्यप्रणाली भी धीमी होने लगती है. दरअसल, उम्र के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एंजाइम्स का उत्पादन कम हो जाता है, जिससे प्रोटीन और विटामिन जैसे (B 12) को शरीर में अवशोषित करना मुश्किल हो जाता है. भोजन नली और आंतों की मांसपेशियां भी कमजोर हो जाती हैं, जिससे भोजन का पाचन तंत्र से गुजरना धीमा हो जाता है. इसी का नतीजा है कि, कब्ज और एसिडिटी की समस्या बढ़ जाती है.

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अग्नि क्षीण क्या है?

आयुर्वेद में अग्नि मतलब सिर्फ अग्नि नहीं, बल्कि पाचन और शरीर की मेटाबॉलिक ताकत है. यही शक्ति भोजन को पचाकर पोषक तत्वों में बदलती है. जब यह कमज़ोर हो जाती है, तो इसे अग्नि क्षीण यानी लो पाचन कहा जाता है. तब खाना पूरी तरह नहीं पचता और “आम” नाम के अपचित विषैले तत्व शरीर में इकट्ठा होने लगते हैं. आम का जमा होना गैस, एसिडिटी, पेट फूलना, भूख कम होना, थकावाट, सिरदर्द और स्किन के परेशानियों तक ले जा सकता है. आयुर्वेद में सबका बेस यही अग्नि है—अगर अग्नि मज़बूत है, तो शरीर स्वस्थ और एनर्जेटिक रहता है.

पाचन अग्नि कमजोर कैसे होती है?

अब सवाल है कि पेट की पाचन अग्नि कमजोर कैसे होती है. आयुर्वेद कहता है कि बार-बार थोड़ा-थोड़ा खाने की आदत पाचन शक्ति को प्रभावित करती है. इसके अलावा, बिना भूखे लगे खाना, देर रात खाना, और अत्याधिक तनाव लेने से भी पाचन शक्ति कमजोर होती है. हर बार भोजन के बाद पाचन शक्ति को शांत होने में समय लगता है और फिर दोबारा पाचन की क्रिया शुरू करने में भी ऊर्जा और समय दोनों लगते हैं. ऐसे में अगर आप थोड़ा-थोड़ा करके खाते हैं, तो नया भोजन पुराने भोजन में मिल जाता है और आधा पाचन रस ही रक्त में मिल जाता, क्योंकि पहले ही भोजन का पाचन अभी तक पूरा नहीं हुआ था.

बार-बार खाने के नकारात्मक प्रभाव

इससे शरीर में विषाक्त पदार्थों का जमाव शुरू हो जाता है और धीरे-धीरे शरीर का वजन बढ़ने लगता है, हॉर्मोन असंतुलित हो जाते हैं, और एसिडिटी, गैस, और स्किन संबंधी परेशानियां होने लगती हैं. आयुर्वेद के हिसाब से दिन में 2 से 3 बार ही भोजन करना चाहिए. जब भूख लगे तभी खाना चाहिए, भोजन को पचने के लिए कम से कम तीन घंटे का समय जरूर दें, और पानी खाने के एक घंटे बाद पीएं.

Tags: Health News Hindihealth tips
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