सेक्स के पहले इन चीजों को अपनी डाइट में शामिल करें, मिलेगा असरदार रिजल्ट

What To Eat Before Sex : आज के भागदौड़ भरी जिंदगी में अक्सर हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है. हमारी सेक्स लाइफ भी प्रभावित होती है.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: October 9, 2025 11:00:00 PM IST

What To Eat Before Sex
What To Eat Before Sex

What To Eat Before Sex : खाना हमारी सेहत का आधार है. एक स्वस्थ आहार हमारे हर काम को बेहतर बनाता है, लेकिन भागदौड़ भरी जिंदगी में अक्सर हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है. हमारी सेक्स लाइफ भी प्रभावित होती है. अगर आप भी ऐसी ही स्थिति से गुजर रहे हैं और अपने पार्टनर के साथ सेक्स करने के बारे में सोच रहे हैं, तो सेक्स से पहले कुछ खास डाइट का सेवन बेहतर परिणाम दे सकता है. ये डाइट आपके मूड को बेहतर बनाएंगे.

सेक्स से पहले खाने योग्य चीजें

अनार

वेबएमडी के अनुसार, अनार को हमेशा से प्रजनन क्षमता और यौन इच्छा को बढ़ाने वाला फल माना जाता रहा है. इसके अलावा, यह स्वादिष्ट भी होता है. विशेषज्ञों का मानना है कि सेक्स से पहले अनार का जूस पीने से मूड बेहतर होता है, रक्त संचार बढ़ता है और सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्तर बढ़ता है.

डार्क चॉकलेट

डार्क चॉकलेट को रोमांटिक चॉकलेट भी कहा जाता है. डार्क चॉकलेट खाने से सेरोटोनिन का स्तर तुरंत बढ़ जाता है. सेरोटोनिन खुशी लाता है, जिससे मूड बेहतर होता है. इससे यौन इच्छा में सुधार हो सकता है.

पालक

अपने साथी के साथ सेक्स से पहले पालक जरूर खाएं. पालक कई चीजों के लिए फायदेमंद है, साथ ही यह यौन इच्छा बढ़ाने के लिए भी जरूरी है. पालक में मैग्नीशियम और कई खनिज होते हैं जो टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बढ़ाते हैं.

तरबूज

तरबूज में कई अमीनो एसिड होते हैं, जिनमें सिट्रूलिन और आर्जिनिन शामिल हैं. ये दोनों अमीनो एसिड रक्त वाहिकाओं को आराम देते हैं और प्राइवेट पार्टस में रक्त प्रवाह बढ़ाते हैं.

एवोकाडो

एवोकाडो को सेक्स बूस्टर के रूप में भी जाना जाता है. इसमें वसा और फाइबर होते हैं, जो ऊर्जा और सहनशक्ति बढ़ाने का काम करते हैं. इसमें विटामिन बी6 भी होता है, जो थकान दूर करने में मदद करता है. एवोकाडो आमतौर पर महिलाओं के मूड को बेहतर बनाने के लिए जाना जाता है.

