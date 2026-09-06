20, 30 या 40… आपकी सही उम्र क्या है? जन्मदिन से नहीं, ये 5 आसान टेस्ट बताएंगे शरीर की ‘Biological Age’

What Is Your Real Age: आपकी उम्र 35 साल है, लेकिन क्या आपका शरीर भी 35 साल का ही है? चौंकिए मत, क्योंकि कैलेंडर में बढ़ती उम्र और शरीर की वास्तविक स्थिति हमेशा एक जैसी नहीं होती है. क्योंकि, कोई व्यक्ति 40 की उम्र में भी बेहद एक्टिव और फिट नजर आ सकता है, जबकि किसी 30 साल के व्यक्ति में ही थकान, कमजोर फिटनेस और खराब नींद जैसी समस्याएं दिखाई देने लगती हैं. इसी वजह से आजकल Biological Age यानी जैविक उम्र की चर्चा बढ़ रही है.

tallyhealth.com की रिपोर्ट के मुताबिक, Biological age यह बताने की कोशिश करती है कि, शरीर की कोशिकाएं और शारीरिक प्रणालियां आपकी वास्तविक उम्र की तुलना में कितनी ‘पुरानी’ या ‘युवा’ हैं. इसे केवल घर पर किए गए एक टेस्ट से सटीक रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ आसान फिटनेस और हेल्थ संकेत आपको अपने शरीर की स्थिति का अंदाजा जरूर दे सकते हैं.

1. अपनी वॉकिंग पर दें ध्यान

चलने की गति शरीर की कार्यक्षमता का एक उपयोगी संकेत मानी जाती है. उम्र बढ़ने के साथ चलने की गति कम होना मांसपेशियों की ताकत और शारीरिक क्षमता में गिरावट से जुड़ा हो सकता है. इसके लिए घर पर किसी सुरक्षित जगह पर एक निश्चित दूरी तय करें और देखें कि आप उसे कितनी तेजी और आराम से पूरा करते हैं. बार-बार लड़खड़ाना, असामान्य रूप से धीमी गति या चलते समय बहुत जल्दी थक जाना फिटनेस पर ध्यान देने का संकेत हो सकता है. हालांकि, अकेले वॉकिंग स्पीड (walking speed) से जैविक एज (biological age) तय नहीं की जा सकती है.

2. चेयर स्टैंड से जांचें पैरों की ताकत

यह बेहद आसान टेस्ट है. एक मजबूत कुर्सी पर बैठें और बिना हाथों का सहारा लिए बार-बार खड़े होकर बैठने की कोशिश करें. यह टेस्ट मुख्य रूप से पैरों की मांसपेशियों की ताकत और functional fitness का अंदाजा लगाने में मदद कर सकता है. अगर सामान्य गतिविधियों में ही उठने-बैठने में काफी परेशानी होती है, तो मांसपेशियों की फिटनेस पर काम करने की जरूरत हो सकती है. टेस्ट करते समय कुर्सी मजबूत हो और आसपास गिरने का खतरा न हो.

3. रेस्टिंग हार्ट रेट पर नजर रखें

सुबह आराम की स्थिति में अपनी नाड़ी यानी resting heart rate मापना भी आपकी कार्डियोवस्कुलर फिटनेस (cardiovascular fitness) के बारे में कुछ जानकारी दे सकता है. नियमित व्यायाम करने वाले स्वस्थ लोगों में resting heart rate अपेक्षाकृत कम हो सकता है, लेकिन एक ‘नॉर्मल’ नंबर हर व्यक्ति के लिए समान नहीं होता. उम्र, फिटनेस, दवाएं, तनाव, नींद और स्वास्थ्य स्थिति सभी इसका असर डाल सकते हैं. इसलिए केवल heart rate के आधार पर अपनी biological age तय करना सही नहीं होगा.

4. बैलेंस टेस्ट आजमाएं

क्या आप एक पैर पर कुछ देर स्थिर खड़े रह सकते हैं? Balance शरीर की ताकत, coordination और nervous system की कार्यक्षमता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. इसे केवल सुरक्षित जगह पर करें और जरूरत पड़ने पर किसी दीवार या मजबूत सहारे के पास रहें. उम्र बढ़ने के साथ balance में कमी गिरने के जोखिम से जुड़ सकती है. लेकिन इसे भी biological age का सटीक टेस्ट नहीं, बल्कि functional fitness का एक संकेत समझें.

5. नींद-रिकवरी को नजरअंदाज न करें

अगर आप पर्याप्त घंटे सोने के बाद भी लगातार थके रहते हैं, दिनभर सुस्ती रहती है या exercise के बाद recovery में बहुत ज्यादा समय लगता है, तो यह lifestyle और overall health पर ध्यान देने का संकेत हो सकता है. नींद, शारीरिक गतिविधि, खान-पान, तनाव और वजन जैसे कई कारक शरीर की aging process को प्रभावित करते हैं.

जैविक उम्र जानने का सबसे सटीक तरीका क्या है?

घर पर किए जाने वाले ये टेस्ट सिर्फ फिटनेस और कार्यक्षमता का मोटा अंदाजा देते हैं. वास्तविक biological age निकालने के लिए कुछ वैज्ञानिक परीक्षण रक्त के biomarkers, DNA methylation या अन्य जैविक संकेतकों का विश्लेषण करते हैं. अलग-अलग methods अलग परिणाम दे सकते हैं और biological age की कोई एक सार्वभौमिक परिभाषा या टेस्ट नहीं है.