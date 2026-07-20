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जामुन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? 99% लोग होते हैं कंफ्यूज, जानिए खाली पेट इसके पत्ते चबाने के फायदे

Jamun Leaves Benefits: जामुन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? यह सवाल आपका भी हो सकता है. क्योंकि, इसको हर देश में अलग-अलग नाम से जाना जाता है. जामुन का फल जितना स्वादिष्ट और सेहतमंद माना जाता है, उतने ही गुणकारी इसके पत्ते भी बताए जाते हैं.

By: Lalit Kumar | Published: July 20, 2026 7:44:43 PM IST

जानिए जामुन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? (Canva)
जानिए जामुन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? (Canva)


Jamun Leaves Benefits: जामुन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? यह सवाल आपका भी हो सकता है. क्योंकि, इसको हर देश में अलग-अलग नाम से जाना जाता है. जामुन का फल जितना स्वादिष्ट और सेहतमंद माना जाता है, उतने ही गुणकारी इसके पत्ते भी बताए जाते हैं. आयुर्वेद में सदियों से जामुन के पत्तों का उपयोग कई स्वास्थ्य समस्याओं के लिए किया जाता रहा है. बता दें कि, इन पत्तों में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल और सूजन कम करने वाले कई तत्व पाए जाते हैं. यही वजह है कि कुछ लोग सुबह खाली पेट जामुन के ताजे पत्ते चबाने की सलाह देते हैं. हालांकि, यह जानना जरूरी है कि, जामुन के पत्ते किसी बीमारी का इलाज नहीं हैं और इनके संभावित फायदे व्यक्ति की सेहत स्थिति पर निर्भर कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि जामुन के पत्ते चबाने से क्या-क्या संभावित लाभ मिल सकते हैं.

जामुन का अंग्रेजी नाम क्या है?

जामुन का अंग्रेजी नाम Java Plum (जावा प्लम) है. इसके अलावा इसे अलग-अलग देशों में कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे- Black Plum, Indian Blackberry, Jamun, Malabar Plum, Jambolan या Jambul. हालांकि, जामुन का वैज्ञानिक नाम (Botanical Name) Syzygium cumini है.

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सुबह जामुन के पत्ते चबाने के फायदे

ब्लड शुगर कंट्रोल रखे: आयुर्वेद और कुछ शुरुआती शोध बताते हैं कि जामुन के पत्तों में ऐसे प्राकृतिक यौगिक पाए जाते हैं जो ब्लड शुगर के स्तर को संतुलित रखने में सहायक हो सकते हैं. हालांकि, डायबिटीज के मरीज डॉक्टर द्वारा दी गई दवाएं बंद न करें और किसी भी घरेलू उपाय को अपनाने से पहले चिकित्सकीय सलाह जरूर लें.

मुंह की बदबू दूर करे: जामुन के पत्तों में मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुण मुंह में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को कम करने में मदद कर सकते हैं. इन्हें चबाने से सांसों की दुर्गंध कम करने और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी लाभ मिल सकता है.

पाचन तंत्र ठीक रखे: अगर आपको हल्की पाचन संबंधी परेशानी रहती है, तो जामुन के पत्ते लाभकारी हो सकते हैं. इनमें मौजूद प्राकृतिक तत्व पाचन क्रिया को बेहतर बनाने और पेट को आराम पहुंचाने में मदद कर सकते हैं. हालांकि, लगातार पेट की समस्या होने पर डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है.

शरीर को एंटीऑक्सीडेंट दे: जामुन के पत्तों में पॉलीफेनॉल और फ्लेवोनॉयड्स जैसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं. ये शरीर की कोशिकाओं को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद कर सकते हैं और समग्र स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माने जाते हैं.

सूजन कम करे: कुछ अध्ययनों में जामुन के पत्तों में सूजनरोधी (Anti-inflammatory) गुण पाए जाने का उल्लेख किया गया है. यही कारण है कि पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में इनका उपयोग सूजन और छोटी-मोटी समस्याओं में किया जाता रहा है.

किन लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए?

  • गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं बिना डॉक्टर की सलाह के इसका सेवन न करें.
  • डायबिटीज की दवा लेने वाले लोग नियमित रूप से ब्लड शुगर मॉनिटर करें.
  • अगर किसी को जामुन या उसके पत्तों से एलर्जी है, तो इसका सेवन नहीं करना चाहिए.
  • किसी भी गंभीर बीमारी में घरेलू नुस्खों पर निर्भर रहने के बजाय विशेषज्ञ की सलाह लें.

(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.)

Tags: GK NewsHealth News Hindihealth tips
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