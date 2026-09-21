माथे पर तेल की धार और तनाव छूमंतर? क्या है आयुर्वेद की शिरोधारा, जानें Stress और नींद पर इसका क्या होता असर

Shirodhara Benefits: दिनभर की भागदौड़, काम का दबाव और लगातार सोचते रहने की आदत… इन सबके बीच अगर दिमाग को कुछ देर के लिए सुकून मिल जाए तो शायद इससे बेहतर कुछ नहीं. आपने स्पा या आयुर्वेदिक उपचार में माथे पर लगातार तेल की पतली धार गिरते हुए जरूर देखी होगी. आयुर्वेद में इसे शिरोधारा कहा जाता है. हेल्थ एक्सपर्ट का दावा किया जाता है कि, यह प्रक्रिया मन को शांत करने, तनाव कम करने और नींद बेहतर करने में मदद कर सकती है. अब सवाल है कि आखिर, शिरोधारा क्या है? इसके पीछे आयुर्वेद क्या कहता है? इस बारे में बता रही हैं राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय लखनऊ की डॉ. शचि श्रीवास्त्व-

क्या है शिरोधारा?

डॉ. शचि श्रीवास्तव कहती हैं कि, शिरोधारा आयुर्वेद की एक पारंपरिक प्रक्रिया है, जिसमें माथे के बीचों-बीच एक निश्चित ऊंचाई से तेल या किसी अन्य उपयुक्त तरल की लगातार और नियंत्रित धार डाली जाती है. इसमें आमतौर पर व्यक्ति को आरामदायक स्थिति में लिटाया जाता है और चिकित्सक व्यक्ति की जरूरत के अनुसार तरल का चुनाव करते हैं. इस दौरान माथे पर पड़ने वाली लगातार धार और उपचार का शांत वातावरण व्यक्ति को गहरी रिलैक्सेशन का अनुभव करा सकता है.

तनाव पर कैसे पड़ सकता है असर?

तनाव के दौरान शरीर और दिमाग लगातार सक्रिय अवस्था में रह सकते हैं. शिरोधारा के दौरान कुछ समय के लिए व्यक्ति शांत वातावरण में रहता है और उसे बाहरी गतिविधियों से दूरी मिलती है. लगातार एक जैसी धार और स्पर्श से मिलने वाली संवेदना भी विश्राम का अनुभव करा सकती है. कुछ छोटे अध्ययनों में शिरोधारा जैसी आयुर्वेदिक प्रक्रियाओं के बाद तनाव और चिंता से जुड़े कुछ संकेतकों में सुधार देखा गया है. हालांकि, शिरोधारा हर व्यक्ति में तनाव का इलाज कर सकती है यह संभव नहीं है.

क्या नींद भी हो सकती है बेहतर?

अच्छी नींद के लिए शरीर का रिलैक्स होना जरूरी है. शिरोधारा के बाद मिलने वाली गहरी शांति और विश्राम की अनुभूति कुछ लोगों को सोने में मदद कर सकती है. कुछ शोधों में शिरोधारा के बाद नींद की गुणवत्ता से जुड़े सकारात्मक बदलावों की रिपोर्ट मिली है, लेकिन इन अध्ययनों की संख्या और आकार सीमित हैं. इसलिए इसे अनिद्रा का चिकित्सकीय उपचार मानने के बजाय एक पूरक विश्राम पद्धति के तौर पर देखना ज्यादा उचित है.

क्या हर किसी के लिए सुरक्षित है?

शिरोधारा करवाने से पहले प्रशिक्षित आयुर्वेद चिकित्सक से सलाह लेना जरूरी है. खासकर गर्भावस्था, त्वचा संबंधी समस्या, एलर्जी या किसी गंभीर बीमारी की स्थिति में बिना चिकित्सकीय सलाह के यह प्रक्रिया नहीं करवानी चाहिए. इस्तेमाल होने वाले तेल या तरल से एलर्जी होने की संभावना भी हो सकती है.