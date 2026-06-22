गर्मी में एक्सरसाइज कब और कैसे करें? 99% लोग कर जाते हैं गलती, एक्सपर्ट से जानें ध्यान रखने वाली बातें

Summer Workout Time: गर्मी का मौसम, चिलचिलाती धूप, पसीना और थकान… ऐसे में वर्कआउट करने का ख्याल ही कई बार मुश्किल लगने लगता है. लेकिन, फिट रहना है तो एक्सरसाइज से दूरी भी नहीं बनाई जा सकती है. बस जरूरत है सही समझ और स्मार्ट तरीके की. आजकल लोग फिटनेस को लेकर इतने सजग हो गए हैं कि तेज गर्मी में भी घंटों जिम में पसीना बहाते रहते हैं. एसी जिम होने के कारण उन्हें तुरंत परेशानी तो महसूस नहीं होती, लेकिन शरीर के अंदर क्या चल रहा है, इसे नजरअंदाज कर देना नुकसानदेह हो सकता है.

धनवंतरी क्लीनिक नोएडा के जनरल फिजिशियन डॉ. संजय कुमार वार्ष्णेय के अनुसार, एक्सरसाइज के लिए सर्दियों का मौसम सबसे बेहतर माना जाता है. गर्मियों में बाहरी तापमान पहले से ही ज्यादा होता है, ऐसे में लंबे समय तक वर्कआउट करने से शरीर पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है. इससे डिहाइड्रेशन, थकान, चक्कर या हीट एक्सॉशन जैसी समस्याएं हो सकती हैं. अब सवाल है कि आखिर गर्मियों में कब करें वर्कआउट? गर्मी में वर्कआउट करने से क्या होगा? किन बातों का रखें ध्यान? आइए जानते हैं इन सवालों के बारे में-

गर्मी में वर्कआउट करने से क्या होगा?

डॉ. संजय वार्ष्णेय कहते हैं कि, जब आप गर्मी में एक्सरसाइज करते हैं, तो शरीर पर अधिक स्ट्रेस पड़ता है. गर्मी में एक्सरसाइज करने से शरीर गर्म हो जाती है, इससे हार्ट के ऊपर भी लोड आ जाता है. यदि आप गर्म क्लाइमेट में एक्सरसाइज करते हैं, वहां एसी नहीं है, तो शरीर का बेजल मेटाबॉलिक रेट या बीएमआर (Basal metabolic rate) भी बढ़ जाता है. इससे शरीर के सिस्टम पर अधिक लोड आ जाता है, जैसे हार्ट, किडनी आदि को अधिक काम करना पड़ जाता है.

गर्मियों में कब और कैसे करें एक्सरसाइज?

डॉ. वार्ष्णेय कहते हैं कि गर्मी हो या सर्दी, एक्सरसाइज करने का सबसे बेहतर समय सुबह होता है. गर्मी अधिक है, तो एक्सरसाइज करने से पहले ठंडे पानी से स्नान कर लेना चाहिए. इसके बाद एक्सरसाइज या वर्कआउट करें और फिर जब शरीर थोड़ा कूल हो जाए, तो नाश्ता करके आप फिर से नहा लें. इससे शरीर को आराम महसूस होगा. आप एक्सरसाइज एसी वाली जगह पर कर रहे हैं, तो ये बेस्ट है. एक्सरसाइज करने से पसीना अधिक होता है, ऐसे में पानी का सेवन खूब करना चाहिए.

वर्कआउट के समय किन बातों का रखें ख्याल

गर्मी के दिनों में कार्डियो एक्सरसाइज जैसे वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग करना चाहिए. 45 मिनट का वर्कआउट कर सकते हैं. मसल्स बिल्डिंग के लिए वर्कआउट करते हैं, तो गर्मियों में 20-30 मिनट करना ही काफी है. जिन लोगों को कोई समस्या जैसे हार्ट प्रॉब्लम, अस्थमा, फेफड़े की समस्या है, तो उन्हें हेवी एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए. इसकी बजाय टहल सकते हैं या फिर जॉगिंग कर सकते हैं. रात में खाना खाने के बाद हेवी एक्सरसाइज करने से बचें.

यदि आप बिना एक्सरसाइज किए नहीं रह सकते हैं, तो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए पानी खूब पिएं. नींबू पानी, एलेक्ट्रोलाइट्स आदि का सेवन करें. इससे पसीने के कारण ऊर्जा, एलेक्ट्रोलाइट्स में कमी आती है, वो दोबापरा से शरीर को मिलने लगता है. खानपान में हेल्दी मौसमी सब्जियों, फलों का सेवन करें. गर्मी के मौसम में स्विमिंग करना भी बेस्ट ऑप्शन है. इससे एक्सरसाइज होने के साथ ही शरीर का तापमान भी अधिक नहीं होगा. एक्सरसाइज के दौरान कॉटन के कपड़े पहनें, ताकि गर्मी ना लगे, पसीना सूख जाए.