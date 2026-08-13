पीरियड्स न मातृत्व सुख… MRKH सिंड्रोम क्या है? जिसकी वजह से महिलाओं को नहीं होती माहवारी, शादी के बाद फिर प्रेग्नेंसी कैसे

MRKH Syndrome: किसी लड़की को जब 15-16 साल की उम्र तक पीरियड्स शुरू नहीं होते, तो अक्सर परिवार के लोग इसे हार्मोनल समस्या मानकर नजरअंदाज कर देते हैं. लेकिन, कुछ मामलों में इसके पीछे एक ऐसी जन्मजात स्थिति हो सकती है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. MRKH Syndrome भी ऐसी ही एक दुर्लभ स्थिति है, जिसमें गर्भाशय (uterus) और योनि का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह विकसित नहीं हो पाता है. हैरानी की बात यह है कि कई महिलाओं में अंडाशय सामान्य रूप से काम करते रहते हैं, इसलिए शरीर का सामान्य महिला विकास होता है, लेकिन पीरियड्स नहीं आते. अब सवाल है कि आखिर, MRKH Syndrome क्या है? इस स्थिति में पीरियड्स क्यों नहीं आते हैं? क्या ऐसी महिलाएं शादी के बाद मां बन पाएंगी या नहीं? इस बारे में बता रही हैं नोएडा की सीनियर मेडिकल ऑफिसर एवं गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. मीरा पाठक-

क्या है MRKH Syndrome?

डॉ. पाठक कहती हैं कि, MRKH (Mayer Rokitansky Kuster Hauser Syndrome) जन्म से मौजूद एक स्थिति है, जो भ्रूण के विकास के दौरान प्रजनन तंत्र के एक हिस्से के ठीक से विकसित न होने के कारण होती है. इसमें गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा और योनि का ऊपरी हिस्सा नहीं होता है या अविकसित यानी बहुत छोटा हो सकता है. इस स्थिति का पता अक्सर किशोरावस्था में तब चलता है, जब बाकी शारीरिक विकास सामान्य होने के बावजूद लड़की को पहली बार पीरियड्स नहीं आते हैं. इसे Primary Amenorrhea यानी पहली माहवारी का न आना कहा जाता है.

MRKH से पीड़ितों को पीरियड्स क्यों नहीं आते?

मासिक धर्म के दौरान गर्भाशय की अंदरूनी परत से रक्तस्राव होता है. MRKH में गर्भाशय मौजूद नहीं होता या बहुत कम विकसित होता है, इसलिए सामान्य रूप से मासिक रक्तस्राव नहीं हो पाता. हालांकि, कई महिलाओं में अंडाशय सामान्य होते हैं और हार्मोन बनाते हैं. इसलिए स्तनों का विकास, शरीर पर बाल आना और अन्य सामान्य महिला शारीरिक बदलाव हो सकते हैं. यानी पीरियड्स न आना हमेशा हार्मोन की कमी का संकेत नहीं होता है.

क्या शादी के बाद प्रेग्नेंसी हो सकती है?

यही सवाल MRKH से जूझ रही महिलाओं और उनके परिवारों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है. अगर अंडाशय सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और उनमें अंडे मौजूद हैं, तो महिला के जैविक बच्चे होने की संभावना पूरी तरह खत्म नहीं होती है. लेकिन, गर्भाशय न होने के कारण महिला खुद गर्भ को धारण नहीं कर सकती हैं. ऐसे मामलों में IVF के जरिए महिला के अंडे और पुरुष के शुक्राणु से भ्रूण तैयार किया जा सकता है और Gestational Carrier के माध्यम से गर्भधारण कराया जा सकता है.

क्या कभी महिला खुद बच्चे को जन्म दे सकती है?

मेडिकल साइंस में गर्भाशय प्रत्यारोपण (Uterus Transplant) ने इस दिशा में नई संभावना पैदा की है. कुछ मामलों में गर्भाशय प्रत्यारोपण के बाद IVF के जरिए गर्भधारण और बच्चे के जन्म की रिपोर्ट सामने आ चुकी है. हालांकि, यह एक जटिल और विशेष चिकित्सा प्रक्रिया है, हर मरीज इसके लिए उपयुक्त नहीं होता और इसकी उपलब्धता भी सीमित है.

MRKH के साथ कौन परेशानियां हो सकती हैं?

डॉक्टर कहती हैं कि, MRKH केवल प्रजनन से जुड़ी समस्या नहीं है. इसके कुछ प्रकारों में किडनी, रीढ़, हड्डियों, हृदय या सुनने से जुड़ी समस्याएं भी साथ हो सकती हैं. इसलिए निदान होने पर डॉक्टर अन्य अंगों की भी जांच कर सकते हैं. सबसे जरूरी बात यह है कि MRKH महिला की पहचान को परिभाषित नहीं करता.