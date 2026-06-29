क्या है Lyme Disease? मामूली कीड़े का काटना इस मॉडल को पड़ा भारी! शरीर में दिखें ये 3 लक्षण तो तुरंत भागें डॉक्टर के पास

Bella Hadid lyme disease: मशहूर मॉडल बेला हदीद ने हाल ही में 25 जून 2026 को अपने इंस्टाग्राम पर एक बेहद भावुक पोस्ट शेयर की. उन्होंने अपने फैंस को बताया कि लंबे समय से चली आ रही लाइम डिज़ीज़ उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को किस कदर तोड़ रही है. बेला को यह बीमारी साल 2013 में हुई थी, और तब से वह इसके गंभीर परिणामों को झेल रही हैं.
उन्होंने बताया कि इन दिनों बीमारी दोबारा उभर आई है, जिससे उन्हें चीजें भूलना या धुंधलापन, थकावट और बदन दर्द का सामना करना पड़ रहा है. बेला ने अपने दर्द को बयां करते हुए लिखा, ‘मैं इस दर्द और थकावट से उबर ही नहीं पा रही हूँ… कल फिर 11 घंटे सोई. हर दिन दिन में भी सोना पड़ता है. जितने भी डॉक्टरों से मिली, उनके बताए सारे इलाज आज़मा कर देख लिए, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा. जो इस दर्द से गुजर रहा है, वही समझ सकता है (IFYKY).’
भारत में भी बढ़ रहा है खतरा
‘जर्नल ऑफ वेक्टर-बॉर्न डिज़ीज़ेस’ के एक रिसर्च के मुताबिक, बदलते मौसम और बढ़ती गर्मी के कारण अब ऐसी बीमारियाँ ज़्यादा फैल रही हैं जो कीड़ों या किलनी (ticks) के काटने से होती हैं. भारत में भले ही यह बीमारी अमेरिका या यूरोप जितनी आम न हो, फिर भी यहाँ हर साल 3,000 से 5,000 मामले सामने आते हैं. सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि जागरूकता की कमी और आम फ्लू जैसे लक्षणों के कारण अक्सर इस बीमारी की पहचान ही नहीं हो पाती.
आखिर क्या है लाइम डिज़ीज़?(What is Lyme disease)
यह एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है. जब ‘बोरेलिया’ (Borrelia) नाम के बैक्टीरिया से संक्रमित कोई किलनी या पिसू (जिसे ब्लैक-लेग्ड टिक कहते हैं) किसी इंसान को काट लेता है, तो यह बीमारी फैलती है. हेल्थ एक्सपर्ट्स (CDC) के मुताबिक, यह कीड़ा ज़्यादातर घने जंगलों, झाड़ियों और हरियाली वाले इलाकों में पाया जाता है.
यह बीमारी कैसे फैलती है?
जब आप किसी जंगली या घास वाले इलाके में जाते हैं, तो ये कीड़े आपके शरीर या कपड़ों पर चिपक जाते हैं. अच्छी बात यह है कि इस बैक्टीरिया को शरीर में फैलने के लिए कीड़े का 24 से 48 घंटे तक शरीर से चिपके रहना ज़रूरी होता है. इसलिए, अगर समय रहते इसे देख लिया जाए और हटा दिया जाए, तो बड़े खतरे से बचा जा सकता है.
लाइम डिज़ीज़ के लक्षण
समय पर इलाज के लिए इसके लक्षणों को पहचानना बेहद ज़रूरी है.
1. शुरुआती लक्षण (3 से 30 दिनों के भीतर)
कीड़े के काटने के कुछ दिनों बाद ये लक्षण दिख सकते हैं:
- बुखार, सिरदर्द और बहुत ज़्यादा थकावट होना.
- मांसपेशियों और जोड़ों में तेज दर्द.
- काटने वाली जगह पर लाल रंग का एक गोल निशान बन जाना, जो देखने में निशाने लगाने वाले बोर्ड जैसा लगता है.
2. बाद के लक्षण
अगर कीड़े को हटाया न जाए और सही समय पर एंटीबायोटिक्स न मिलें, तो संक्रमण शरीर में फैल जाता है, जिससे:
- गठिया (Arthritis) और जोड़ों में भारी सूजन आ सकती है.
- नर्वस सिस्टम में गड़बड़ी हो सकती है..
- दिल से जुड़ी बीमारियाँ (Heart complications) हो सकती हैं.
3. क्रोनिक या लंबे समय तक रहने वाले लक्षण
जब यह बीमारी पुरानी हो जाती है, तो ठीक होने का 6 महीने का समय भी पार हो जाता है. इसके बाद यह बीमारी रुक-रुक कर हमला करती है (जैसे बेला हदीद के मामले में हो रहा है):
- ब्रेन फॉग: दिमाग का सही से काम न करना, एकाग्रता में कमी.
- गंभीर थकावट: भरपूर सोने के बाद भी शरीर में बिल्कुल जान न लगना.
- हर वक्त दर्द रहना और मानसिक तनाव या घबराहट होना.
इसे पहचानने में चूक क्यों हो जाती है?
- लाइम डिज़ीज़ को बहरूपिया बीमारी (Great Imitator) भी कहा जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि इसके शुरुआती लक्षण (जैसे बुखार, बदन दर्द) बिल्कुल साधारण फ्लू या वायरल जैसे होते हैं. लोग इसे मामूली थकान समझकर टाल देते हैं.
- इसके अलावा, अमेरिकी स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, 20% से ज़्यादा मरीजों में वो खास गोल लाल निशान बनता ही नहीं है. बिना निशान के लोग मान लेते हैं कि कोई मामूली कीड़ा होगा, और यहीं चूक हो जाती है.
जांच और इलाज
- डॉक्टर मरीज के लक्षणों, उसकी ट्रेवल हिस्ट्री (क्या वह हाल ही में किसी जंगल या पार्क में गया था) और 2-स्टेप एंटीबॉडी ब्लड टेस्ट के जरिए इसकी पुष्टि करते हैं.
- शुरुआती स्टेज में ही डॉक्टर से सलाह लेना सबसे समझदारी का काम है. अगर शुरुआत में ही सही एंटीबायोटिक्स मिल जाएं, तो मरीज बहुत जल्दी और पूरी तरह ठीक हो सकता है.
डॉक्टर के पास कब जाएं?
- अगर किसी पार्क या जंगल से आने के बाद आपको शरीर पर कोई कीड़ा दिखे, बुखार आए या लाल निशान बने.
- बिना किसी वजह के लगातार थकावट या ऐसा दर्द हो जो पेन किलर या बाम लगाने से भी ठीक न हो.
- अगर चक्कर आने या नसों में कमजोरी जैसे लक्षण दिखें, तो तुरंत अस्पताल भागें.
बचाव के कुछ आसान उपाय
- कहते हैं न, इलाज से परहेज बेहतर है. अगर आप ट्रेकिंग, कैंपिंग या किसी पार्क में जा रहे हैं, तो इन बातों का ध्यान रखें:
- कोशिश करें कि साफ रास्तों पर ही चलें, झाड़ियों और लंबी घासों से बचें.
- ऐसे कपड़े पहनें जिससे हाथ-पैर पूरी तरह ढके रहें, ताकि कीड़ों को त्वचा तक पहुँचने का मौका न मिले.
- खुली त्वचा और कपड़ों पर अच्छे मॉस्किटो/टिक रिपेलेंट स्प्रे करें.
- बाहर से आने के बाद नहाएं और यह जरूर चेक करें कि कहीं कोई कीड़ा शरीर से चिपका तो नहीं है. जितनी जल्दी उसे हटाएंगे, इन्फेक्शन का खतरा उतना ही कम होगा.
बेला हदीद की आपबीती हम सभी के लिए एक चेतावनी है. सेहत से जुड़ी छोटी से छोटी बात या शरीर के अनजाने लक्षणों को नजरअंदाज न करें. सतर्क रहें और सुरक्षित रहें!
डिस्क्लेमर: यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी के लिए है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय (Medical Opinion) का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने डॉक्टर से संपर्क करें.