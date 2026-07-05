हेपेटाइटिस इंफेक्शन क्या है? किस अंग को पहुंचाता है सबसे ज्यादा नुकसान, क्या हैं इसके लक्षण और कैसे करें बचाव

Hepatitis Infection: क्या आपको अक्सर बिना वजह थकान महसूस होती है, भूख कम लगती है या आंखों और त्वचा में पीलापन नजर आने लगा है? ये सामान्य परेशानी नहीं भी हो सकती. कई बार ये संकेत हेपेटाइटिस इंफेक्शन की ओर इशारा करते हैं. हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक, यह ऐसी बीमारी है जो चुपचाप शरीर के सबसे अहम अंग- लिवर (यकृत) को नुकसान पहुंचाती रहती है. इसकी समय पर पहचान और इलाज न मिलने पर यह संक्रमण गंभीर लिवर डैमेज, सिरोसिस और कुछ मामलों में लिवर कैंसर तक का कारण बन सकता है. इसलिए इसके लक्षणों को समझना और बचाव के उपाय अपनाना बेहद जरूरी है. अब सवाल है कि आखिर, हेपेटाइटिस इंफेक्शन क्या है? यह सबसे ज्यादा किस अंग को पहुंचाता नुकसान? इसके लक्षण क्या हैं? हेपेटाइटिस इंफेक्शन से कैसे करें बचाव? आइए जानते हैं इस बारे में-

क्या है हेपेटाइटिस इंफेक्शन?

हेल्थलाइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, हेपेटाइटिस लिवर में होने वाली सूजन (Inflammation) है, जो मुख्य रूप से वायरस के संक्रमण के कारण होती है. इसके प्रमुख प्रकार हेपेटाइटिस A, B, C, D और E हैं. इनमें हेपेटाइटिस A और E आमतौर पर दूषित भोजन या पानी से फैलते हैं, जबकि हेपेटाइटिस B और C संक्रमित खून, असुरक्षित सुई, असुरक्षित यौन संबंध या संक्रमित मां से बच्चे में फैल सकते हैं.

सबसे ज्यादा किस अंग को पहुंचाता है नुकसान?

हेपेटाइटिस का सबसे ज्यादा असर लिवर पर पड़ता है. लिवर शरीर में भोजन को पचाने, विषैले पदार्थों को बाहर निकालने, ऊर्जा संग्रहित करने और कई जरूरी प्रोटीन बनाने का काम करता है. संक्रमण बढ़ने पर लिवर की कार्यक्षमता प्रभावित होने लगती है, जिससे कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं.

हेपेटाइटिस के प्रमुख लक्षण

लगातार थकान और कमजोरी

भूख कम लगना

मतली और उल्टी

पेट के दाहिने ऊपरी हिस्से में दर्द

आंखों और त्वचा का पीला पड़ना (पीलिया)

गहरे रंग का पेशाब

हल्के रंग का मल

हल्का बुखार और शरीर में दर्द

कैसे करें बचाव?

हमेशा साफ और सुरक्षित पानी पिएं.

भोजन स्वच्छ और ताजा खाएं.

हेपेटाइटिस A और B का टीकाकरण जरूर करवाएं.

इंजेक्शन, टैटू या पियर्सिंग के लिए हमेशा स्टरलाइज्ड सुई का उपयोग करें.

असुरक्षित यौन संबंध बनाने से बचें.

संक्रमित व्यक्ति के रेजर, टूथब्रश या अन्य निजी सामान साझा न करें.

नियमित रूप से हाथ धोने और व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखें.

डॉक्टर से कब मिलें?

यदि कई दिनों तक थकान, पीलिया, पेट दर्द, उल्टी या भूख न लगने जैसी समस्याएं बनी रहें, तो तुरंत डॉक्टर से जांच कराएं. शुरुआती चरण में बीमारी का पता चलने पर इलाज अधिक प्रभावी हो सकता है और गंभीर जटिलताओं का खतरा काफी कम हो जाता है.