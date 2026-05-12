Hantavirus: सावधान! आपके घर के चूहे खतरे में डाल सकते हैं आपकी जिंदगी; फैला रहे खतरनाक वायरस

What is Hantavirus: हाल की सुर्खियों ने हंटावायरस को फिर से चर्चा में ला दिया है, ऐसे में कई लोग एक वाजिब सवाल पूछ रहे हैं. और वो सवाल ये है कि क्या घरों और बगीचों में पाए जाने वाले आम चूहे भी हंटावायरस फैला सकते हैं? इसका सीधा-सीधा जवाब है कि आमतौर पर नहीं लेकिन यह मामला थोड़ा ज़्यादा पेचीदा है. स्वास्थ्य विशेषज्ञ और दुनिया भर की सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसियाँ इस बारे में क्या कहती हैं, यहां बताया गया है.

हंटावायरस क्या है?

हंटावायरस वायरसों का एक समूह है, जिसे मुख्य रूप से कुछ खास तरह के कृंतक (rodents) फैलाते हैं. इंसानों में, यह गंभीर बीमारियाँ पैदा कर सकता है जैसे अमेरिका में हंटावायरस पल्मोनरी सिंड्रोम (HPS) और यूरोप व एशिया में हेमोरेजिक फीवर विद रीनल सिंड्रोम (HFRS). हालाँकि ये संक्रमण दुर्लभ हैं, लेकिन ये गंभीर और जानलेवा भी हो सकते हैं. लोग आमतौर पर संक्रमित कृंतक के पेशाब, मल, लार या घोंसला बनाने के सामान के संपर्क में आने से संक्रमित होते हैं खासकर तब, जब दूषित धूल हवा में घुल जाती है और साँस के ज़रिए शरीर में चली जाती है.

क्या घर के आम चूहे हंटावायरस फैलाते हैं?

यहीं से अक्सर भ्रम पैदा होता है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, सभी चूहे और गिलहरियाँ हंटावायरस नहीं फैलाते. मुख्य वाहक कृंतक की प्रजाति और क्षेत्र पर निर्भर करते हैं. उत्तरी अमेरिका में, सबसे आम वाहक ‘डीयर माउस’ (deer mouse) है. यह एक जंगली कृंतक है जो ग्रामीण और जंगली इलाकों में पाया जाता है. अन्य जंगली कृंतक जैसे कॉटन रैट, राइस रैट और व्हाइट-फुटेड माउस भी वायरस के कुछ खास प्रकारों (strains) को फैला सकते हैं. शहरों में घरों में पाए जाने वाले आम चूहे यानी वे छोटे चूहे जो अक्सर रसोई, बेसमेंट और शहरी घरों में दिखते हैं उन्हें उत्तरी अमेरिका में HPS पैदा करने वाले हंटावायरस का मुख्य वाहक नहीं माना जाता है. इसका मतलब है अगर आपके घर में कोई चूहा दिख जाए, तो इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपको हंटावायरस का खतरा है.

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किन्हें सबसे ज़्यादा खतरा है?

अगर आप गैरेज, शेड, खलिहान, अटारी या केबिन की सफाई करते हैं जो लंबे समय से बंद पड़े हों तो आपके संक्रमित होने का खतरा बढ़ जाता है. अगर आप ग्रामीण इलाकों में रहते या काम करते हैं जहाँ जंगली कृंतक आम तौर पर पाए जाते हैं तो भी खतरा बढ़ जाता है. इसके अलावा, अगर आप कृंतक के मल को झाड़ू या वैक्यूम क्लीनर से साफ करते हैं तो भी खतरा बढ़ जाता है. दरअसल, CDC खास तौर पर कृंतक के मल को सूखी झाड़ू या वैक्यूम क्लीनर से साफ करने के खिलाफ चेतावनी देता है. इसके बजाय, दूषित जगहों को गीला करके कीटाणुमुक्त और साफ करना चाहिए.