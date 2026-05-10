क्रिएटिन क्या है… जिसे बॉडीबिल्डर और एथलीट मसल्स ग्रोथ के लिए करते यूज, फायदे-नुकसान भी जान लीजिए

Benefits Of Creatine: आज के दौर में अच्छी बॉ़डी की चाह हर किसी को होती है. इसके लिए लोग योग एक्सरसाइज के अलावा सप्लीमेंट्स भी लेना शुरू कर देते हैं. अगर आप भी अपनी ट्रेनिंग या एक्सरसाइज करते हुए कोई सप्लीमेंट्स लेना चाहते हैं तो क्रिएटिन एक अच्छा विकल्प हो सकता है. क्रिएटिन सबसे प्रभावी सप्लीमेंट्स में से एक है. बता दें कि, क्रिएटिन एक एमिनो एसिड है. इसे लेने से मांसपेशियों की ग्रोथ बढ़ती है. क्रिएटिन एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला यौगिक है जो मांस और मछली जैसे पशु उत्पादों में कम मात्रा में पाया जाता है. हमारा शरीर भी स्वाभाविक रूप से लिवर, किडनी और अग्न्याशय में क्रिएटिन पैदा करता है. क्रिएटिन का उपयोग मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऊर्जा के उत्पादन और भंडारण में किया जाता है. क्रिएटिन पाउडर आजकल बॉडी बिल्डर और खिलाड़ियों का पॉपुलर सप्लीमेंटस है.

क्रिएटिन के फायदे

मसल्स ग्रोथ: हेल्थलाइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, क्रिएटिन मसल्स के ग्रोथ के लिए बेहद फायदेमंद है. यह बॉडी में जल्दी से अवशोषित हो जाता है. क्रिएटिन छोटी और लंबी टर्म की मांसपेशियों की ग्रोथ बढ़ा सकता है.

एनर्जी बूस्ट करे: क्रिएटिन शरीर को एक्स्ट्रा एनर्जी प्रदान करता है. जिससे हाई इंटेंसिटी वाले एक्सरसाइज को करने सुधार होता है. यह बॉडी में एनर्जी लेवल को बूस्ट करता है जिससे आप ज्यादा समय तक और अच्छे से व्यायाम या जिम कर सकते हैं.

कार्यक्षमता बढ़ाए: क्रिएटिन आपके जिम करने की क्षमता को बढ़ाता है. इस सप्लीमेंट का सेवन करने से आप ज्यादा समय तक वर्क आउट कर सकते हैं. यह हाई इंटेंसिटी वर्क आउट के लिए भी बेहद फायदेमंद है. यह स्ट्रेंथ पॉवर को बढ़ाता है.

एथलीटों के लिए फायदेमंद: क्रिएटिन मांसपेशियों को तत्काल ऊर्जा प्रदान करने के लिए बॉडीबिल्डर्स, पावरलिफ्टर्स और एथलीटों द्वारा सप्लीमेंट के रूप से लिए जाते हैं. क्रिएटिन सबसे व्यापक रूप से अध्ययन किए गए सप्लीमेंट्स में से एक है और शॉर्ट-टर्म, हाई-इंटेंसिटी एक्सरसाइज में शारीरिक प्रदर्शन को बढ़ाने का काम करता है. यह एथलीटों, खिलाड़ियों और बॉडीबिल्डर्स को ऊर्जा पैदा कर उनकी क्षमता को बढ़ाने का काम करता है.

क्रिएटिन लेने के कुछ नुकसान

सूजन, दस्त या मतली: क्रिएटिन लेने पर कुछ लोगों को पेट की परेशानी, सूजन, दस्त या मतली हो सकती है. ऐसे लोगों को कम खुराक लेना चाहिए.

मांसपेशियों में ऐंठन: दुर्लभ मामलों में, क्रिएटिन सप्लीमेंट से मांसपेशियों में ऐंठन या खिंचाव हो सकता है. अच्छी तरह से हाइड्रेटेड रहने और उचित इलेक्ट्रोलाइट संतुलन सुनिश्चित करने से इन साइड इफेक्ट्स को रोकने में मदद मिल सकती है.

किडनी और लिवर फंक्शन: इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि क्रिएटिन स्वस्थ किडनी या लिवर को नुकसान पहुंचाता है. हालांकि पहले से किडनी या लिवर के मरीजों को सावधानी बरतनी चाहिए और क्रिएटिन का उपयोग करने से पहले स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर से परामर्श करना चाहिए.