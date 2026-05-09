Recurrent Miscarriage: कुछ महिलाओं को बार-बार गर्भपात क्यों होता है? रि-करेंट मिसकैरेज की 4 वजह और बचाव

Recurrent Miscarriage Cause: कई महिलाओं में बार-बार गर्भपात की स्थिति देखी जाती है. मेडिकल की भाषा में इसे मिसकैरेज का नाम दिया गया है. बता दें कि, बार-बार गर्भपात (Recurrent Pregnancy Loss) का सीधा मतलब है लगातार दो या उससे अधिक बार गर्भपात होना. यह लगभग 1 प्रतिशत महिलाओं को प्रभावित करता है. रि-करेंट मिसकैरेज जैसे दर्दनाक स्थिति का असर महिलाओं के गर्भधारण करने की क्षमता पर भी पड़ता है. इसलिए इस परेशानी के कारणों का पता करके डॉक्टर की सलाह बेहद जरूरी है. अब सवाल है कि आखिर रि-करेंट मिसकैरेज क्‍या होता है? रि-करेंट मिसकैरेज के कारण क्या हैं? रि-करेंट मिसकैरेज से कैसे करें बचाव? इस बारे में बता रही हैं एम्स रायबरेली की गायनेकोलॉजिस्ट (सर्जन) डॉ. ज्योत्सना देवी-

रि-करेंट मिसकैरेज क्‍या है?

डॉ. ज्योत्सना बताती हैं कि, अगर एक लाइन में कहें तो रि-करेंट मिसकैरेज का मतलब है किसी महिला को दो या उससे अधिक बार (गर्भावस्था के 20वें सप्ताह से पहले) गर्भपात होना. इस स्थिति को बार-बार गर्भपात या बार-बार गर्भावस्था हानि भी कहा जाता है. बता दें कि, प्रेग्‍नेंसी के शुरुआती दौर में महिला और भ्रूण का कनेक्‍शन स्‍ट्रांग हो जाता है. ऐसे में मिसकैरेज का दर्द सहन कर पाना मुश्किल हो जाता है. रि-करेंट मिसकैरेज के लक्षणों को पहचानना कई बार मुश्किल हो जाता है, क्‍योंकि ये आमतौर पर प्रेग्‍नेंसी के शुरुआती दौर में ही होता है.

रि-करेंट मिसकैरेज होने के 4 बड़े कारण?

कमजोर ग्रीवा: हर महिला का गर्भाशय शारीरिक रूप से अलग होता है जिससे उसके सफल गर्भधारण की संभावना कम और ज्‍यादा हो सकती है. कई बार गर्भाशय का असामान्‍य आकार और ग्रीवा का कमजोर होना भी गर्भपात का कारण बन सकता है.

गर्भाशय में चोट या फाइब्रॉइ़: कई महिलाओं में गर्भपात सर्वाइकल, फाइब्रॉयड, गर्भाशय में चोट या जन्‍मजात समस्‍याएं भी गर्भपात के जोखिम को बढ़ा सकती हैं. अगर कोई महिला इस तरह की परेशानी का सामना कर रही है तो डॉक्टर की सलाह जरूरी है.

हार्मोनल समस्याएं: डॉक्टर के मुताबिक, हार्मोनल समस्‍याएं भी बार-बार होने वाले गर्भपात का कारण बन सकती हैं. शरीर में प्रोजेस्‍टेरोन की कमी गर्भपात को बढ़ावा दे सकती है. इसके अलावा एलिवेटिड प्रोलेक्टिन, इंसुलिन रेसिसटेंस और थायराइड डिसऑर्डर भी रि-करेंट मिसकैरेज का कारण हो सकते हैं.

गर्भाशय में ब्‍लड क्‍लॉट: कई बार गर्भाशय में होने वाले ब्‍लड क्‍लॉट भी गर्भपात का कारण बन सकते हैं. इसे मेडिकल टर्म में एंटीफॉस्‍फोलिपिड सिंड्रोम कहा जाता है. इसके अलावा कमजोर इम्‍यून सिस्‍टम को भी इसका जिम्‍मेदार माना जा सकता है.

आनुवंशिक: कभी-कभी, बार-बार होने वाले गर्भपात का संबंध आनुवांशिक भी हो सकता है. महिला या पुरुष की फेमिली हिस्‍ट्री में होने वाले गर्भपात का संबंध भी इससे जुड़ा हो सकता है. आमतौर पर आनुवंशिक कारण होने की संभावना कम होती है.

रि-करेंट मिसकैरेज से कैसे करें बचाव