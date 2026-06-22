अगर 1 महीने चीनी न खाएं तो क्या होगा? वेट लॉस से लेकर स्किन तक पर क्या होंगे बदलाव, डॉक्टर ने बताए परिणाम

आजकल सोशल मीडिया पर ‘नो शुगर चैलेंज’ तेजी से ट्रेंड कर रहा है. कई लोग यह मानते हैं कि, अगर एक महीने तक पूरी तरह से चीनी और मीठी चीजों से दूरी बना ली जाए, तो वजन घटने लगता है, त्वचा में निखार आता है और शरीर में ऊर्जा का स्तर भी बेहतर हो जाता है. हेल्थ एक्सपर्ट की राय भी इस बात को कुछ हद तक सही मानती है. उनके अनुसार, शुगर कम करने से वजन कंट्रोल में आ सकता है और मेटाबॉलिज्म में सुधार होता है. हालांकि, एक महीने में कितना वजन घटेगा, यह हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग हो सकता है. यह उसकी डाइट, रोजाना की शारीरिक गतिविधि और शरीर की कार्यप्रणाली पर निर्भर करता है.

गार्गी हॉस्पिटल गाजियाबाद के गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. प्रखर गर्ग के अनुसार, जब कोई व्यक्ति चीनी का सेवन बंद करता है, तो शरीर में कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिलते हैं. आइए जानते हैं कि एक महीने तक शुगर छोड़ने पर शरीर में किस तरह के बदलाव हो सकते हैं.

एक महीने चीनी का सेवन कम कैसे करें?

डॉ. प्रखर गर्ग कहते हैं कि, सॉफ्ट ड्रिंक्स, पैकेज्ड जूस, मिठाइयों, बेकरी प्रोडक्ट्स और अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड्स के जरिए हम जो एक्स्ट्रा चीनी लेते हैं, वह अनजाने में शरीर में कैलोरी का बोझ बढ़ा देती है. ऐसे में एक महीने के लिए इन चीजों को छोड़ देना ही बेहतर है. सोडा और मीठी कॉफी की जगह पानी, कार्बोनेटेड पानी या बिना चीनी वाली चाय पिएं. साबुत अनाज वाली चीजें चुनें. ताजे फल, सब्जियां, कम फैट वाले प्रोटीन और साबुत अनाज बिना चीनी मिलाए आपका पेट भरा रखने में मदद करते हैं. जब आप एक महीने के लिए मिठाई पूरी तरह छोड़ देते हैं तो आपके शरीर में क्या बदलाव आते हैं?

अचानक चीनी छोड़ने पर ये होंगे बदलाव?

जब आप चीनी और प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट का सेवन बंद कर देते हैं, तो आपके शरीर में जमा ग्लाइकोजन का भंडार कम होने लगता है. ग्लाइकोजन अपने साथ पानी को बांधकर रखता है, इसलिए, चीनी का सेवन बंद करने के कुछ दिनों बाद आपको लग सकता है कि आपका वजन कम हो गया है. यह शरीर की चर्बी में कमी नहीं है, बल्कि यह केवल शरीर में पानी की मात्रा में आई कमी है. विशेषज्ञों का कहना है कि चीनी छोड़ देने से इंसुलिन हार्मोन का लेवल कम हो जाता है। जब इंसुलिन का स्तर गिरता है, तो किडनी शरीर में जमा अतिरिक्त पानी और सोडियम (नमक) को तेजी से बाहर निकाल देती हैं.

शरीर कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है और भविष्य की एनर्जी जरूरतों के लिए उन्हें मांसपेशियों और लिवर में ‘ग्लाइकोजन’ के रूप में स्टोर करता है. ग्लाइकोजन का हर ग्राम अपने साथ लगभग 3 से 4 ग्राम पानी बांधकर रखता है. जब आप कार्बोहाइड्रेट लेना बंद कर देते हैं, तो शरीर ऊर्जा के लिए इस जमा ग्लाइकोजन का इस्तेमाल करता है. जैसे-जैसे ग्लाइकोजन का भंडार खत्म होता जाता है, उससे बंधा हुआ पानी भी शरीर से बाहर निकल जाता है, जिसके परिणामस्वरूप वजन में तेजी से और साफ तौर पर कमी आती है.

कुछ दिनों में पेट फूलना और चेहरे की सूजन में कम आने लगता है. यदि इसे एक महीने तक जारी रखा जाए, तो कैलोरी की कमी होगी और कुछ किलो वजन आसानी से कम हो जाएगा.

मीठी चीजें दिमाग में ‘रिवॉर्ड पाथवे’ को स्टिम्युलेट करती हैं. इसलिए, आप जितनी ज्यादा मिठाई खाते हैं, उन्हें दोबारा खाने की आपकी इच्छा उतनी ही ज्यादा होती है. हालांकि, जैसे ही आप शुगर-फ्री डाइट शुरू करते हैं, आपको पहले दो से तीन दिनों में बहुत ज्यादा क्रेविंग हो सकती है. फिर लगभग एक हफ्ते के बाद, दिमाग इस बदलाव के हिसाब से ढल जाता है. इससे भूख पर बेहतर कंट्रोल होता है, जिससे बेवजह स्नैकिंग और ज्यादा खाने की आदत कम हो जाती है. इसके अलावा, एनर्जी लेवल पूरे दिन स्टेबल रहता है, और नींद की क्वालिटी बेहतर होती है.

जब आप बहुत ज्यादा चीनी खाते हैं, तो आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल में तेजी से उतार-चढ़ाव होता है. इससे आपको खाने के तुरंत बाद सुस्ती और नींद आने लगती है. चीनी का सेवन कम करने से आपके ब्लड शुगर लेवल को स्थिर रखने में मदद मिलेगी. नतीजतन, आप लंच के बाद कम थकान महसूस करेंगे और पूरे दिन ज्यादा एनर्जेटिक रहेंगे. आपका कॉन्संट्रेशन बेहतर होगा, और रात में आपकी नींद की क्वालिटी भी बेहतर होगी.