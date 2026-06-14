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अगर 1 सप्ताह तक दांतों में ब्रश न करें तो क्या होगा? 90% लोगों का होता है सवाल, ये 5 नुकसान जान हिल जाएंगे

Risks of Not Brushing Your Teeth: रातभर मुंह में बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं, जो सुबह ब्रश न करने पर दांतों और मसूड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं. अगर नियमित रूप से दांत साफ न किए जाएं, तो इसके कई खतरनाक परिणाम सामने आ सकते हैं. आइए जानते हैं अगर एक सप्ताह तक ब्रश न करें तो क्या होगा?

By: Lalit Kumar | Published: June 14, 2026 8:40:26 PM IST

जानिए, 1 सप्ताह तक ब्रश न करें तो क्या होगा? (Canva)
जानिए, 1 सप्ताह तक ब्रश न करें तो क्या होगा? (Canva)


Risks of Not Brushing Your Teeth: सुबह उठकर दांतों को साफ करना एक सामान्य रुटीन जरूर है, लेकिन इसके पीछे कई बड़े स्वास्थ्य लाभ भी जुड़े होते हैं. यही वजह है कि पैरेंट्स बच्चों को रोजाना ब्रश करने की आदत डालने के लिए प्रेरित करते हैं. विशेषज्ञों के अनुसार, रातभर मुंह में बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं, जो सुबह ब्रश न करने पर दांतों और मसूड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं. अगर नियमित रूप से दांत साफ न किए जाएं, तो इसके कई खतरनाक परिणाम सामने आ सकते हैं. अगर आप दांतों में ब्रश नहीं करेंगे तो इससे दांतों के बीच में प्लाक (चिपचिपा बैक्टीरिया) जमा हो जाता है. यह कैविटी और गम वाली बीमारियों का कारण बन सकता है. 

अगर आप एक या दो सप्ताह तक ब्रश नहीं करेंगे तो गम में सूजन, रेडनेस और इंफेक्शन की संभावना बढ़ जाती है. इसे गिंगिवाइटिस की बीमारी कहा जाता है. ऐसे में सवाल है कि अगर, एक या दो सप्ताह तक दांतों में ब्रश नहीं करेंगे तो क्या होगा? क्या होते हैं इसके नुकसान? आइए जानते हैं इस बारे में-

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दांतों में ब्रश नहीं करने के नुकसान

कैविटी: रातभर मुंह में बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं, जो सुबह ब्रश न करने पर दांतों और मसूड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं. अगर नियमित रूप से दांत साफ न किए जाएं, तो कैविटी, बदबूदार सांस (Bad Breath) और मसूड़ों की बीमारी जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

हार्ट डिजीज का खतरा: टेक्सास सेंटर फॉर कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री के मुताबिक अगर आपका ओरल हेल्थ खराब है तो इसके कारण आपका हार्ट भी खराब हो सकता है. दांतों के बैक्टीरिया खून में घुसकर हार्ट तक पहुंच जाता है और यह हार्ट में इंफ्लामेशन को बढ़ा सकता है. इससे हार्ट डिजीज हो सकता है.

सांसों से संबंधित दिक्कतें: अगर दांतों की सेहत खराब होगी तो इससे सांसों से संबंधित परेशानियां बढ़ जाएगी. दांतों के बैक्टीरिया मसूड़ों में बीमारी को बढ़ाएंगे और जब आप सांस लेगें तो यह लंग्स में ट्रेवल कर जाएंगे. यही से सांसों से संबंधित बीमारियों का कारण बनेंगे.

बढ़ने लगेगा ब्लड शुगर: अगर आपको पहले से डायबिटीज है तो दांतों से निकली गंदगी शुगर लेवल को तेजी से बढ़ा देगी. क्योंकि दांतों के बैक्टीरिया शुगर को तेजी से पचा देते हैं जिसके कारण शुगर खून में तेजी से बढ़ने लगती है.

इरेक्टाइल डिसफंक्शन: दांतों की गंदगी आपके यौन सुख में बाधा पहुंचा सकती है. अगर दांतों की सही से सफाई नहीं होगी तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का खतरा बढ़ जाएगा. ऐसा इसलिए क्योंकि दांतों के बैक्टीरिया ब्लड वैसल्स को डैमेज करने लगते हैं.

किडनी डिजीज: दांतों के बैक्टीरिया खून की नलियों में घुसकर किडनी को उसे छानने पर मजबूर कर देता है जिसके कारण किडनी पर अतिरिक्त लोड बढ़ता है. यह बैक्टीरिया किडनी में इंफ्लामेशन को भी बढ़ा देता है जिसके कारण किडनी की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है.

Tags: Health News Hindihealth tips
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