Liver Health: शरीर में लिवर क्या काम करता है? पाचन क्रिया में कैसे करता मदद, इसमें खराबी के लक्षण और बचाव

Healthy Liver: लिवर हमारे शरीर का एक साइलेंट हीरो है, दिन-रात बिना रुके काम करता रहता है. हम अक्सर इसकी अहमियत तब समझते हैं जब इसमें दिक्कत शुरू हो जाती है. बता दें कि, हम जो भी खाना-पीना लेते हैं, वह सबसे पहले लिवर के पास पहुंचता है, जहां उसकी सफाई (डिटॉक्स) और पाचन की प्रक्रिया होती है. बता दें कि, लिवर हर दिन करीब 800 से 1000 मिलीलीटर पित्त (बाइल) बनाता है, जो फैट को पचाने में मदद करता है. साथ ही, यह खून से जहरीले पदार्थ और बेकार तत्वों को बाहर निकालने का काम भी करता है. यानी शरीर को अंदर से साफ और संतुलित रखने की जिम्मेदारी लिवर पर ही होती है. लेकिन, हमारी लापरवाही इसे बीमार बना सकती है. World Health Organization के अनुसार, भारत में लिवर की बीमारियां मौत के 10वें सबसे बड़े कारणों में शामिल हैं.

हेल्थ एक्सपर्ट की मानें तो, अक्सर हम लिवर के साथ कुछ लापरवाही कर जाते हैं. जैसे- ज्यादा शराब का सेवन, गलत खानपान. इसी का नतीजा है कि, लिवर धीरे-धीरे कमजोर होने लगता है. बता दें कि, हेपेटाइटिस A, B और C जैसी बीमारियां भी लिवर को नुकसान पहुंचाती हैं. अगर समय रहते ध्यान न दिया जाए, तो मामूली समस्या भी सिरोसिस या लिवर कैंसर जैसी गंभीर बीमारी में बदल सकती है. हेल्थ एक्सर्ट्स कहते हैं कि, एक हेल्दी लाइफस्टाइल और बैलेंस्ड डाइट लिवर की बीमारियों को दूर रखने में मदद कर सकते हैं.

लिवर क्या काम करता है?

संक्रमण और बीमारी से लड़ता है

ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है

शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है

कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करता है

ब्लड क्लॉटिंग को रोकने में मदद करता है.

शरीर में कई आवश्यक प्रोटीन बनाता है

पाचन क्रिया के लिए बाइल डक्ट रिलीज करता है.

कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स के निर्माण के लिए जिम्मेदार

शरीर में इंसुलिन और अन्य हॉर्मोन को सिंपल फॉर्म में तोड़ता है

लिवर की बीमारियों के कारण

लिवर की बीमारी आनुवांशिक हो सकती है

अनहेल्दी लाइफस्टाइल और खाने का पैटर्न

अल्कोहल और जंक फूड का अधिक सेवन

अधिक वजन, मोटापा और टाइप 2 डायबिटीज

लिवर खराब होने के लक्षण

पीलिया या जॉन्डिस होना.

मुंह का स्वाद खराब होने लगता है, टेस्ट खराब होने लगता है.

शरीर में आलसपन और कमजोरी. दिनभर थकावट बनी रहती है.

छाती में जलन और भारीपन का एहसास होता है.

वाली जगह पर दबाने से दर्द होता है.

भूख न लगना, बदहजमी व पेट में गैस बनना, पेट संबंधी पेरशानियां होना.

बड़ा हो जाता है तो पेट में सूजन आने लगती है और दर्द होने लगता है.

वजन कम होना या अधिक मोटापा.

कब लिवर खराब होने का खतरा

शरीर में विटामिन बी की कमी से फैटी लिवर का खतरा.

शराब का अत्यधिक सेवन और धूम्रपान करने से लिवर संबंधी बीमारियां होती हैं.

पीने के पानी में क्लोरीन की अधिक मात्रा होने से लिवर संबंधी परेशानियां.

रंगयुक्त मिठाइयों और कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल बिल्कुल न करें.

एंटी बायोटिक दवाईयों का अधिक मात्रा में सेवन करने से लिवर खराब होता है.

घर की उचित सफाई न होना लिवर के साथ ही मलेरिया, टायफाइड का खतरा बढ़ता है.

गंदा मांस खाना, गंदा पानी पीना, मिर्च, मसालेदार खाना भी लिवर खराब करता है.

लिवर को हेल्दी कैसे रखें