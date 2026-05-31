खूब कोशिश के बाद भी नहीं घट रहा वजन? रोज पीना शुरू करें इन 3 किचन मसालों का पानी, 15 दिन में दिखेगा असर!

Weight Loss Tips: शरीर का बढ़ता वजन आज सबसे बड़ी परेशानी बनकर उभरा है. दुनियाभर में इससे पीड़ितों की फेहरिस्त लंबी है. वजन घटाने के लिए लोग जिम, डाइट, एक्सरसाइज और न जानें क्या-क्या करते हैं. बावजूद इसके कई बार वजन नहीं घटता है. हेल्थ एक्सपर्ट की मानें तो, वजन घटाने के लिए वर्कआउट के साथ ही कुछ ऐसी चीजों का सेवन करना जरूरी होता है, जो कम ही दिनों में वजन कम करने की प्रक्रिया को बढ़ा सकते हैं. कुछ ऐसी नेचुरल चीजें आपके किचन में मौजूद होती हैं, जिनके नियमित सेवन से आप वजन कम कर सकते हैं. अच्छी बात यह है कि, इनके सेवन से कोई नुकसान भी शरीर को नहीं होता है. बस कुछ किचन मसालों को मिलाकर उसका पानी तैयार करना है. यह एक डिटॉक्स ड्रिंक होगा, जो वजन को कम करने में मदद करता है. अब सवाल है कि आखिर, शरीर का वजन कैसे घटाएं? वजन कम करने के लिए क्या करें? आइए जानते हैं इस बारे में-

शरीर का वजन घटाने का आसान तरीका

टीओआई में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, शरीर का वजन घटाने के लिए आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे, जो बेहद आसान और कारगर साबित हो सकता है. इसके लिए आपको अपने किचन से जीरा, धनिया और सौंफ लेना है. वैसे तो इन तीनों के अपने-अपने फायदे हैं, लेकिन अगर तीनों को मिलाकर पानी तैयार करके पीएंगे तो सेहत को अधिक लाभ होगा.

जीरा खाने के फायदे

जीरा मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है. पाचन शक्ति को बेहतर करती है. गर्मी के महीने में इसका सेवन करना फायदा पहुंचाता है. इसमें पोटैशियम, कैल्शियम, कॉपर भी भरपूर होता है. इसके अलावा, यह आयरन का भी अच्छा स्रोत है, जो प्रतिरक्षा को बढ़ाने का काम करती है. जीरे में एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो संक्रमण पैदा करने वाले बैक्टीरिया से लड़ता है.

धनिया खाने के फायदे

धनिया वजन कम करने में मदद करती है. यह शरीर में जमा अतिरिक्त पानी को निकालती है. इसमें एंटीसेप्टिक गुण होते हैं. त्वचा के लिए हेल्दी होती है. धनिया के बीज ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करते हैं. यह हृदय और मस्तिष्क दोनों के स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाते हैं.

सौंफ खाने के फायदे

सौंफ गर्मियों में होने वाली त्वचा संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत अच्छा होता है. शरीर को ठंडा रखता है. यह हार्मोन को संतुलित करने में मदद करता है. पाचन प्रक्रिया को बेहतर बनाता है. चयापचय को बढ़ावा देता है, जिससे वजन कम करने में मदद मिलती है. सौंफ रक्त को भी शुद्ध करता है. अपच और कब्ज को दूर करता है. कैंसर के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है. यदि आप वजन कम करना चाहते हैं, तो जीरा, धनिया और सौंफ से तैयार पानी का सेवन नियमित रूप से करें. इस हेल्दी पेय से अपने दिन की शुरुआत करें और एक्सरसाइज करने के साथ ही हेल्दी डाइट लें.

जीरा, सैंफ, धनिया वाला पानी कैसे तैयार करें

जीरा, सौंफ, धनिया वाला डिटॉक्स वॉटर बनाने के लिए एक बड़े गिलास पानी लें. इसमें एक चम्मच धनिया, जीरा और सौंफ के बीज भिगो दें. पानी को पूरी रात ऐसे ही रहने दें. फिर इसे दो से तीन मिनट उबाल लें. इसे छान लें और ठंडा होने पर पी लें. इसे आप और भी ज्यादा पौष्टिक बनाना चाहते हैं, तो इसमें सेंधा नमक या नींबू का रस भी मिला सकते हैं.