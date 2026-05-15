Weight Loss: सिर्फ 3 महीने में घटेगा वजन, नहीं खर्च होगा एक भी पैसा; वैज्ञानिकों को मिल गया फॉर्मूला

Weight Loss Formula: क्या आप दुबले और स्लिम होना चाहते हैं तो वैज्ञानिकों ने अब रोज़ाना चलने के उन कदमों की सही संख्या बताई है जो वज़न को बढ़ने से रोकने में मदद कर सकते हैं. कई सालों से हम सुनते चले आ रहे हैं कि प्रतिदिन 10,000 कदम चलना स्वस्थ रहने के साथ-साथ वजन को कम या फिर स्थिर रखने का सबसे अच्छा जरिया माना जाता रहा है. वैज्ञानिकों ने नए शोध के जरिये खुलासा किया है कि लोग प्रतिदिन करीब 8,500 कदम चलने से ज्यादा लाभ हुआ है. वहीं, डाइटिंग करने वालों को अपना घटा हुआ वज़न दोबारा बढ़ने से रोकने में भी मदद मिल सकती है.

डेली मेल के मुताबिक, तुर्की के इस्तांबुल में इस साल हुई ‘यूरोपियन कांग्रेस ऑन ओबेसिटी’ में पेश की गई रिसर्च बताती है कि प्रतिदिन करीब 8,500 कदम चलने से लोगों को डाइटिंग के बाद अपना घटा हुआ वजन बनाए रखने में मदद मिल सकती है. यह स्टडी, जो ‘इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ एनवायरनमेंटल रिसर्च एंड पब्लिक हेल्थ’ प्रकाशित हुई है. यह स्टडी इटली और लेबनान के शोधकर्ताओं ने की थी.

3-5 साल में फिर बढ़ जाता है दोबारा वजन

इटली की मोडेना और रेजियो एमिलिया यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर मरवान अल घोच ने कहा कि मोटापे का इलाज करते समय सबसे ज़रूरी और सबसे बड़ी चुनौती है वज़न को दोबारा बढ़ने से रोकना. यह भी रोचक है कि अधिक वजन या फिर मोटापे से परेशान लगभग 80 प्रतिशत लोग जो शुरू में वजन तो घटा लेते हैं, लेकिन लापरवाही के चलते 3-5 साल के दौरान अपना कुछ या सारा वजन दोबारा बढ़ा लेते हैं. इस पर वैज्ञानिकों का कहना है कि रोज़ाना लगभग 8,500 कदम चलने से डाइटिंग करने वालों को अपना घटा हुआ वज़न दोबारा बढ़ने से रोकने में मदद मिल सकती है.

खान-पान से भी रुकता है वजन

शोधकर्ताओं इन अध्ययनों में जीवनशैली में बदलाव लाने वाले कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे 1,987 लोगों की तुलना उन 1,771 लोगों से की गई, जो या तो अकेले डाइटिंग कर रहे थे या कोई उपचार नहीं ले रहे थे. जीवनशैली से जुड़े इन कार्यक्रमों में खान-पान संबंधी सलाह के साथ-साथ ज़्यादा चलने और प्रतिदिन कदमों की संख्या पर नज़र रखने की सिफारिशें भी शामिल थीं.

बुढ़ापे औसत चलते हैं 500 कदम

एक अध्ययन के अनुसार, बुढ़ापे में आप रोज़ाना जितने भी अतिरिक्त 500 कदम चलते हैं, उससे दिल का दौरा या स्ट्रोक का खतरा 14% तक कम हो जाता है. वहीं, शोधकर्ताओं ने अध्ययनों की शुरुआत में, वज़न घटाने के चरण (जो औसतन 7.9 महीने तक चला) के बाद, और फिर वज़न बनाए रखने के चरण (जो औसतन 10.3 महीने तक चला) के बाद, प्रतिभागियों के रोज़ाना के कदमों की संख्या को मापा.

कैसे पाया वजन पर काबू

ट्रायल के आखिर तक, प्रतिभागियों ने वज़न बनाए रखने के चरण (maintenance phase) के दौरान भी अपनी शारीरिक सक्रियता का स्तर काफी हद तक ऊंचा बनाए रखा. वो औसतन हर दिन 8,241 कदम चले. वहीं, उन्होंने अपने कम किए गए वज़न का अधिकांश हिस्सा दोबारा बढ़ने से भी रोक लिया. इसके साथ ही औसतन 3.28 प्रतिशत वज़न कम बनाए रखा, जो लगभग 3kg (6.6lbs) के बराबर है.