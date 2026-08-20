Home > हेल्थ > अब वजन घटाने के लिए भूखे रहने की जरूरत नहीं! बिना कैलोरी गिने कम फैट वाली यह डाइट करेगी वेट लॉस, जानिए कैसे

अब वजन घटाने के लिए भूखे रहने की जरूरत नहीं! बिना कैलोरी गिने कम फैट वाली यह डाइट करेगी वेट लॉस, जानिए कैसे

Weight Loss Diet: वजन कम करने के लिए लोग अक्सर घंटों एक्सरसाइज, सख्त डाइट और हर निवाले की कैलोरी गिनने में जुट जाते हैं. लेकिन अगर आपको बताया जाए कि वजन घटाने के लिए हर समय भूखा रहना या कैलोरी गिनना जरूरी नहीं है, तो शायद आपको यकीन न हो. दरअसल, कम फैट वाला प्लांट-बेस्ड यानी वीगन डाइट पैटर्न वजन प्रबंधन में मदद कर सकता है. डाइटिशियन से जानिए कैसे-

By: Lalit Kumar | Published: August 20, 2026 2:34:08 PM IST

वेट लॉस का शानदार फॉर्मूला. (Canva)
वेट लॉस का शानदार फॉर्मूला. (Canva)


Weight Loss Diet: वजन कम करने के लिए लोग अक्सर घंटों एक्सरसाइज, सख्त डाइट और हर निवाले की कैलोरी गिनने में जुट जाते हैं. लेकिन अगर आपको बताया जाए कि वजन घटाने के लिए हर समय भूखा रहना या कैलोरी गिनना जरूरी नहीं है, तो शायद आपको यकीन न हो. दरअसल, कम फैट वाला प्लांट-बेस्ड यानी वीगन डाइट पैटर्न वजन प्रबंधन में मदद कर सकता है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं कि हर वीगन खाना अपने आप वजन कम कर देगा. अब सवाल है कि आखिर, लो-फैट वीगन डाइट क्या है? बिना कैलोरी गिने कैसे घट सकता है वजन? प्लेट में क्या शामिल करें? इस बारे में बता रही हैं कैलाश दीपक हॉस्पिटल दिल्ली की सीनियर डाइटिशियन एवं विभागाध्यक्ष ऋचा शर्मा-

क्या है लो-फैट वीगन डाइट?

डॉइटिशियन ऋचा शर्मा के मुताबिक, वीगन डाइट में मांस, मछली, अंडे और डेयरी जैसे पशु-आधारित खाद्य पदार्थों को शामिल नहीं किया जाता है. जब इसी डाइट में तेल, तले हुए खाद्य पदार्थ और ज्यादा फैट वाले प्रोसेस्ड फूड को भी सीमित किया जाता है, तो इसे कम फैट वाला वीगन डाइट पैटर्न कहा जा सकता है. इसमें मुख्य तौर पर सब्जियां, फल, साबुत अनाज, दालें, बीन्स और अन्य प्लांट-बेस्ड फूड्स शामिल किए जाते हैं.

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बिना कैलोरी गिने कैसे घट सकता वजन?

लो-फैट प्लांट-बेस्ड डाइट में फाइबर से भरपूर खाद्य पदार्थों की मात्रा अधिक होती है. फल, सब्जियां, दालें और साबुत अनाज पेट को ज्यादा देर तक भरा हुआ महसूस कराने में मदद कर सकते हैं. इससे बार-बार स्नैकिंग या जरूरत से ज्यादा खाने की आदत कम हो सकती है. इसके अलावा, जब डाइट में तले हुए और अधिक फैट वाले खाद्य पदार्थों की जगह कम ऊर्जा-घनत्व वाले पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ बढ़ते हैं, तो व्यक्ति बिना हर भोजन की कैलोरी गिने कुल ऊर्जा सेवन कम कर सकता है.

प्लेट में क्या शामिल करें?

अगर आप इस तरह की डाइट अपनाने की सोच रहे हैं तो प्लेट में हरी सब्जियां, मौसमी फल, दाल, चना, राजमा, बीन्स और साबुत अनाज जैसे विकल्प शामिल किए जा सकते हैं. प्रोटीन के लिए टोफू, सोया और दालों जैसे स्रोत उपयोगी हो सकते हैं. हालांकि, वीगन डाइट में विटामिन B12, आयरन, कैल्शियम, विटामिन D और ओमेगा-3 जैसे पोषक तत्वों पर खास ध्यान देना जरूरी है. जरूरत पड़ने पर डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह से फोर्टिफाइड फूड या सप्लीमेंट लिए जा सकते हैं.

वीगन का मतलब हमेशा हेल्दी नहीं

डाइटिशियन कहती हैं कि, यह समझना जरूरी है कि हर वीगन फूड वजन घटाने के लिए अच्छा नहीं होता. वीगन बर्गर, फ्राइज, मीठे पेय, पैकेज्ड स्नैक्स और ज्यादा तेल से बनी चीजें भी कैलोरी और फैट में अधिक हो सकती हैं. इसलिए वजन कम करने के लिए सिर्फ ‘वीगन’ लेबल देखकर भोजन चुनना पर्याप्त नहीं है. वजन घटाने का सबसे टिकाऊ तरीका संतुलित डाइट, नियमित शारीरिक गतिविधि, पर्याप्त नींद और लंबे समय तक अपनाई जा सकने वाली हेल्दी आदतें भी अपनाएं. 

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