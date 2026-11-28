Sleep Cycle: अगर आप रेगुलर देर रात छत को घूरते रहते हैं, तो आप बहुत अच्छी कंपनी में हैं. UK समेत पांच यूरोपियन देशों के लगभग 23,000 एडल्ट्स पर हुई एक स्टडी में, 31.2% ने बताया कि वो हफ़्ते में कम से कम तीन बार रात में जागते हैं. इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाला आंकड़ा यह है कि सिर्फ़ 7.7% को ही बाद में दोबारा सोने में असली मुश्किल हुई.

स्लीप फिजियोलॉजिस्ट और स्लीपीहेड क्लिनिक की फाउंडर स्टेफ़नी रोमिसज़ेव्स्की, पुरुषों को यही गैप समझाना चाहती हैं. वो कहती हैं, “मुझे लगता है कि हमें रात में जागने को ऐसे नहीं देखना चाहिए जैसे कुछ गलत हो गया हो.” “हम सभी रात भर जागते हैं. यह नॉर्मल स्लीप बायोलॉजी का हिस्सा है. असली सवाल यह है कि कुछ लोगों को दोबारा सोने में दिक्कत क्यों होती है.” उनके अनुभव में, इसका जवाब आमतौर पर कुछ आदतों में होता है.

अच्छी नींद के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करना

रोमिसज़ेव्स्की कहती हैं, “एक सबसे बड़ी चीज़ जो मैं क्लिनिकली देखती हूँ, वो यह है कि लोग अच्छी नींद के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं.” सोने के समय का पूरा रूटीन और स्लीप ट्रैकर से हर रात की रिपोर्ट, एक बिल्कुल नॉर्मल नींद को भी एनालाइज़ करने और चिंता करने लायक बना सकती है. यह बात खासकर तब सच होती है जब सुबह 3 बजे आपका पहला मन घड़ी देखने का होता है. “अगर आपका तुरंत रिस्पॉन्स टाइम देखना, यह कैलकुलेट करना कि आपके पास कितनी नींद बची है और कल की चिंता करना है, तो आपने अपने दिमाग को जागते रहने का एक बहुत अच्छा कारण दे दिया है.”

एक बुरी रात के बाद जल्दी सो जाना और देर तक लेटे रहना

थकान के लिए दोनों ही समझदारी भरे रिस्पॉन्स लगते हैं, लेकिन दोनों ही उलटे पड़ सकते हैं. वह बताती हैं, “बहुत जल्दी सो जाने का मतलब यह हो सकता है कि रात भर नींद बनाए रखने के लिए काफ़ी नींद का प्रेशर नहीं है,” जबकि देर तक लेटे रहने से “हमारी बॉडी क्लॉक बदल सकती है और अगली रात के लिए मौजूद नींद का प्रेशर कम हो सकता है”. उनकी सलाह बहुत आसान है: हर सुबह लगभग एक ही समय पर उठें, चाहे पिछली रात कैसी भी रही हो.

आराम करने के लिए ड्रिंक का इस्तेमाल करना

रोमिज़ेव्स्की कहती हैं, “जब नींद की बात आती है तो शराब काफी धोखा देती है क्योंकि इससे आपको शुरू में नींद आ सकती है.” “लेकिन बेहोशी और नैचुरल नींद एक जैसी नहीं हैं.” 20 स्टडीज़ के रिव्यू में पाया गया कि शराब आपको जल्दी सोने में मदद करती है, लेकिन रात के दूसरे पहर में नींद ज़्यादा खराब हो जाती है, जब कई पुरुष पूरी तरह जागते हुए पाते हैं. वह सुझाव देती हैं कि अपनी आखिरी ड्रिंक और सोने के समय के बीच कम से कम चार घंटे का अंतर रखें, और ज़्यादा ड्रिंक के बाद ज़्यादा समय, हालांकि वह इस बात पर ज़ोर देती हैं कि कुछ ड्रिंक के बाद एक खराब रात नींद की बीमारी के बजाय “एक काफी अनुमानित फिज़ियोलॉजिकल रिस्पॉन्स” है.

देर रात तक कैफीन और अनियमित शेड्यूल

कैफीन घंटों तक एक्टिव रह सकती है और एक अनियमित रूटीन आपके सर्कैडियन रिदम को बिगाड़ सकता है. फिर भी, रोमिस्ज़ेव्स्की आपसे साधु की तरह रहने के लिए नहीं कह रही हैं. वह कहती हैं, “देर रात, शाम को बाहर या दोपहर में कॉफी पीने का मतलब यह नहीं है कि आप बुरी तरह सोएंगे.” “अगर ऐसा होता भी है, तो कभी-कभी आपके स्लीप सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है.”

बिस्तर पर लेटे हुए इससे जूझना

एक बार जब आप जाग जाते हैं, तो सबसे बुरी चीज़ जो आप कर सकते हैं वह है ज़बरदस्ती सोने की कोशिश करना. वह कहती हैं, “टाइम मत देखो, यह कैलकुलेट मत करो कि तुम्हारे पास कितने घंटे बचे हैं और अपना स्लीप ट्रैकर तो बिल्कुल मत देखो.” अगर तुम शांत और आरामदायक महसूस कर रहे हो, तो उठने की कोई ज़रूरत नहीं है. लेकिन अगर तुम फ्रस्ट्रेट हो रहे हो या ज़्यादा अलर्ट हो रहे हो, तो कम रोशनी वाली किसी आरामदायक जगह पर जाओ और कुछ ऐसा मज़ेदार काम करो जिसमें ज़्यादा कॉन्सन्ट्रेशन की ज़रूरत न हो, फिर जब तुम्हें नींद आए तो बिस्तर पर वापस आ जाओ. सबसे ज़रूरी बात, अगली सुबह अपने रोज़ के समय पर उठो.

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