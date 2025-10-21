वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज की बिगड़ी तबीयत, जानें डॉक्टरों ने क्या दी ठीक होने की सलाह

Famous Saint Premananda Maharaj: वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज जी को आखिर कौन नहीं जानता होगा. आम जनता से लेकर भारत के मशहूर क्रिकेटर विराट कोहली या फिर कोई अन्य फिल्मी सितारे हर कोई उनके दर्शन कर उनका आशीर्वाद लेता है. लेकिन, हाल ही में संत प्रेमानंद महाराज जी की तबीयत ने हर किसी को परेशान कर दिया था.

कैसे बिगड़ी संत प्रेमानंद महाराज जी की तबीयत:

वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज जी की तबीयत एक बार फिर से खराब हो गई है. उनके पेट में सूजन दिखने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें तुरंत सीटी स्कैन कराने की सलाह दी. इसके बाद मंगलवार सुबह मथुरा के बिड़ला मंदिर के पास स्थित शैल सुधा पैथोलाजी लैब में उनका सीटी स्कैन कराया गया.

गोपनीयता बरतते हुए प्रेमानंद महाराज जी की हुई जांच:

सूत्रों के मुताबिक, प्रेमानंद महाराज के अनुयायियों ने गोपनीयता बरतते हुए एक निजी लैब में उनकी जांच करवाई. लैब में बाहरी लोगों के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था. हालांकि, जांच की रिपोर्ट या फिर उनके स्वास्थ्य की मौजूदा स्थिति के बारे में उनके आश्रम, श्री राधा केलिकुंज, की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी फिलहाल साझा नहीं की गई है. आश्रम ने किसी भी तरह की जानकारी देने से पूरी तरह से साफ इंकार कर दिया है.

पिछले कुछ समय से खराब चल रही है प्रेमानंद महाराज की तबीयत:

गौरतलब है कि प्रेमानंद महाराज की तबीयत पिछले कुछ समय से खराब चल रही है. इसी की वजह से कुछ दिन पहले उनकी दैनिक रात्रिकालीन पदयात्रा को भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है. स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार होने पर वह रात ढाई बजे श्री राधा केलिकुंज से परिक्रमा मार्ग में लगभग पांच सौ मीटर की दूरी भक्तों को दर्शन देने के लिए तय किया करते थे.

संत की तबीयत बिगड़ने की खबर से देशभर में लोग काफी चिंतित हैं, सभी धर्मों के लोग उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं. जानकारी के मुताबिक, कुछ मुस्लिम अनुयायियों ने उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए अजमेर दरगाह पर चादरें भी चढ़ाई हैं.