बार-बार उल्टी, पेट में दर्द… मामूली नहीं, डेंगू का हो सकता संकेत, जानिए क्यों बदल रहे इसके लक्षण

Dengue: एक तो भयंकर गर्मी के साथ नौतपा दूसरा मानसून भी आने वाला है. ये सभी ऐसी स्थितियां हैं, जिसमें सेहत का सबसे ज्यादा ध्यान रखना होता है. ये मौसम सेहत के लिहाज से बिलकुल ठीक नहीं हैं. इन दिनों सबसे ज्यादा डेंगू का खतरा बढ़ता है. इस बीमारी की जड़ें मच्छरों की भरमार जुड़ी हैं. डेंगू में व्यक्ति की प्लेट्सलेट अचानक गिरती हैं. ऐसी स्थिति में उठना-बैठना तक मुश्किल हो जाता है. डेंगू को अक्सर लोग सिर्फ तेज बुखार और शरीर दर्द वाली बीमारी मानते हैं. मगर सच्चाई ये है कि अब इसके लक्षण तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं.

जहां कई मरीजों में डेंगू की शुरुआत पेट से जुड़ी समस्याओं से हो रही है. परेशानी की बात यह है कि लोग इन्हें सामान्य बदहजमी या वायरल समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे बीमारी गंभीर रूप ले सकती है. बदलते मौसम, बढ़ती गर्मी और मच्छरों के लंबे समय तक एक्टिव रहने के कारण डेंगू अब सिर्फ बारिश के मौसम तक सीमित नहीं रह गया है. अब सवाल है कि आखिर, क्यों बदल रहे डेंगू के लक्षण? क्या हैं डेंगू के लक्षण? आइए जानते हैं इस बारे में-

डेंगू के लक्षण क्यों बदल रहे?

नोएडा के इंटीग्रेटिड चिकित्सक डॉ. संजय वार्ष्णेय कहते हैं कि, समय के साथ डेंगू के लक्षणों में भी बदलाव देखा जा रहा है. दरअसल, कभी डेंगू को सिर्फ बारिश के मौसम की बीमारी माना जाता था, लेकिन बदलते मौसम, बढ़ती गर्मी, गंदगी और मच्छरों के लंबे समय तक एक्टिव रहने से इसका खतरा पूरे साल बढ़ने लगा है. डॉक्टरों के मुताबिक, अब डेंगू वायरस शरीर के कई अंगों पर असर डाल रहा है, खासकर पेट, लिवर और आंतों पर.

डेंगू के खास लक्षण

डेंगू में दिखने वाले आम पेट संबंधी लक्षण

बार-बार मतली या उल्टी

पेट में भारीपन या सूजन

भूख कम लगना

पानी या खाना न पचना

पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द

कमजोरी और बेचैनी

पेट दर्द गंभीर बीमारी की वजह

हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि, लगातार पेट दर्द डेंगू के गंभीर रूप का संकेत हो सकता है. कई मामलों में शरीर की रक्त वाहिकाओं से तरल पदार्थ बाहर निकलने लगता है, जिसे ‘प्लाज्मा लीकेज’ कहा जाता है. इससे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बिगड़ सकता है और मरीज की हालत तेजी से खराब हो सकती है. अगर समय पर इलाज न मिले तो सांस लेने में दिक्कत, ब्लड प्रेशर गिरना, पेट या सीने में पानी भरना और शॉक जैसी स्थिति भी बन सकती है.

खतरनाक है बार-बार उल्टी

डॉक्टरों के अनुसार, लगातार उल्टी होने से शरीर तेजी से डिहाइड्रेट होने लगता है. शरीर में पानी और जरूरी मिनरल्स की कमी किडनी और दूसरे अंगों को प्रभावित कर सकती है. खासतौर पर बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और डायबिटीज या लिवर की बीमारी से जूझ रहे लोगों में खतरा ज्यादा बढ़ जाता है.

लिवर पर भी हमला कर सकता है डेंगू

डेंगू सिर्फ प्लेटलेट्स कम करने वाली बीमारी नहीं है. ये लिवर पर भी असर डाल सकता है. डॉक्टरों के मुताबिक, वायरस के कारण लिवर में सूजन आ सकती है, जिससे मरीज को ज्यादा थकान, मतली, पेट दर्द और कमजोरी महसूस हो सकती है.

पानी की कमी न होने दें

डेंगू में शरीर को हाइड्रेट रखना बेहद जरूरी होता है. नारियल पानी, ORS, सूप और पर्याप्त पानी शरीर को संभालने में मदद कर सकते हैं. लेकिन अगर मरीज बार-बार उल्टी कर रहा हो या कमजोरी ज्यादा हो, तो अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ सकती है.

डेंगू से बचाव के लिए क्या करें