Home > हेल्थ > बार-बार चकराता है सिर? तो सिर्फ कमजोरी न समझें! इन 4 विटामिन की कमी भी हो सकती है वजह, जानें लक्षण और बचाव

बार-बार चकराता है सिर? तो सिर्फ कमजोरी न समझें! इन 4 विटामिन की कमी भी हो सकती है वजह, जानें लक्षण और बचाव

Vitamin Deficiency Causes Dizziness: अचानक उठते ही सिर घूमने लगे, चलते समय संतुलन बिगड़ने लगे या कुछ सेकंड के लिए ऐसा महसूस हो जैसे आसपास की चीजें घूम रही हों... तो इसे हमेशा सामान्य कमजोरी समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. क्योंकि, चक्कर आने के पीछे कई कारण भी हो सकते हैं. वहीं, कुछ मामलों में विटामिन और मिनरल्स की कमी भी हो सकती है.

By: Lalit Kumar | Published: September 27, 2026 5:20:35 PM IST

Vitamin Deficiency Causes Dizziness
Vitamin Deficiency Causes Dizziness


Vitamin Deficiency Causes Dizziness: अचानक उठते ही सिर घूमने लगे, चलते समय संतुलन बिगड़ने लगे या कुछ सेकंड के लिए ऐसा महसूस हो जैसे आसपास की चीजें घूम रही हों… तो इसे हमेशा सामान्य कमजोरी समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. क्योंकि, चक्कर आने के पीछे डिहाइड्रेशन, लो ब्लड प्रेशर, कान से जुड़ी समस्या और कई अन्य कारण भी हो सकते हैं. वहीं, कुछ मामलों में विटामिन और मिनरल्स की कमी भी थकान, कमजोरी और चक्कर जैसे लक्षणों से जुड़ी हो सकती है. 

आइए जानते हैं कि, किन विटामिन की कमी से चक्कर आ सकते हैं? किन पोषक तत्वों की कमी पर ध्यान देना जरूरी है? इन विटामिन की कमी दूर करने के लिए क्या खाएं? इस बारे में बता रही हैं कैलाश दीपक हॉस्पिटल दिल्ली की सीनियर डाइटिशियन ऋचा शर्मा-

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किन विटामिन की कमी से सिर चकराता है?

सिर चकराने या Dizziness की समस्या काफी आम है, लेकिन इसके पीछे हर बार एक ही वजह नहीं होती है. कभी शरीर में पानी की कमी तो कभी अचानक ब्लड प्रेशर गिरने से ऐसा हो सकता है. इसके अलावा, कुछ पोषक तत्वों की कमी से होने वाली एनीमिया या नर्व से जुड़ी समस्याएं भी कमजोरी और चक्कर जैसे लक्षण पैदा कर सकती हैं.

1. Vitamin B12 की कमी

विटामिन B12 शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं बनाने और नर्वस सिस्टम को सामान्य रूप से काम करने में मदद करता है. इसकी कमी होने पर एनीमिया, थकान, कमजोरी और चक्कर जैसी परेशानियां हो सकती हैं. कुछ लोगों में हाथ-पैर में झुनझुनी या सुन्नपन भी देखने को मिल सकता है. बता दें कि, B12 की कमी का जोखिम खासतौर पर उन लोगों में अधिक हो सकता है जिन्हें पर्याप्त मात्रा में B12 नहीं मिलता या जिनके शरीर में इसका अवशोषण ठीक से नहीं हो रहा है.

2. Vitamin D की कमी

विटामिन D की कमी को आमतौर पर हड्डियों और मांसपेशियों की कमजोरी से जोड़ा जाता है. सीधे तौर पर हर चक्कर को Vitamin D deficiency से जोड़ना सही नहीं है, लेकिन इसकी कमी से कमजोरी और थकान जैसी समस्याएं हो सकती हैं, जो व्यक्ति को अस्थिर या कमजोर महसूस करा सकती हैं. इसलिए लगातार थकान या कमजोरी के साथ चक्कर की समस्या हो तो डॉक्टर से जांच के बारे में बात की जा सकती है.

3. Folate यानी Vitamin B9 की कमी

Folate शरीर में स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए जरूरी है. इसकी कमी से एक प्रकार का एनीमिया हो सकता है. एनीमिया होने पर शरीर के ऊतकों तक पर्याप्त ऑक्सीजन पहुंचने में परेशानी हो सकती है, जिससे थकान, कमजोरी और चक्कर महसूस हो सकते हैं.

4. Vitamin B6 की कमी या अधिकता

Vitamin B6 शरीर में कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में भूमिका निभाता है. इसकी गंभीर कमी दुर्लभ है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में इसकी कमी से एनीमिया और अन्य लक्षण हो सकते हैं. दूसरी ओर, लंबे समय तक बहुत अधिक B6 सप्लीमेंट लेने से नर्व डैमेज हो सकता है. इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह के हाई-डोज सप्लीमेंट लेना उचित नहीं है.

Tags: Health News Hindihealth tips
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