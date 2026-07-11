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घटती जा रही कामेच्छा और हर वक्त रहती है कमजोरी, कहीं शरीर में इस विटामिन की कमी तो नहीं, ऐसे करें पूर्ति

Vitamin B12 deficiency: क्या आपको बिना ज्यादा मेहनत किए ही हर समय थकान और कमजोरी महसूस होती है? अगर हां, तो इसे सिर्फ काम का तनाव या बढ़ती उम्र समझकर नजरअंदाज न करें. कई बार शरीर लगातार ऐसे संकेत देता है कि उसमें F विटामिन B12 की कमी हो रही है. जानिए, शरीर में बी12 की पूर्ति के लिए क्या खाएं? इस बारे में बता रही हैं डाइटिशियन रितु त्रिवेदी-

By: Lalit Kumar | Published: July 11, 2026 10:43:24 PM IST

लगातार थकान और कामेच्छा में कमी के लक्षण और बचाव. (AI)
लगातार थकान और कामेच्छा में कमी के लक्षण और बचाव. (AI)


Vitamin B12 deficiency: क्या आपको बिना ज्यादा मेहनत किए ही हर समय थकान और कमजोरी महसूस होती है? अगर हां, तो इसे सिर्फ काम का तनाव या बढ़ती उम्र समझकर नजरअंदाज न करें. कई बार शरीर लगातार ऐसे संकेत देता है कि उसमें विटामिन B12 की कमी हो रही है. यह विटामिन शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं (RBC) और डीएनए के निर्माण से लेकर दिमाग और नसों को स्वस्थ रखने तक कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाता है. इसकी कमी होने पर न केवल कमजोरी और सुस्ती बढ़ती है, बल्कि याददाश्त, हड्डियों और यौन स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक असर पड़ सकता है. ऐसे में यह जानना जरूरी है कि विटामिन B12 शरीर के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है, इसकी कमी के क्या लक्षण हैं और किन खाद्य पदार्थों के जरिए इसकी पूर्ति की जा सकती है. अब सवाल है कि आखिर, विटामिन बी12 शरीर के लिए क्यों जरूरी है? बी12 की कमी से क्या परेशानियां होती हैं? शरीर में बी12 की पूर्ति के लिए क्या खाएं? इस बारे में बता रही हैं रिजेंसी हॉस्पिटल लखनऊ की डाइटिशियन रितु त्रिवेदी-

विटामिन बी12 की कमी के नुकसान

शरीर का ढांचा होगा कमजोर: हेल्थलाइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, शरीर में विटामिन बी12 शरीर के बेहतर कामकाज के लिए जरूरी है. अगर शरीर में इसकी कमी हो जाए तो मांसपेशियों और हड्डियों में कमजोरी आ सकती है. 

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यौन हेल्थ पर बुरा असर: विटामिन बी12 की कमी से कामेच्छा में कमी आना भी संभव है. ऐसा होने से प्लेजर में कमी आना भी एक है. दरअसल, इस विटामिन के होने से जननांग हिस्से में ब्लड फ्लो धीमा हो सकता है, जिससे इरेक्शन प्राप्त करना या बनाए रखना मुश्किल हो सकता है. 

नसों का नुकसान: विटामिन बी12 की कमी से नसों में डैमेज का जोखिम बढ़ सकता है. ऐसे से पहले नसों में झुनझुनी, कमजोरी और चलने में कठिनाई हो सकती है.

मेगालोब्लास्टिक एनीमिया: विटामिन बी12 की कमी से रेड ब्लड सेल्स में कमी आती है. ऐसा होने से अत्यधिक थकान, कमजोरी, चक्कर आना और त्वचा को नुकसान आ सकता है.

विटामिन बी12 की कमी के लक्षण

शरीर में विटामिन बी 12 की कमी होने पर शरीर को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है. इसकी कमी से बहुत तेज सिर दर्द, कमजोरी, थकान, हल्कापन, दिल की धड़कन बढ़ना, सांस की तकलीफ, स्किन का रंग बदलना और नसों संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.

विटामिन बी12 के वेजिटेरियन और नॉन-वेजिटेरियन सोर्स

डाइटिशियन रितु त्रिवेदी के मुताबिक, मांसाहारी लोग कई स्रोतों से विटामिन बी12 प्राप्त कर सकते हैं. आप चिकन, मांस, मछली और अंडे से विटामिन बी12 प्राप्त कर सकते हैं. वहीं, अगर आप मांस-मछली नहीं खाते हैं, तो आप दही, कम वसा वाला दूध, फोर्टीफाइड प्लांट बेस्ड मिल्क, पनीर, फोर्टीफाइड सेरेल्स, न्यूट्रिशनल यीस्ट आदि का सेवन कर सकते हैं.

Tags: Health News Hindihealth tips
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