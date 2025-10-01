Vitamin B12 की कमी, ये 5 लक्षण पहुंचा सकते हैं नसों को नुकसान
Vitamin B12 deficiency: क्या आप जानते हैं कि विटामिन B12 की कमी से आपके नसों को नुकसान पहुंच सकता है. जानें हाथ-पैर में झनझनाहट, थकान जैसे 5 संकेत, जिससे आपका शरीर बर्बादी की ओर जा रहा है.

By: Shraddha Pandey | Published: October 1, 2025 6:36:58 PM IST

Vitamin B12 Symptoms: विटामिन-B12 की कमी हमारे शरीर और नर्वस सिस्टम (तंत्रिका तंत्र) पर गहरा असर डाल सकती है. इस कमी से नसों को नुकसान हो सकता है, इसलिए इसे समय रहते पहचानना बेहद जरूरी है. उन 5 मुख्य लक्षणों पर ध्यान देना चाहिए जो इस बात का संकेत हो सकते हैं कि आपके शरीर में विटामिन-B12 की कम जरूरत है.

1. हाथ-पैरों में झनझनाहट या सुन्नपन

विटामिन-B12 माइलिन शीथ के निर्माण में मदद करता है, जो नसों की सुरक्षा करती है. इसकी कमी से यह आतंरिक सुरक्षा परत क्षतिग्रस्त हो सकती है, जिससे हाथों और पैरों में झनझनाहट, जलन या सुन्नपन-सा एहसास हो सकता है.

2. थकान और कमजोरी

इस विटामिन की कमी से लाल रक्त कोशिकाएँ ठीक से नहीं बन पाती हैं, जिससे ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है. परिणामस्वरूप व्यक्ति बिना वजह अधिक थका हुआ महसूस करता है और सामान्य गतिविधियाँ भी कठिन लगने लगती हैं.

3. चलने-फिरने में समस्या और संतुलन बिगड़ना

नर्वस सिस्टम को होने वाले नुकसान का असर मोटर नियंत्रण पर भी पड़ता है. इंसान चलते समय अस्थिर महसूस कर सकता है, लड़खड़ाहट हो सकती है और बैलेंस बनाए रखना कठिन हो सकता है.

4. याददाश्त कमजोर होना और भ्रम

विटामिन-B12 लंबे समय तक न्यूरोलॉजिकल कार्यों में सहायक होता है. इसकी कमी से याददाश्त प्रभावित हो सकती है, फोकस कमजोर हो सकता है और भ्रम या चेतनात्मक विकृति (confusion) की स्थिति बन सकती है. कभी-कभी इसे डिमेंशिया जैसी स्थिति समझ लिया जाता है.

5. चिड़चिड़ापन और अवसाद (डिप्रेशन)

मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर का सन्तुलन विटामिन-B12 पर निर्भर करता है. इसकी कमी मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ापन या अवसाद के स्वरूप में प्रकट हो सकती है.

