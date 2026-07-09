शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाए तो क्या होगा? क्या मिलते हैं संकेत, कैसे करें इसकी भरपाई

Vitamin B12 deficiency: क्या आपको बिना ज्यादा काम किए भी हर समय थकान महसूस होती है? हाथ-पैरों में झुनझुनी रहती है या छोटी-छोटी बातें भूलने लगे हैं? अगर ऐसा बार-बार हो रहा है, तो इसे सिर्फ तनाव या बढ़ती उम्र का असर समझकर नजरअंदाज न करें. ये शरीर में विटामिन B12 की कमी के संकेत भी हो सकते हैं. यह विटामिन लाल रक्त कोशिकाओं (Red Blood Cells), नसों और मस्तिष्क को स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाता है. इसकी कमी लंबे समय तक बनी रहे तो शरीर और दिमाग दोनों प्रभावित हो सकते हैं. अब सवाल है कि आखिर, विटामिन बी12 क्यों जरूरी है? विटामिन बी12 की कमी के संकेत क्या हैं? किन लोगों में ज्यादा होती है इसकी कमी? शरीर में इसकी भरपाई कैसे करें? आइए जानते हैं इस बारे में-

क्यों जरूरी है विटामिन B12?

विटामिन B12 डीएनए बनाने, रेड ब्लड सेल्स तैयार करने और नर्वस सिस्टम को सही ढंग से काम करने में मदद करता है. शरीर इसे खुद नहीं बना सकता, इसलिए इसे भोजन या सप्लीमेंट्स के जरिए लेना जरूरी होता है. शाकाहारी लोगों, बुजुर्गों और पेट या आंतों से जुड़ी बीमारियों से जूझ रहे लोगों में इसकी कमी का खतरा अधिक रहता है.

विटामिन B12 की कमी के संकेत

हर समय थकान और कमजोरी महसूस होना

त्वचा का पीला पड़ना

हाथ-पैरों में झुनझुनी या सुन्नपन

चलने में संतुलन बिगड़ना

याददाश्त कमजोर होना

ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई

बार-बार चक्कर आना

सांस फूलना

जीभ में सूजन या दर्द

मूड में बदलाव, चिड़चिड़ापन या अवसाद

किन लोगों में ज्यादा होती है कमी?

शाकाहारी और वीगन डाइट वाले: विटामिन B12 मुख्य रूप से अंडे, दूध, मांस, मछली और अन्य पशु-आधारित खाद्य पदार्थों में पाया जाता है. इसलिए इनका सेवन न करने वालों में इसकी कमी का जोखिम अधिक रहता है.

50 से अधिक उम्र के लोग: बढ़ती उम्र के साथ पेट में B12 को अवशोषित (Absorb) करने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे इसकी कमी हो सकती है.

पेट-आंतों की बीमारी से पीड़ित: क्रोहन डिजीज, सीलिएक डिजीज या अन्य पाचन संबंधी समस्याओं वाले लोगों में B12 ठीक से अवशोषित नहीं हो पाता.

एसिडिटी की दवाएं लेने वाले लोग: Proton Pump Inhibitors (PPI) और कुछ अन्य दवाएं पेट के एसिड को कम करती हैं, जिससे B12 का अवशोषण प्रभावित हो सकता है.

गैस्ट्रिक या बैरिएट्रिक सर्जरी वाले मरीज: पेट की सर्जरी के बाद शरीर में विटामिन B12 के अवशोषण की क्षमता घट सकती है.

मेटफॉर्मिन लेने वाले डायबिटीज पीड़ित: लंबे समय तक मेटफॉर्मिन का सेवन करने से कुछ लोगों में विटामिन B12 की कमी हो सकती है.

गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माएं: यदि उनके आहार में पर्याप्त B12 नहीं है, तो उनमें और शिशु दोनों में इसकी कमी का खतरा बढ़ सकता है.

अधिक शराब का सेवन करने वाले: अत्यधिक शराब पीने से पोषक तत्वों का अवशोषण प्रभावित होता है, जिससे B12 की कमी हो सकती है.

कैसे करें विटामिन B12 की भरपाई?

दूध और दही

पनीर

अंडे

मछली

चिकन

लीन मीट

फोर्टिफाइड अनाज और फोर्टिफाइड प्लांट-बेस्ड मिल्क

समय पर जांच है जरूरी

अगर लंबे समय से थकान, कमजोरी या नसों से जुड़े लक्षण बने हुए हैं, तो डॉक्टर से सलाह लेकर ब्लड टेस्ट कराएं. समय पर पहचान और सही इलाज से विटामिन B12 की कमी को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है और भविष्य में होने वाली गंभीर परेशानियों से बचा जा सकता है.