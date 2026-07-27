भूलने लगे हैं छोटी-छोटी बातें? कहीं विटामिन B12 की कमी तो नहीं बना रही दिमाग को कमजोर! जानें लक्षण और बचाव टिप्स

Vitamin B12 deficiency: आजकल की अनहेल्दी लाइफस्टाइल और खानपान का असर मेंटल हेल्थ पर भी पड़ रहा है. इसी का नतीजा है कि, लोगों में छोटी-छोटी बातें भूलने की आदत पड़ जाती है. कई लोगों को नाम याद रखने में परेशानी होती है या फिर बिना किसी वजह के दिमाग सुस्त महसूस होता है. अगर ऐसा बार-बार हो रहा है, तो इसे केवल बढ़ती उम्र या थकान समझकर नजरअंदाज न करें. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इसकी एक बड़ी वजह विटामिन B12 की कमी भी हो सकती है. यह विटामिन न सिर्फ लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है, बल्कि मस्तिष्क और नसों को स्वस्थ रखने में भी अहम भूमिका निभाता है. लंबे समय तक इसकी कमी रहने पर याददाश्त कमजोर होने, ध्यान केंद्रित करने में परेशानी और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं तक हो सकती हैं. आइए जानते हैं कि विटामिन B12 की कमी दिमाग पर क्या असर डालती है और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए.

क्या सच में मेमोरी लॉस हो सकता है?

हेल्थलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक, विटामिन B12 नसों के चारों ओर मौजूद मायलिन शीथ को सुरक्षित रखने में मदद करता है. इसकी कमी होने पर नसों का कार्य प्रभावित हो सकता है, जिससे दिमाग तक संदेश पहुंचने की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है. इसी का नतीजा है कि, भूलने की आदत, ध्यान की कमी और सोचने-समझने की क्षमता प्रभावित हो सकती है. यदि लंबे समय तक कमी बनी रहे और इलाज न किया जाए, तो कुछ लोगों में याददाश्त से जुड़ी गंभीर समस्याएं भी विकसित हो सकती हैं.

विटामिन B12 की कमी के लक्षण

छोटी-छोटी बातें भूल जाना

ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई

लगातार थकान और कमजोरी

हाथ-पैरों में झनझनाहट या सुन्नपन

चक्कर आना

मूड में बदलाव, चिड़चिड़ापन या अवसाद

चलने-फिरने में संतुलन बिगड़ना

जीभ में जलन या लालिमा

किन लोगों में अधिक होता है खतरा?

विटामिन B12 की कमी का जोखिम शाकाहारी लोगों, बुजुर्गों, पेट या आंत से जुड़ी बीमारियों से पीड़ित मरीजों, लंबे समय तक एसिडिटी की दवाएं लेने वालों और कुछ विशेष दवाओं का सेवन करने वाले लोगों में अधिक देखा जाता है. शरीर में इस विटामिन का अवशोषण कम होने पर भी इसकी कमी हो सकती है.

कैसे करें बचाव?

विटामिन B12 की पर्याप्त मात्रा बनाए रखने के लिए दूध, दही, पनीर, अंडा, मछली, चिकन और अन्य पशु-आधारित खाद्य पदार्थों का सेवन लाभकारी माना जाता है. शुद्ध शाकाहारी लोग डॉक्टर की सलाह पर फोर्टिफाइड फूड्स या B12 सप्लीमेंट ले सकते हैं. साथ ही संतुलित आहार, नियमित स्वास्थ्य जांच और किसी भी असामान्य लक्षण को नजरअंदाज न करना बेहद जरूरी है.