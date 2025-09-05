Home > हेल्थ > Vitamin B12 Deficiency: समय पर पहचानें ये संकेत, वरना हो सकता है हार्ट अटैक

Vitamin B12 Deficiency: समय पर पहचानें ये संकेत, वरना हो सकता है हार्ट अटैक

Vitamin B12 Deficiency Causes: आजकल हार्ट अटैक के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। लोग अक्सर इसकी वजह तनाव, खराब डाइट, हाई ब्लड प्रेशर या नींद की कमी को मानते हैं। यह सही है, लेकिन एक और कारण है जिस पर हम कम ध्यान देतें है,आइए समझतें हैं इसके बारे में विस्तार से..

September 5, 2025

Vitamin B12 heart health
Vitamin B12 heart health

Vitamin B12 Deficiency Symptoms: इन दिनों हार्ट अटैक और दिल से जुड़ी बीमारियों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जब भी इसकी वजहों पर बात होती है तो डॉक्टर अक्सर खराब डाइट, स्ट्रेस, एक्सरसाइज की कमी और नींद न पूरी होना जैसी आदतों को जिम्मेदार मानते हैं लेकिन इसके पीछे कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशियेंसी भी छुपी होती हैं। विटामिन-B12 की कमी भी लंबे समय तक हमारे दिल और सेहत को धीरे-धीरे नुकसान पहुंचाती रहती है। यह कमी खून के दबाव को प्रभावित करती है और हार्ट में प्लाक जमा होने का खतरा बढ़ाती है, जिससे हार्ट अटैक का रिस्क काफी बढ़ जाता है। आज इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि आखिर किस तरह विटामिन-B12 की कमी दिल के लिए खतरनाक साबित हो सकती है और समय रहते किन लक्षणों से इसे पहचानना जरूरी है।

स्टडी में बड़ा खुलासा

इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एकेडमिक मेडिसिन एंड फार्मेसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, शरीर में विटामिन B12 की कमी ब्लड और नसों पर ऐसा असर डालती है कि दिल की हेल्थ सीधा प्रभावित होने लगती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर शरीर में विटामिन बी12 की कमी हो जाए तो इसका सीधा असर ब्लड प्रेशर पर पड़ता है। धीरे-धीरे ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है और यह दिल की नसों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लंबे समय तक यही स्थिति हार्ट अटैक या दूसरी गंभीर हृदय बीमारियों का कारण बन सकती है।डॉक्टरों का भी मानना है कि दुनिया भर में करोड़ों लोग विटामिन बी12 की कमी से जूझ रहे हैं।

विटामिन B12 और हार्ट अटैक

शरीर में विटामिन B12 का लेवल सही होना सिर्फ एनर्जी और नर्वस सिस्टम के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि यह दिल की सेहत से भी सीधे जुड़ा हुआ है। जब बी12 की कमी हो जाती है, तो शरीर होमोसिस्टीन नामक अमीनो एसिड को ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाता जिससे खून में होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ने लगता है। हाई होमोसिस्टीन दिल की धमनियों के लिए जहर की तरह काम करता है। इसके अलावा, अधिक होमोसिस्टीन खून में थक्के बनने की संभावना भी बढ़ा देता है। जब थक्के किसी धमनी को ब्लॉक कर देते हैं, तो हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है।

इसलिए भी खतरनाक है विटामिन-बी12 की कमी

विटामिन B12 शरीर में कई अहम कामों के लिए जरूरी है, जब शरीर में बी12 की पर्याप्त मात्रा होती है, तो होमोसिस्टीन सुरक्षित कंपाउंड्स में बदल जाता है और ब्लड वेसल्स को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन अगर बी12 की कमी हो जाए, तो होमोसिस्टीन बढ़ने लगता है। यह स्थिति धमनियों पर दबाव डालती है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर होता है और हार्ट अटैक व स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है।

विटामिन-बी12 की कमी के लक्षण

  • थकान या कमजोरी महसूस
  • उल्टी या दस्त होना
  • कम भूख लगना
  • वजन कम होना
  • मुंह या जीभ में दर्द
  • उदास रहना
  • चिड़चिड़ापन होना

