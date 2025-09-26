Virility Pills: ताकत बढ़ाने वाली इन दवाओं की सच्चाई जानकर मलते रह जाएंगे हाथ

आज के समय में बाजार में मर्दाना ताकत के विज्ञापनों और दवाओं की बाढ़ आ गई है. कई युवा अक्सर यौन शक्तिवर्धक दवाओं का उपयोग करना शुरू कर देते हैं, तब भी जब उन्हें उनकी जरूरत न हो. ये खतरनाक हो सकते हैं. बिगड़ती जीवनशैली के कारण आजकल युवाओं में शीघ्रपतन और स्तंभन दोष जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं. इसका उनके यौन जीवन और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है. इसका फायदा उठाने के लिए, कई कंपनियां बाजार में तेजी से मर्दाना ताकत गोलियां बेच रही हैं.और आपके वैवाहिक जीवन को बर्बाद भी कर सकते हैं. इसलिए, सेक्सोलॉजिस्ट ऐसी दवाओं से बचने की सलाह देते हैं.

पुरुष शक्तिवर्धक गोलियों के दुष्प्रभाव

हल्के दुष्प्रभाव

पुरुष शक्तिवर्धक गोलियां रक्त प्रवाह बढ़ाती हैं. यह प्रभाव अस्थायी होता है. इससे तेज सिरदर्द, त्वचा का लाल होना, पेट की समस्याएँ, एसिडिटी और मांसपेशियों में दर्द हो सकता है.

आँखों की रोशनी कम होना

विशेषज्ञों के अनुसार, यौन क्षमता बढ़ाने वाली गोलियां लेने से आँखों पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं, जिन्हें नॉन-आर्टेरिटिक इस्केमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी (NAION) कहते हैं.

रक्तचाप कम हो सकता है

यौन क्षमता बढ़ाने वाली गोलियां रक्तचाप कम कर सकती हैं. रक्तचाप की दवाएं लेने वालों को इनसे बचना चाहिए. कम रक्तचाप कई गंभीर समस्याओं का कारण बन सकता है. इसलिए, ऐसी गोलियां डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही लेनी चाहिए.

यह भी पढ़े:

हृदय रोगियों को बढ़ सकती हैं समस्याएं

हृदय रोगियों को कभी भी ताकत बढ़ाने वाली दवाएं नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये उनके हृदय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती हैं. इससे दिल का दौरा, स्ट्रोक या एनजाइना दर्द जैसी जानलेवा स्थितियां हो सकती हैं. इसलिए, इनसे बचना चाहिए.

लिवर के लिए खतरनाक

यौन क्षमता बढ़ाने वाली गोलियां लिवर पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं. इससे लिवर कमजोर हो सकता है, पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं और सूजन बढ़ सकती है.

दवा जानलेवा हो सकती है

मर्दाना ताकत को बढानें वाली गोलियों का ओवरडोज जानलेवा या नपुंसक भी बना सकता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.