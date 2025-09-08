Virility Pill Side Effects: मर्दानगी बढ़ाने वाली गोलियां बना देंगी नपुंसक, सच जानकर उड़ जाएंगे होश!

Virility Pill Side Effects: आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी और बिगड़ती लाइफस्टाइल ने युवाओं की सेहत पर गहरा असर डाला है। खासकर सेक्सुअल हेल्थ को लेकर प्रिमैच्योर इजैकुलेशन और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी दिक्कतें आम होती जा रही हैं। इसका सीधा असर न सिर्फ सेक्स लाइफ पर बल्कि मेंटल हेल्थ और रिलेशनशिप्स पर भी पड़ता है। यही मौका पकड़कर मार्केट में कई कंपनियां मर्दाना कमजोरी दूर करने वाली गोलियां और प्रोडक्ट्स बेच रही हैं। टीवी से लेकर सोशल मीडिया तक, हर जगह “परफॉर्मेंस बढ़ाओ और पार्टनर को खुश करो” जैसे लुभावने विज्ञापन भी दिखाई देते हैं।

साइड इफेक्ट्स

आजकल मार्केट में बिक रही सेक्स पावर बढ़ाने वाली गोलियां युवाओं के बीच तेजी से फेमस हो रही हैं। आइए जानते हैं इनके साइड इफेक्ट्स

1. हल्के-फुल्के लेकिन परेशान करने वाले साइड इफेक्ट्स

ये गोलियां ब्लड फ्लो को अचानक बढ़ा देती हैं। इसका असर कुछ घंटों तक तो रहता है, लेकिन इसके बाद सिरदर्द, चेहरे का लाल होना, पेट में जलन, एसिडिटी और मांसपेशियों में दर्द जैसी दिक्कतें आम हो जाती हैं। शुरुआत में ये छोटी बातें लग सकती हैं, लेकिन बार-बार होने पर शरीर पर बुरा असर डालती हैं।

2. आंखों की रोशनी

एक्सपर्ट्स के अनुसार, ज्यादा इस्तेमाल से आंखों की रोशनी तक जा सकती है। यह एक गंभीर स्थिति है जिसे नॉन-आर्टेरिटिक आईसेमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी (NAION) कहा जाता है। यानी मर्दानगी बढ़ाने के चक्कर में आपकी आंखें हमेशा के लिए कमजोर हो सकती हैं।

3. ब्लड प्रेशर गिर सकता है

ये दवाइयां ब्लड प्रेशर को काफी हद तक गिरा देती हैं। जिन लोगों को पहले से हाई बीपी या बीपी की दवाइयां चल रही हैं, उनके लिए यह बेहद खतरनाक है। अचानक लो बीपी होने से बेहोशी, स्ट्रोक या दिल की धड़कन रुकने तक का खतरा रहता है।

4. हार्ट पेशेंट्स के लिए जानलेवा

दिल के मरीजों को यह दवाइयां भूलकर भी नहीं लेनी चाहिए। यह हार्ट पर अतिरिक्त दबाव डालती हैं जिससे हार्ट अटैक, स्ट्रोक या तेज सीने में दर्द (ऐन्जाइना) जैसी स्थितियां हो सकती हैं। डॉक्टर भी हार्ट पेशेंट्स को इनसे दूर रहने की सलाह देते हैं।

5. लिवर को करती हैं कमजोर

लंबे समय तक सेवन करने से लिवर पर बुरा असर पड़ता है। खाना सही से पच नहीं पाता, पेट में सूजन और दर्द होने लगता है। धीरे-धीरे लिवर कमजोर होकर दूसरी बीमारियों को जन्म दे सकता है।

6. ओवरडोज से हो सकती है मौत

सबसे खतरनाक स्थिति तब होती है जब इन गोलियों की ओवरडोज ले ली जाए। प्रयागराज का एक केस सामने आया था जहां युवक ने वियाग्रा की 8 गुना डोज ले ली। इसके बाद उसे Priapism नाम की समस्या हुई जिसमें घंटों तक इरेक्शन बना रहा और भयंकर दर्द हुआ। ऐसी स्थितियां इंसान को जीवनभर के लिए नपुंसक बना सकती हैं या मौत तक ले जा सकती हैं।

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.