चाहिए, हड्डियों में जान और लंबाई में उड़ान ? बच्चों की हाड़ियाँ और लंबाई बढ़ने के ये है कुछ शाकाहारी पकवान

बच्चों की लंबाई और हड्डियों के लिए शाकाहारी भोजन

हर माता-पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे की लंबाई अच्छी हो और हड्डियां मजबूत रहें। लंबाई और हड्डियों की मजबूती ज़्यादातर बचपन में होती है। इस समय सही खाना देना बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग सोचते हैं कि सिर्फ मांसाहारी चीज़ें ही हड्डियों और लंबाई के लिए फायदेमंद होती हैं, लेकिन सच यह है कि कई शाकाहारी खाने कि चीजे भी उतने ही असरदार हैं।

नीचे ऐसे कुछ शाकाहारी खाने की चीजे है और उनके फायदे दिए हैं जो बच्चों की लंबाई बढ़ाने और हड्डियों को मजबूत करने में मदद कर सकते हैं।

1. दूध और दूध से बनी चीजे (Milk and Dairy Products)

क्यों फायदेमंद है: दूध, दही, पनीर और छाछ कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन D से भरपूर होते हैं।

कैसे मदद करते हैं: कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाता है और विटामिन D शरीर में कैल्शियम कि कमी पूरी करता है।

कैसे दें: रोज़ सुबह-शाम एक गिलास दूध और बीच-बीच में दही या पनीर देना लाभकारी है।

2. हरी सब्जियां (Green Leafy Vegetables)

उदाहरण: पालक, मेथी, सरसों का साग, बथुआ।

क्यों फायदेमंद है: इनमें कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और विटामिन K भरपूर होते हैं।

कैसे मदद करते हैं: हड्डियों की घनत्व (Bone Density) बढ़ाते हैं और फ्रैक्चर से बचाते हैं।

कैसे दें: बच्चों के पराठे, सूप या दाल में मिलाकर आसानी से खिला सकते हैं।

3. दालें और राजमा-चना (Pulses, Beans & Lentils)

क्यों फायदेमंद है: प्रोटीन और जिंक से भरपूर होता है।

कैसे मदद करते हैं: प्रोटीन शरीर की मांसपेशियों और हड्डियों के विकास में अहम है, जबकि जिंक हॉर्मोन को सक्रिय करता है जो लंबाई बढ़ाने में मदद करता है।

कैसे दें: दाल, राजमा, चना, मूंग, मसूर, लोबिया को रोज़ाना आहार में शामिल करें।

4. मेवे और बीज (Nuts & Seeds)

उदाहरण: बादाम, अखरोट, काजू, मूंगफली, चिया सीड्स, अलसी के बीज, कद्दू के बीज।

क्यों फायदेमंद है: कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन और हेल्दी फैट्स के अच्छे स्रोत।

कैसे मदद करते हैं: हड्डियों को लचीला और मजबूत बनाते हैं, बच्चों को ऊर्जा देते हैं।

कैसे दें: रोज़ एक मुट्ठी सूखे मेवे और बीज, नाश्ते या दूध में मिलाकर दें।

5. फल (Fruits)

कौन से खास फल: केला, पपीता, अमरूद, संतरा, कीवी।

क्यों फायदेमंद है: विटामिन C, पोटैशियम और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर।

कैसे मदद करते हैं: विटामिन C कोलेजन बनाने में मदद करता है, जो हड्डियों और जोड़ों के लिए जरूरी है।

कैसे दें: सुबह या शाम के नाश्ते में ताजे फल जरूर दें।

6. अनाज और बाजरा (Whole Grains & Millets)

उदाहरण: गेहूं, जौ, ओट्स, रागी, ज्वार, बाजरा।

क्यों फायदेमंद है: इनमें फाइबर, मैग्नीशियम, आयरन और विटामिन B कॉम्प्लेक्स होते हैं।

कैसे मदद करते हैं: हड्डियों की मजबूती और लंबाई के लिए जरूरी ऊर्जा प्रदान करते हैं।

कैसे दें: रोटी, दलिया, उपमा, चीला के रूप में खिलाएं।

7. सोया उत्पाद (Soy Products)

उदाहरण: टोफू, सोया दूध, सोया चंक्स।

क्यों फायदेमंद है: प्रोटीन और कैल्शियम के अच्छे स्रोत।

कैसे मदद करते हैं: हड्डियों के निर्माण और लंबाई बढ़ाने में मदद करते हैं।

8. सूरज की रोशनी (Sunlight)

क्यों जरूरी है: सूरज की किरणों से शरीर विटामिन D बनाता है, जो कैल्शियम को हड्डियों में जमाने के लिए जरूरी है।

कैसे मदद करता है: हड्डियों को मजबूत और स्वस्थ बनाता है।

कैसे दें: रोज़ सुबह 15–20 मिनट बच्चों को धूप में खेलने दें।