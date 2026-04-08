UTI in men: पुरुषों में भी खतरनाक हो सकता है यूटीआई, जानें लक्षण और बचाव के तरीके

UTI in men: मूत्र मार्ग संक्रमण यानी Urinary Tract Infection को अक्सर महिलाओं की समस्या माना जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि पुरुष भी इससे प्रभावित होते हैं—खासकर बढ़ती उम्र में। यह संक्रमण तब होता है जब हानिकारक बैक्टीरिया मूत्रमार्ग में पहुंचकर सूजन और संक्रमण पैदा करते हैं। पुरुषों में यह कम जरूर होता है, लेकिन जब होता है तो इसके पीछे गंभीर कारण छिपे हो सकते हैं।

क्या है यूटीआई और क्यों होता है