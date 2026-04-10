Urine Hold Risks: लंबे समय तक यूरिन रोकना महिलाओं की सेहत के लिए खतरनाक, जानिए इसके गंभीर नुकसान

Urine hold risks: अक्सर काम की व्यस्तता, सफर या लापरवाही के कारण महिलाएं लंबे समय तक यूरिन (पेशाब) रोककर रखती हैं. लेकिन यह आदत धीरे-धीरे सेहत पर गंभीर असर डाल सकती है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, ज्यादा देर तक यूरिन होल्ड करने से ब्लैडर पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, जिससे उसकी कार्यक्षमता प्रभावित होती है और यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन (UTI) समेत कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में सही समय पर यूरिन पास करना और टॉयलेट हाइजीन अपनाना बेहद जरूरी है.

यूरिन रोकने से शरीर में क्या होता है?