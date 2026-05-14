Urine Control: बार-बार सू-सू रोकना पड़ सकता है भारी! सिर्फ ब्लैडर इन्फेक्शन ही नहीं, दे सकता है कई बड़ी बीमारी

Urine Infection: लोग अक्सर दिन में कई घंटों तक अपना पेशाब रोककर रखते हैं, खासकर जब उनका काम का शेड्यूल बहुत व्यस्त हो, मीटिंग्स हों, स्कूल जाना हो, या फिर जब वो लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हों. हालांकि, यह आदत कभी-कभी नुकसानरहित लग सकती है, लेकिन एक यूरोलॉजिस्ट के नज़रिए से, इसका ब्लैडर के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है और इससे कम समय और लंबे समय, दोनों तरह की जटिलताएँ पैदा हो सकती हैं. बता दें कि ये एक बेहद ही बुरी आदत है और एक सुरक्षित और खुशहाल ज़िंदगी के लिए इसे छोड़ना कितन ज़रूरी है.

पेशाब रोकना कितना खतरनाक

आमतौर पर, जब ब्लैडर थोड़ा भरा होता है, तो वो पेशाब को आराम से रोककर रख पाता है. अगर ब्लैडर लंबे समय तक ज़रूरत से ज़्यादा भरा रहे, तो यूरिनरी सिस्टम के अंदर का दबाव बढ़ जाता है. कम समय के लिए, इससे पेट के निचले हिस्से में दर्द, पेशाब की नली में जलन, पेशाब रुक जाना और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन (UTI) होने का खतरा बढ़ सकता है. महिलाओं को इन्फेक्शन होने का खतरा ज़्यादा होता है, क्योंकि जब पेशाब की नली बार-बार खाली नहीं होती, तो बैक्टीरिया उसमें ज़्यादा समय तक रह पाते हैं.

शरीर में हो सकती हैं कई दिक्क्तें

यात्रा करते समय कई लोग पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते और जान-बूझकर कई घंटों तक टॉयलेट जाने से बचते हैं. इस आदत से शरीर में पानी की कमी (डिहाइड्रेशन), पेशाब में यूरिक एसिड के क्रिस्टल बनना और ब्लैडर की झिल्लियों में जलन जैसी समस्याएँ हो सकती हैं. कुछ लोगों को पेशाब करने की बहुत तेज़ इच्छा हो सकती है, पेशाब लीक हो सकता है, या ब्लैडर में तेज़ ऐंठन हो सकती है.

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ब्लैडर होता है कमजोर

इसके लंबे समय तक बने रहने वाले असर ज़्यादा गंभीर हो सकते हैं. पेशाब को बहुत ज़्यादा देर तक रोककर रखने से ब्लैडर की मांसपेशियाँ कमज़ोर हो सकती हैं और ब्लैडर का काम करने का तरीका बिगड़ सकता है. समय के साथ, ब्लैडर पूरी तरह से खाली नहीं हो पाता, जिससे उसमें बचा हुआ पेशाब जमा होने लगता है. यह जमा हुआ पेशाब वहीं रुका रहता है, जिससे बार-बार इन्फेक्शन होने और ब्लैडर में पथरी बनने का खतरा बढ़ जाता है. कुछ लोगों में, ब्लैडर में लगातार ज़्यादा दबाव बने रहने के कारण समय के साथ किडनी को भी नुकसान पहुँच सकता है.