Home > हेल्थ > डायबिटीज मरीजों के लिए औषधि है यह दाल? खाने से ब्लड शुगर मैनेज करने में मिलेगी मदद, डाइटिशियन से जानें सही तरीका

डायबिटीज मरीजों के लिए औषधि है यह दाल? खाने से ब्लड शुगर मैनेज करने में मिलेगी मदद, डाइटिशियन से जानें सही तरीका

Urad Dal For Diabetes: डायबिटीज होने के बाद सबसे बड़ा सवाल अक्सर यही होता है कि थाली में क्या रखें और क्या छोड़ दें. मीठी चीजों से दूरी बनाने के साथ-साथ दाल, चावल और अनाज जैसी रोजमर्रा की चीजों को लेकर भी मरीजों के मन में कई तरह के सवाल रहते हैं. इन्हीं में से एक है उड़द की दाल. लेकिन क्या डायबिटीज के मरीज इसे बेफिक्र होकर खा सकते हैं?

By: Lalit Kumar | Published: September 12, 2026 5:31:13 PM IST

Urad dal for diabetes
Urad dal for diabetes


Urad Dal For Diabetes: दुनियाभर में डायबिटीज से पीड़ितों की संख्या तेजी से बढ़ी है. अनहेल्दी लाइफस्टाइल और गलत खानपान इसके बड़े कारण माने गए हैं. जीवनभर साथ रहने वाली डाइबिटीज कभी उम्रदराज लोगों में देखी जाती थी. डायबिटीज होने के बाद सबसे बड़ा सवाल अक्सर यही होता है कि थाली में क्या रखें और क्या छोड़ दें. मीठी चीजों से दूरी बनाने के साथ-साथ दाल, चावल और अनाज जैसी रोजमर्रा की चीजों को लेकर भी मरीजों के मन में कई तरह के सवाल रहते हैं. इन्हीं में से एक है उड़द की दाल. स्वादिष्ट होने के साथ यह प्रोटीन, फाइबर और कई पोषक तत्वों का स्रोत है, लेकिन क्या डायबिटीज के मरीज इसे बेफिक्र होकर खा सकते हैं?

क्या उड़द की दाल ब्लड शुगर को मैनेज करने में मदद कर सकती है? इसे किस मात्रा में और किस तरह पकाकर खाना बेहतर है? क्या दाल के साथ खाई जाने वाली दूसरी चीजें भी शुगर पर असर डालती हैं? इन तमाम सवालों के जवाब दे रही हैं कैलाश दीपक हॉस्पिटल दिल्ली की सीनियर डाइटिशियन ऋचा शर्मा- 

You Might Be Interested In

इन पोषक तत्वों का भंडार है उड़द की दाल

डाइटिशियन के मुताबिक, अगर खानपान में अगर थोड़ी सी लापरवाही हुई तो ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ सकता है. ऐसे में जरूरी है कि ऐसी चीजों को डाइट में शामिल करें, जो डायबिटीज कंट्रोल करने के साथ सेहत का भी ध्यान रखें. इसके लिए आप उड़द की दाल को कई तरह से डाइट में शामिल कर सकते हैं. यह स्वाद में बेहतरीन और सेहतमंद होती है. इसमें मैग्नीशियम, पोटैशियम और आयरन जैसे आवश्यक पोषक तत्व होते हैं. इसके अलावा, इस दाल में फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जो भूख को कंट्रोल करती है. इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है, जो रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ने नहीं देता है.

उड़द को ऐसे भी डाइट में कर सकते शामिल

खिचड़ी: डायबिटीज के मरीज उड़द की दाल ही नहीं, खिचड़ी का भी सेवन कर सकते हैं. दरअसल, ये दाल प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होती हैं. ये शुगर लेवल तो कंट्रोल करने में अहम भूमिका निभा सकती है. हालांकि, आप चाहें तो खिचड़ी को स्वादिष्ट बनाने के लिए हल्के तेल में सब्जियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

पराठा: डायबिटीज के मरीजों के लिए ब्रेक फास्ट बहुत जरूरी है. ऐसे में अगर आप कुछ स्वादिष्ट खाना चाहते हैं, तो इसके लिए उड़द दाल से बने पराठा खा सकते हैं. हालांकि स्वाद बढ़ाने के लिए आप इसमें मेथी के पत्ते भी मिक्स कर सकते हैं. ये दोनों ही चीजें डायबिटीज के मरीजों के लिए फायदेमंद हैं. ऐसा करने से बढ़ते शुगर को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है.

कढ़ी: डायबिटीज के मरीज हैं और उड़द दाल खाकर बोर गए हैं. ऐसे में आप चाहें तो उड़द दाल की कढ़ी बना सकते हैं. इसमें दही और अन्य मसालों का इस्तेमाल कर सकते हैं. हालांकि, उड़द दाल की कढ़ी में बेसन का उपयोग नहीं होता है. ये शुगर लेवल को कंट्रोल में रखकर आपको सेहतमंद रखेगी.

सूप: डायबिटीज के मरीज अपनी डाइट में उड़द दाल का सूप पी सकते हैं. ये स्वादिष्ट होने के साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद होगा. हालांकि, इसका स्वाद बढ़ाने के लिए आप इसमें सीमित मात्रा में कुछ अन्य चीजों को भी एड कर सकते हैं.

लड्डू: आप चाहें तो उड़द दाल के लड्डू बनाकर भी खा सकते हैं. इनकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये आपको सेहतमंद रखते हुए शुगर लेवल कंट्रोल में रखेगा. इनको आप नाश्ते के साथ किसी भी समय भूख लगने पर ले सकते हैं.

Tags: health news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

भुनी अदरक खाने के फायदे

September 11, 2026

डिंपल कपाड़िया ने अक्षय खन्ना के साथ रोमांस को क्यों...

September 11, 2026

शुक्रवार को ओटीटी पर 6 फिल्में हो रहीं रिलीज

September 11, 2026

6 हसीनाएं, जिन्होंने फिल्मों में निभाई चुड़ैल और भूतनी के...

September 11, 2026

KBC सेट को लेकर अमिताभ बच्चन ने क्या किया खुलासा?

September 9, 2026

कौन हैं सुरभि वनजारा? जो समय रैना के शो में...

September 9, 2026
डायबिटीज मरीजों के लिए औषधि है यह दाल? खाने से ब्लड शुगर मैनेज करने में मिलेगी मदद, डाइटिशियन से जानें सही तरीका

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

डायबिटीज मरीजों के लिए औषधि है यह दाल? खाने से ब्लड शुगर मैनेज करने में मिलेगी मदद, डाइटिशियन से जानें सही तरीका
डायबिटीज मरीजों के लिए औषधि है यह दाल? खाने से ब्लड शुगर मैनेज करने में मिलेगी मदद, डाइटिशियन से जानें सही तरीका
डायबिटीज मरीजों के लिए औषधि है यह दाल? खाने से ब्लड शुगर मैनेज करने में मिलेगी मदद, डाइटिशियन से जानें सही तरीका
डायबिटीज मरीजों के लिए औषधि है यह दाल? खाने से ब्लड शुगर मैनेज करने में मिलेगी मदद, डाइटिशियन से जानें सही तरीका
डायबिटीज मरीजों के लिए औषधि है यह दाल? खाने से ब्लड शुगर मैनेज करने में मिलेगी मदद, डाइटिशियन से जानें सही तरीका