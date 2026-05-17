गर्मी में टाइफाइड बुखार भी दे सकता दस्तक, बीमारी से बचने के लिए क्या खाएं-क्या नहीं? ये रहा डाइट चार्ट

Typhoid Fever Diet: देशभर में अभी गर्मियां का सितम जारी है. सूरज अपनी तेज धूप से लोगों पर खूब जुल्म ढा रहा है. वहीं, कुछ ही दिनों में मानसून भी आने वाला है. यानी सेहत के लिए दोगुनी आफत. ये दोनों ही मौसम अपने साथ कई गंभीर बीमारियों को लेकर आते हैं. टाइफाइड बुखार इनमें से एक है. यह एक ऐसा रोग है जो संक्रमित व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति में बहुत जल्दी फैलता है. यदि समय रहते इसका इलाज न कराया जाए तो काफी जोखिम भरा हो सकता है. जब यह बुखार शुरू होता है तो लगभग हर घर में एक खाट बिछ जाती है. अस्पतालों के बेड फुल हो जाते हैं. ऐसे में सवाल है कि आखिर, टाइफाइड बुखार क्या होता है? यह टाइफाइड बुखार किन कारणों से होता है? टाइफाइड में क्या खाएं क्या नहीं? इस बारे में बता रही हैं कैलाश दीपक हॉस्पिटल की सीनियर डाइटिशियन एवं विभागाध्यक्ष ऋचा शर्मा-

क्या होता है टाइफाइड बुखार?

क्लीवलैंड क्लीनिक की रिपोर्ट के मुताबिक, टाइफाइड बुखार एक प्रकार का बैक्टीरियल इंफेक्शन होता है, जो टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है. इसकी शुरुआत में पसीना, ठंड लगना, सिरदर्द, शरीर में दर्द, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जैसी समस्याओं के कारण पेट में दर्द और सूखी खांसी हो सकती हैं. लेकिन, यदि खान−पान पर ठीक से ध्यान दिया जाए तो टाइफाइड से रिकवर होना आसान हो सकता है.

टाइफाइड बुखार में क्या खाएं, क्या नहीं?

रॉ फूड खाने से बचें: डाइटिशियन श्रद्धा श्रीवास्तव बताती हैं कि, डाइफाइड में कच्चे फल और सब्जियों को खाने से बचें. इसमें मुख्य रूप से वे फल लेट्यूस और जामुन जैसे फल जिन्हें छील नहीं सकते हैं. यदि आप फलों का सेवन करना भी चाहते हैं तो आप केले, एवोकाडो और संतरे का सेवन कर सकते हैं.

मसालेदार खाना न खाएं: टाइफाइड में तेल और मसालेदार भोजन के सेवन से करना चाहिए. दरअसल, टाइफाइड में डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर हो जाता है. इसलिए ऐसा भोजन खाने से पेट की समस्या अधिक बढ़ सकती है. इस स्थिति में आसानी से डाइजेस्ट होने वाला भोजन खिचड़ी, दलिया, सूप, उबले चावल आदि का सेवन करें.

कार्बोहाइड्रेट युक्त फूड लें: फीवर होने पर बॉडी को एनर्जेटिक बनाए रखने के लिए कार्बोहाइड्रेट से भरपूर फूड्स लेना जरूरी हैं. बता दें कि, टाइफाइड बुखार होने पर एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है. ऐसे में दलिया, फ्रूट कस्टर्ड, बॉयल्ड एग, शहद और उबले चावल का सेवन किया जा सकता है.

लिक्विड्स अधिक लें: एक्सपर्ट के मुताबिक, टाइफाइड होने पर बॉडी में पानी की कमी तेजी से होती है. इस सिचुएशन में डिहाइड्रेशन से बचने के लिए अधिक पानी या पेय पदार्थों का सेवन करना चाहिए. इसके लिए आप पेय पदार्थों में नारियल पानी, नींबू पानी, सूप और फलों के जूस का ले सकते हैं.