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Type 2 Diabetes: क्या है डिवाइस डायबिटीज, जिसकी वजह से बच सकती है लाखों लोगों की जान

Type 2 Diabetes: एक स्टडी से पता चला है कि एक साधारण डिवाइस डायबिटीज से पीड़ित लाखों लोगों की मौत का खतरा कम कर सकती है.

By: JP Yadav | Published: September 29, 2026 10:34:33 AM IST

Type 2 Diabetes: क्या है डिवाइस डायबिटीज, जिसकी वजह से बच सकती है लाखों लोगों की जान
Type 2 Diabetes: क्या है डिवाइस डायबिटीज, जिसकी वजह से बच सकती है लाखों लोगों की जान


Type 2 Diabetes:  दुनियाभर में शुगर पीड़ित लोगों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है. इस बीच एक स्टडी से पता चला है कि एक साधारण डिवाइस से डायबिटीज से पीड़ित लाखों की मौत का खतरा कम हो सकता है. अमेरिका में बड़ी संख्या में शुगर पीड़ित लोग इसका इस्तेमाल करने लगे हैं. टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित 3.8 करोड़ से ज़्यादा अमेरिकियों के लिए लगातार ग्लूकोज़ मॉनिटर करने वाला एक साधारण डिवाइस पहनने से उनकी मौत का खतरा कम हो सकता है.

 वैज्ञानिकों ने बेसल इंसुलिन (एक तरह का लंबे समय तक असर करने वाला इंसुलिन) लेने वाले डायबिटीज के मरीज़ों पर रिसर्च किया है. इसमें वैज्ञानिकों ने पाया कि लगातार ग्लूकोज़ मॉनिटर (CGM) का इस्तेमाल करने के एक साल बाद किसी भी वजह से उनकी मौत का खतरा 44 प्रतिशत तक कम हो गया.  इसके अलावा 2 साल तक इस्तेमाल करने के बाद किसी भी वजह से उनकी मौत का खतरा 35 प्रतिशत कम था. 

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वहीं, दूसरी बातों से यह भी पता चला कि दिल से जुड़ी बीमारियों (जैसे स्ट्रोक या हार्ट अटैक) का खतरा भी कम हुआ. दरअसल, CGM शरीर पर पहना जाने वाला एक छोटा डिवाइस है जो लगातार व्यक्ति के ग्लूकोज़ (शुगर) लेवल को ट्रैक करता है. इसके उलट अंगुली में सुई चुभोकर किए जाने वाले टेस्ट में सिर्फ़ एक समय पर ग्लूकोज़ का लेवल पता चलता है. जानकारों के मुताबिक, CGM में एक छोटा सेंसर होता है जिसे त्वचा के ठीक नीचे आमतौर पर हाथ या पेट पर लगाया जाता है. यह सीधे ब्लड शुगर को मापने के बजाय शरीर की कोशिकाओं के आस-पास के तरल पदार्थ में शुगर को मापता है और यूज़र के स्मार्टफ़ोन पर रीडिंग भेजता है. 

होता मौत का खतरा कम

इससे डायबिटीज के मरीज़ अपना मौजूदा ग्लूकोज़ लेवल देख सकते हैं. साथ ही दिन भर में होने वाले उतार-चढ़ाव को भी ट्रैक कर सकते हैं और यह भी देख सकते हैं कि कुछ खास ड्रिंक्स और खाने-पीने की चीज़ों का उनके ग्लूकोज़ लेवल पर क्या असर पड़ता है? ज्यादातर लोग इसके बाद अलर्ट हो जाते हैं. इस स्टडी के नतीजे इटली में यूरोपियन एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ़ डायबिटीज (EASD) की सालाना बैठक में पेश किए गए. रिसर्चर का कहना है कि उनकी स्टडी से पता चलता है कि बेसल इंसुलिन ले रहे टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज़ों में CGM के इस्तेमाल और मौत का खतरा कम होने के बीच संबंध है. जर्मनी के यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ऑफ़ फ्रीबर्ग के प्रोफ़ेसर जोचेन सेउफ़र्ट, जिन्होंने इस रिसर्च का नेतृत्व किया, ने कहा: ‘हमारी स्टडी से पता चलता है कि CGM टाइप 2 डायबिटीज़ से पीड़ित उन लोगों की लंबे समय की सेहत में वास्तविक बदलाव ला सकता है जिन्हें इंसुलिन की ज़रूरत होती है और यह मदद कर सकता है.

क्या है टाइप-2 शुगर

टाइप 2 डायबिटीज़ एक लंबे समय तक रहने वाली बीमारी है, जिसमें शरीर इंसुलिन का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता है. इंसुलिन एक हार्मोन है जो पैंक्रियाज़ (अग्न्याशय) से बनता है और खून से शुगर को सेल्स तक पहुंचाने में मदद करता है, जिससे उसका इस्तेमाल एनर्जी के लिए किया जा सके. टाइप 2 डायबिटीज़ जेनेटिक, लाइफ़स्टाइल और हेल्थ से जुड़े कारणों से होती है. इसमें सेल्स इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंट हो जाते हैं, जिससे पैंक्रियाज़ को इसकी कमी पूरी करने के लिए ज़्यादा इंसुलिन बनाना पड़ता है. हालांकि, समय के साथ पैंक्रियाज़ इस मांग को पूरा नहीं कर पाता, जिससे खून में ग्लूकोज़ जमा होने लगता है और ब्लड शुगर का लेवल बहुत अधिक बना रहता है.

जानकारों का मानना है कि लगातार हाई ब्लड शुगर से ब्लड वेसल्स और नसों को नुकसान पहुंच सकता है. साथ ही आंखों की रोशनी जा सकती है, किडनी खराब हो सकती है, दिल की बीमारी और स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है. ऐसे में टाइप 2 डायबिटीज़ वाले लोगों के लिए CGM ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखने का एक अहम टूल हो सकता है. दरअसल, लगातार ग्लूकोज़ को ट्रैक करके CGM डायबिटीज़ वाले लोगों को यह देखने में मदद करता है कि दिन भर में उनका लेवल कैसे बदलता है और खाना, एक्सरसाइज़ और दवा जैसी चीज़ें उन पर कैसा असर डालती हैं? यह यूज़र्स को खतरनाक रूप से हाई या लो लेवल के बारे में अलर्ट भी कर सकता है और उन्हें और उनके डॉक्टरों को यह समझने में मदद कर सकता है कि उनका इलाज कितना असरदार है. 

140M से अधिक अमेरिकियों को किया गया शामिल

CGM के इस्तेमाल से मौत के खतरे पर पड़ने वाले असर को बेहतर ढंग से समझने के लिए CGM बनाने वाली कंपनी एबॉट (Abbott) के रिसर्चर ने Truveta प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल किया. यह एक डेटाबेस है जिसमें 140 मिलियन से ज़्यादा अमेरिकियों के गुमनाम इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड शामिल हैं. उन्होंने 2017 और 2024 के बीच बेसल इंसुलिन ले रहे टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज़ों में किसी भी कारण से मौत के खतरे, साथ ही मैक्रोवास्कुलर घटनाओं (जैसे हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, स्ट्रोक और पेरिफेरल आर्टरी डिज़ीज़) का विश्लेषण किया.

नतीजों में क्या-क्या निकला

इस ट्रायल में लगभग 14,000 CGM यूज़र्स की तुलना उतने ही नॉन-CGM यूज़र्स से की गई. इसमें उम्र, लिंग, एथनिकिटी, डायबिटीज़ की अवधि, दूसरी बीमारियां (कोमोरबिडिटीज़), दवा का इस्तेमाल और ब्लड शुगर कंट्रोल जैसे कारकों को ध्यान में रखा गया. कुल मिलाकर CGM इस्तेमाल करने वाले डायबिटीज़ के मरीज़ों में मौत का जोखिम कम देखा गया. एक साल में CGM इस्तेमाल करने वालों में से 1.2 प्रतिशत की मौत हुई, जबकि CGM इस्तेमाल न करने वालों में यह आंकड़ा 2.1 प्रतिशत था. दो साल में CGM इस्तेमाल करने वालों में से 2.1 प्रतिशत और इस्तेमाल नहीं करने वालों में से 3.3 प्रतिशत की मौत हुई. CGM इस्तेमाल करने वालों में मैक्रोवैस्कुलर घटना का जोखिम भी, CGM इस्तेमाल न करने वालों की तुलना में एक साल में 26 प्रतिशत कम था. बार-बार होने वाली मैक्रोवैस्कुलर घटनाओं की दर CGM इस्तेमाल करने वालों में 12 महीनों में 35 प्रतिशत और 24 महीनों में 36 प्रतिशत कम थी. हार्ट फेलियर के कारण अस्पताल में भर्ती होने की दर CGM इस्तेमाल करने वालों में इस्तेमाल नहीं करने वालों की तुलना में 12 महीनों में 54 प्रतिशत कम और 24 महीनों में 47 प्रतिशत कम थी. 

Tags: health news
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