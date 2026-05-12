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Type 1 Diabetes: टाइप 1 डायबिटीज क्या है? किन 10 लक्षणों से होती इसकी पहचान, आयुर्वेद से समझिए कारण-बचाव

Type 1 Diabetes Cause-Symptoms: क्रोनिक बीमारियों में सबसे खतरनाक है डायबिटीज की बीमारी. कहने का मतलब, डायबिटीज कई अन्य बीमारियों को पनपने का मौका देती है. डायबिटीज के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं. इसमें टाइप 1 (शरीर इंसुलिन नहीं बनाता), टाइप 2 (शरीर इंसुलिन का ठीक से उपयोग नहीं करता) और गर्भावस्था डायबिटीज (प्रेग्नेंसी के दौरान होने वाला).

By: Lalit Kumar | Published: May 12, 2026 9:02:29 PM IST

जानिए, टाइप 1 डायबिटीज क्या है? (Canva)
जानिए, टाइप 1 डायबिटीज क्या है? (Canva)


Type 1 Diabetes Cause-Symptoms: आजकल की अनहेल्दी लाइफस्टाइल कई गंभीर बीमारियों को जन्म दे रही है. डायबिटीज ऐसी ही बीमारियों में से एक है. क्रोनिक बीमारियों में सबसे खतरनाक है डायबिटीज की बीमारी. कहने का मतलब, डायबिटीज कई अन्य बीमारियों को पनपने का मौका देती है. यही कारण है कि, विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के मुताबिक विश्व में करीब 42.2 करोड़ लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं. इसके साथ ही करीब 15 लाख लोगों की मौत हर साल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से डायबिटीज के कारण होती है. डायबिटीज के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं. इसमें टाइप 1 (शरीर इंसुलिन नहीं बनाता), टाइप 2 (शरीर इंसुलिन का ठीक से उपयोग नहीं करता) और गर्भावस्था डायबिटीज (प्रेग्नेंसी के दौरान होने वाला).

टाइप 1 डायबिटीज क्या है?

बता दें कि, टाइप 1 डायबिटीज एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर लगभग पूरी तरह इंसुलिन बनाना बंद कर देता है. इंसुलिन के बिना ग्लूकोज कोशिकाओं में नहीं जाता और खून में जमा होने लगता है. यह बीमारी अक्सर बच्चों और किशोरों में दिखाई देती है.इसे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कहा जाता है, यानी शरीर अपने ही पैंक्रियास की बीटा कोशिकाओं पर हमला कर देता है. धीरे-धीरे इंसुलिन का स्तर कम होता है और अंत में लगभग शून्य हो जाता है. कभी-कभी शुरुआत में थोड़ी इंसुलिन बनती रहती है.

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इम्यून सिस्टम सामान्य परिस्थितियों में वायरस और बैक्टीरिया से सुरक्षा करता है, लेकिन टाइप 1 में यह गलती से बीटा कोशिकाओं को हानिकारक समझ लेता है. इसे ऑटोइम्यून अटैक कहते हैं. इस प्रक्रिया में इम्यून सेल्स धीरे-धीरे बीटा कोशिकाओं को खत्म करते हैं.

टाइप 1 डायबिटीज का मुख्य कारण

टाइप 1 डायबिटीज के लिए जेनेटिक प्रवृत्ति सबसे बड़ा कारण मानी जाती है. यदि परिवार में किसी को टाइप 1 है, तो रिस्क बढ़ जाता है. कुछ वायरल इंफेक्शन और बचपन के वायरस इम्यून सिस्टम को भ्रमित कर सकते हैं.

टाइप 1 डायबिटीज के लक्षण

  • शुरुआती लक्षणों में बहुत प्यास लगना
  • बार-बार पेशाब आना
  • तेजी से वजन घटना
  • भूख अधिक लगना
  • त्वचा का रूखापन
  • अत्याधिक थकान
  • मूड बदलना
  • घाव देर से भरना 
  • धुंधली दृष्टि होना
  • बच्चों में उल्टी-पेट दर्द

टाइप 1 डायबिटीज की कैसे होती पहचान

इसकी पहचान के लिए फास्टिंग ब्लड शुगर, पीपीबीएस, एचबीए1सी और सी-पेप्टाइड टेस्ट किया जाता है. ऑटोएंटीबॉडी टेस्ट (जीएडी, आईए2, जेडएनटी8) टाइप 1 की पुष्टि करते हैं. डीकेए की स्थिति में ब्लड और यूरिन में कीटोन बढ़ जाते हैं. आयुर्वेद इसे युवावस्थाजन्य मधुमेह और धातु-क्षयजन्य मानता है. ओज की कमी, अग्नि की कमजोरी और प्रतिरक्षा असंतुलन इसे जन्म देते हैं.

टाइप 1 डायबिटीज से बचाव के तरीके

घरेलू उपाय में भोजन नियमित और हल्का रखें. गुनगुना पानी दें. ठंडी चीजें और पैकेज्ड फूड कम करें. हल्का योग और स्ट्रेचिंग कराएं. पर्याप्त नींद दें. आयुर्वेदिक सपोर्ट के लिए वासावलेह, अमलकी चूर्ण, गुड्डुची सत्व और शतावरी घृत जैसी औषधियां वैद्य की सलाह पर दी जा सकती हैं. याद रखें मुख्य उपचार इंसुलिन ही है. घरेलू उपाय केवल सहायक हैं.

Tags: Health News Hindihealth tips
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