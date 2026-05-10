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Tulsi Ke Fayde: ये ‘जड़ी-बूटियों की रानी’ सेहत के लिए अमृत समान! सही तरीके से सेवन से होंगे ढेरों लाभ

Tulsi Health Benefits: सनातन धर्म में तुलसी के पौधे का धार्मिक और औषधीय महत्व है. आयुर्वेद में तुलसी को 'जड़ी-बूटियों की रानी' या 'जीवनदायिनी औषधि' कहा गया है. इसके सेहत लाभ को आधुनिक विज्ञान ने भी माना जाता है. अब सवाल है कि, रोज तुलसी का सेवन क्यों जरूरी है? रोज तुलसी का सेवन करने से क्या होगा? तुलसी के पत्तों के फायदे क्या हैं? आइए जानते हैं इस बारे में-

By: Lalit Kumar | Published: May 10, 2026 8:35:19 PM IST

जानिए, तुलसी पत्तियां सेहत के लिए कैसे फायदेमंद. (AI)
जानिए, तुलसी पत्तियां सेहत के लिए कैसे फायदेमंद. (AI)


Tulsi Health Benefits: सनातन धर्म में तुलसी के पौधे का धार्मिक और औषधीय महत्व है. आयुर्वेद में तुलसी को ‘जड़ी-बूटियों की रानी’ या ‘जीवनदायिनी औषधि’ कहा गया है. इसके सेहत लाभ को आधुनिक विज्ञान ने भी माना जाता है. बता दें कि, तुलसी के पत्तों में कई ऐसे शक्तिशाली प्राकृतिक तत्व होते हैं, जो शरीर को वायरल, बैक्टीरिया, सूजन, एलर्जी, फेफड़े और मेटाबोलिज़्म से संबंधित परेशानियों से बचा सकते हैं. अब सवाल है कि, रोज तुलसी का सेवन क्यों जरूरी है? रोज तुलसी का सेवन करने से क्या होगा? तुलसी के पत्तों के फायदे क्या हैं? आइए जानते हैं तुलसी के पत्तों के फायदों के इस बारे में-

तुलसी का सेवन रोज क्यों करना चाहिए?

क्लीवलैंड क्लीनिक की रिपोर्ट के मुताबिक, तुलसी का पौधा 50 से ज्यादा बायोएक्टिव कम्पाउंड्स का पावरहाउस होता है. ऐसे में तुलसी के सेवन से रोगों से बचाव हो सकता है. इसके अलावा, इम्युनिटी में वृद्धि, तनाव कम करने और पाचन शक्ति को सुधारने भी कारगर हो सकते हैं. दरअसल, तुलसी की पत्तियों में विटामिन, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो सर्दी-खांसी, बुखार, सिरदर्द और पेट की समस्याओं (गैस, सिडिटी) में राहत दिला सकती है. यही नहीं, यह श्वसन तंत्र, हृदय, त्वचा और मस्तिष्क के लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं.

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तुलसी के पत्ते सेहत के लिए कैसे फायदे?

दर्द-सूजन में फायदेमंद: आयुर्वेद के अनुसार, तुलसी की पत्तियों में यूजेनॉल (eugenol) पाया जाता है. ये यूजेनॉल वही तत्व है जो लौंग में पाया जाता है. इसलिए इसके सेवन से जकड़न, बदन दर्द, सूजन और माइग्रेन को शांत कर सकता है.

तनाव दूर करे: तुलसी में अपिजेनिन (Apigenin) नामक सबसे शक्तिशाली एलीमेंट पाया जाता है. यह तत्व कोर्टिसोल को 30% तक कम कर सकता है. ऐसी स्थिति में आपको तनाव, बेचैनी और अनिद्रा से राहत मिल सकती है.

एलर्जी से बचाए: तुलसी की पत्तियों में रोसमेरिनिक एसिड होता है, जो टॉप क्लास का एंटी एलर्जिक माना जाता है. यह एलर्जी ट्रिगर करने वाले हिस्टामीन को ब्लॉक करता है. ऐसे में तुलसी आपको धूल एलर्जी, मौसम बदलने की एलर्जी, छींक और जुकाम से बचा सकती हैं.

शुगर लेवल घटाए: तुलसी में यूर्सोलिक एसिड भी होता है. यह तत्व फैट को गलाने और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने की क्षमता रखता है. बता दें कि, तुलसी मेटाबोलिज्म 20–25% तक बढ़ाती है, इसलिए यह पेट की चर्बी, ब्लड शुगर लेवल और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं.

वायरस से बचाए: तुलसी की पत्तियों में एंटी-वायरल कम्पाउंड्स भी पाए जाते हैं. बता दें कि, तुलसी के पत्ते 7 तरह के वायरस को रोकने की क्षमता रखते हैं. इसलिए आयुर्वेद इसे ‘वायरल प्रोटेक्टर हर्ब’ कहा जाता है.

Tags: Health News Hindihealth tips
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