जानें कैसे जहरीली हवा आपके डीएनए में मचा रही है तबाही? अंदर ही अंदर बदल रही है आपकी पूरी जैविक पहचान!

Toxic Air Effects: वायु प्रदूषण सिर्फ धूम्रपान से नहीं, डीएनए बदलकर फेफड़ों के कैंसर का खतरा बढ़ाता है. बच्चे, बुजुर्ग और शहरवासी सबसे ज्यादा जोखिम में हैं; सावधानी और साफ हवा जरूरी है.

By: sanskritij jaipuria | Published: December 4, 2025 2:52:20 PM IST

Toxic Air Effects: आजकल फेफड़ों का कैंसर सिर्फ धूम्रपान करने वालों तक सीमित नहीं रह गया है. ज्यादातर मामलों में, सिर्फ प्रदूषित हवा में रहने से भी खतरा बढ़ सकता है. दिल्ली जैसी शहरों में हर दिन लाखों लोग सांस लेते हैं  और सोचते हैं कि जब तक कुछ परेशानी नहीं है, सब ठीक है. लेकिन सच बहुत अलग है.

हाल ही में एक रिसर्च में पता चला है कि प्रदूषित हवा आपके डीएनए में बदलाव ला सकती है, जिससे फेफड़ों में कैंसर जैसी बीमारियों के लिए उपयुक्त परिस्थितियां बन सकती हैं. ये केवल सिद्धांत नहीं है- ये आपके और आपके परिवार के फेफड़ों में हर दिन हो रहा है.

 कौन ज्यादा खतरे में है?

 छोटे बच्चों वाले माता-पिता.
 सुबह जॉगिंग या साइकिल चलाने वाले लोग.
 ऑफिस जाने वाले, जो ट्रैफिक में फंसे रहते हैं.
 दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम जैसे बड़े शहरों में रहने वाले सभी लोग.

 रिसर्च में क्या मिला?

अंतरराष्ट्रीय लेवल पर 870 लोगों के डेटा का विश्लेषण किया गया. जिन लोगों को PM₂.₅ (2.5 माइक्रोन से छोटे प्रदूषक कण) के उच्च लेवल वाले क्षेत्रों में सांस लेने की आदत थी, उनके फेफड़ों में कैंसर-संबंधी जीन परिवर्तन पाए गए.

ध्यान दें, ये लोग धूम्रपान नहीं करते थे और कई लोगों ने सेकेंड हैंड स्मोक भी नहीं सुना था. फिर भी उनके फेफड़ों में परिवर्तन थे जो सामान्यतः धूम्रपान करने वालों में दिखाई देते हैं.

 डर क्यों लगता है?

 ये जीन परिवर्तन कई साल तक निष्क्रिय रह सकते हैं.
 प्रदूषण से होने वाली सूजन इन्हें सक्रिय कर सकती है और ट्यूमर बढ़ने लगता है.

 प्रदूषण आपके शरीर को कैसे प्रभावित करता है?

1. PM₂.₅ का प्रवेश: छोटे कण फेफड़ों और खून तक पहुंच जाते हैं.
2. सूजन पैदा करना: फेफड़ों की लगातार उत्तेजना से इम्यून सिस्टम लगातार सक्रिय रहता है.
3. डीएनए को नुकसान: ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस डीएनए को नुकसान पहुंचाता है और मरम्मत प्रणाली को बाधित करता है.
4. म्यूटेशन और सूजन मिलकर ट्यूमर बढ़ाते हैं.

संक्षेप में: धूम्रपान करने वाला होना जरूरी नहीं सिर्फ प्रदूषित शहर में रहना ही नुकसान पहुंचा सकता है.

 सबसे ज्यादा कौन जोखिम में है?

1. बच्चे: तेज सांस, विकसित हो रहे फेफड़े, डीएनए म्यूटेशन का ज्यादा जोखिम.
2. बुजुर्ग: कमजोर इम्यून सिस्टम और पहले से मौजूद स्वास्थ्य समस्याएं.
3. ऑफिस जाने वाले लोग: रोजाना ट्रैफिक में लंबा समय और खराब इंडोर एयर क्वालिटी.
4. फिटनेस एक्सपर्ट: बाहर व्यायाम करते समय प्रदूषण ज्यादा मात्रा में फेफड़ों तक पहुंचता है.

 प्रदूषण से जीवन पर असर

शिकागो विश्वविद्यालय की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में लंबे समय तक PM₂.₅ के संपर्क में रहने से जीवन प्रत्याशा में लगभग 7.8 साल की कमी हो सकती है.

 खुद को सेफ कैसे रखें?

1. हवा की गुणवत्ता पर नजर रखें: AQI की जानकारी देखें और प्रदूषण के समय बाहर जाने से बचें.
2. घर की हवा साफ रखें: HEPA एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करें.
3. बाहर की गतिविधियां सोच-समझ कर करें: AQI 50–75 से ऊपर हो तो व्यायाम टालें.
4. स्मार्ट वेंटिलेशन: उच्च AQI के समय खिड़कियां बंद रखें, फैन का इस्तेमाल करें.
5. बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा: उच्च AQI वाले दिनों में बच्चों को मास्क पहनाएं और बुजुर्गों को घर पर रखें.

फेफड़ों का कैंसर कोई चेतावनी के बिना शुरू हो सकता है. प्रदूषण केवल असुविधा नहीं, ये आपकी जीन पर प्रत्यक्ष हमला है. खासकर दिल्ली NCR में, सवाल यह नहीं कि प्रदूषण आपको नुकसान पहुंचा रहा है या नहीं, बल्कि कितना नुकसान होने से पहले आप बचाव कर सकते हैं.

 

Follow Us

