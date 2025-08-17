Home > हेल्थ > घने, काले और लंबे बालों के लिए आज से शुरू कर दें ये उपाय…आपके घर में ही मौजूद हैं ये चमत्कारी चिजें, हफ्ते भर में दिखाई देने लगेगा असर!

Natural Hair-Growth Remedies: इस समय बालों के झड़ने के प्राकृतिक उपाय ज़्यादा से ज़्यादा लोकप्रिय हो रहे हैं। क्या ये वाकई कोई फ़र्क़ डालते हैं? प्राकृतिक बाल-विकास उत्पादों के बारे में आपको ये बातें जाननी चाहिए।

Published By: Preeti Rajput
Published: August 17, 2025 13:51:44 IST

Natural Hair Growth Remedies
Natural Hair Growth Remedies

Natural Hair-Growth Remedies: आपके बालों के झड़ने के बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं। इनमें सामान्य, उम्र से संबंधित बदलावों से लेकर तनावपूर्ण जीवन की घटनाएं शामिल हैं। एलोपेसिया (बालों के झड़ना) खतरनाक नहीं है, लेकिन यह कई लोगों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है।

अगर आप इससे सहमत हैं, तो आप सोच रहे होंगे: बालों को तेज़ी से बढ़ने में क्या मदद करता है? बालों के विकास को बढ़ावा देने के लिए कई वैज्ञानिक रूप से सिद्ध विकल्प पहले से मौजूद हैं। लेकिन बालों के झड़ने के प्राकृतिक उपाय ज़्यादा से ज़्यादा लोकप्रिय हो रहे हैं। क्या ये वाकई कोई फ़र्क़ डालते हैं? प्राकृतिक बाल-विकास उत्पादों के बारे में आपको ये बातें जाननी चाहिए।

कैफीन

कैफीन सिर्फ़ आपकी सुबह की कॉफी में ही नहीं होता। त्वचा और बालों के स्वास्थ्य के लिए कैफीन के स्थानीय उपयोग के भी फ़ायदे हैं। वास्तव में, बालों के विकास के सभी प्राकृतिक उपायों में से, कैफीन सबसे ज़्यादा आशाजनक हो सकता है। स्कैल्प पर लगाने पर, कैफीन बालों में अंदर तक प्रभाव डालता है। इससे बालों का विकास बढ़ता है और बाल मज़बूत होते हैं। कैफीन युक्त शैम्पू बालों के झड़ने को भी धीमा कर सकता है।

मेलाटोनिन

आप मेलाटोनिन को नींद में सहायक पूरक के रूप में जानते होंगे। लेकिन यह एक एंटीऑक्सीडेंट भी है जो त्वचा के स्वास्थ्य में सुधार कर सकता है, और यह बालों के विकास का एक अच्छा प्राकृतिक उपचार हो सकता है। खोपड़ी पर लगाया जाने वाला मेलाटोनिन बालों के झड़ने को धीमा कर सकता है और एंड्रोजेनिक एलोपेसिया नामक एक प्रकार के बालों के झड़ने वाले लोगों में बालों के घनत्व को बढ़ा सकता है।

विटामिन और पूरक

बालों के झड़ने और बालों के पतले होने का एक कारण पोषक तत्वों की कमी है। अपर्याप्त आहार में कुछ विटामिन और खनिजों को शामिल करने से एलोपेसिया पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। और कुछ पूरकों का विपणन वर्षों से प्राकृतिक बाल-विकास उपचार के रूप में किया जाता रहा है। लेकिन क्या ये उन लोगों पर असरदार होते हैं जिनमें विटामिन या पोषक तत्वों की कमी नहीं है? बायोटिन और विटामिन डी जैसे सप्लीमेंट बालों को दोबारा उगाने में मदद करते भी हैं, तो उन लोगों के लिए जिनमें इन पोषक तत्वों का आधारभूत स्तर कम होता है।

स्कैल्प मसाज

स्कैल्प मसाज बालों के विकास का एक आकर्षक उपचार है। इसमें गोलियों या इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, और यह अच्छा लगता है। वास्तव में, यह कोर्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन को कम करता है। स्कैल्प मसाज स्कैल्प में रक्त प्रवाह बढ़ाकर और बालों के अंदर तक जाकर बालों के विकास को भी बढ़ावा दे सकती है।

आवश्यक तेल (पुदीना और रोज़मेरी तेल)

ये तेल पौधों के गाढ़े अर्क होते हैं जो अपने जैविक गुणों को बनाए रखते हैं। बालों के विकास को बढ़ावा देने के लिए लोग जिन दो लोकप्रिय आवश्यक तेलों का उपयोग करते हैं, वे हैं पुदीना तेल और रोज़मेरी तेल।सपुदीना बालों के विकास को बढ़ावा दे सकता है, लेकिन मनुष्यों पर किए गए किसी भी अध्ययन ने समान परिणाम नहीं दिखाए हैं।

मर्दों के साथ-साथ महिलाओं के शरीर में भी जान फूंक देगी ये चमत्कारी बदबूदार चीज, हर रोज बस एक बार कर लें इसका सेवन…जड़ से…

Disclaimer: इनखबर इस लेख में सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए बता रहा हैं। इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।

Hair-Growth
