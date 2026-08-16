Home > हेल्थ > Tomatoes Benefits: टमाटर को लेकर नई स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा, फैटी लिवर होगा 6 सप्ताह में ठीक

Tomatoes Benefits: टमाटर को लेकर नई स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा, फैटी लिवर होगा 6 सप्ताह में ठीक

Tomatoes Eating Benefits Fatty Liver : नई स्टडी में पाया गया है कि प्रतिदिन एक टमाटर खाने से फैटी लिवर की बीमारी का खतरा कम हो सकता है.

By: JP Yadav | Published: August 16, 2026 7:40:15 PM IST

Tomatoes Benefits: टमाटर को लेकर नई स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा, फैटी लिवर होगा 6 सप्ताह में ठीक
Tomatoes Benefits: टमाटर को लेकर नई स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा, फैटी लिवर होगा 6 सप्ताह में ठीक


Tomatoes Eating Benefits Fatty Liver : टमाटर खाने के कई फायदे होती है. डॉक्टरों का मानना है कि टमाटर खाने से दिल स्वस्थ रहता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है. लोगों के पाचन में भी सुधार होता है. टमाटर लाइकोपीन, विटामिन सी और पोटेशियम जैसे पोषक तत्वों से लैस होता है, जो जो शरीर को ऊर्जा देते हैं और कई बीमारियों से बचाते हैं. इस बीच टमाटर (tomatoes Study) को लेकर आए एक नए अध्ययन ने फैटी लिवर से जूझ रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर लेकर आया है. 

एक स्टडी से पता चला है कि प्रतिदिन एक टमाटर खाने से फैटी लिवर की बीमारी का खतरा कम हो सकता है. इस नई स्टडी के मुताबिक, रोज़ाना टमाटर खाने से लिवर की खतरनाक बीमारी से बचाव हो सकता है. ब्रिटेन (United Kingdom) में अध्ययन से पता चला है कि फैटी लिवर की बीमारी शराब पीने की वजह से नहीं होती. हालांकि, लगभग एक-तिहाई वयस्कों को प्रभावित करती है और इसका संबंध मोटापे, हाई कोलेस्ट्रॉल और टाइप-2 डायबिटीज से है. वहीं, कुछ लोगों में यह बीमारी सूजन, निशान (स्कारिंग) और गंभीर मामलों में लिवर फेलियर का कारण बन सकती है.

You Might Be Interested In

दो ग्रुप बनाकर की गई स्टडी

इटली के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी के रिसर्चर्स ने फैटी लिवर की बीमारी और 30 या उससे कम BMI वाले 79 वयस्कों को रैंडम तरीके से दो ग्रुप में बांटा. एक ग्रुप ने छह हफ़्ते तक रोज़ाना 200 ग्राम कच्चे टमाटर लगभग एक बड़ा टमाटर और 50 ग्राम टमाटर सॉस खाया वहीं, दूसरे ग्रुप ने टमाटर-मुक्त डाइट का पालन किया.

अध्ययन में सामने आया कि छह हफ़्ते बाद रिसर्चर्स ने एक खास स्कैन का इस्तेमाल करके लिवर में फैट की मात्रा मापी. एक स्टडी में पाया गया है कि रोज़ाना एक टमाटर खाने से फैटी लिवर की बीमारी का खतरा कम हो सकता है.

6 हफ्तों में आया सुधार

‘न्यूट्रिएंट्स’ जर्नल में प्रकाशित और इटली के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा फंड की गई इस स्टडी में पाया गया कि छह हफ़्ते बाद दोनों ग्रुप में लिवर फैट कम हुआ, लेकिन टमाटर खाने वालों में यह कमी ज़्यादा थी. छह हफ़्ते में उनके लिवर फैट के स्तर में शुरुआती स्तर (बेसलाइन) से लगभग 11 प्रतिशत की कमी आई, जबकि कंट्रोल ग्रुप में यह कमी लगभग 6 प्रतिशत थी.

कई चीजों में नहीं हुआ सुधार

हालांकि, टमाटर खाने से लिवर की सख्ती (स्टिफ़नेस), फाइब्रोसिस स्कोर, लिवर एंजाइम, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर या शरीर की बनावट (बॉडी कंपोजीशन) में कोई खास सुधार नहीं हुआ. रिसर्चर्स को ठीक-ठीक नहीं पता कि लिवर फैट में कमी किस वजह से आई, लेकिन टमाटर में ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिन्हें एंटी-इंफ्लेमेटरी माना जाता है और उनका मानना ​​है कि इससे मदद मिली होगी.

Tags: health news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कौन हैं अंतरा बनर्जी?

August 16, 2026

कौन थीं अनन्या राज?

August 16, 2026

महेश मांजरेकर की 5 बेस्ट हिंदी फिल्में

August 16, 2026

यशस्वी जायसवाल ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड, 30 टेस्ट में 30...

August 15, 2026

कितनी कप कॉफी एक दिन में पीनी चाहिए?

August 15, 2026

रात में सनस्क्रीन लगानी चाहिए या नहीं?

August 15, 2026
Tomatoes Benefits: टमाटर को लेकर नई स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा, फैटी लिवर होगा 6 सप्ताह में ठीक

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Tomatoes Benefits: टमाटर को लेकर नई स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा, फैटी लिवर होगा 6 सप्ताह में ठीक
Tomatoes Benefits: टमाटर को लेकर नई स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा, फैटी लिवर होगा 6 सप्ताह में ठीक
Tomatoes Benefits: टमाटर को लेकर नई स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा, फैटी लिवर होगा 6 सप्ताह में ठीक
Tomatoes Benefits: टमाटर को लेकर नई स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा, फैटी लिवर होगा 6 सप्ताह में ठीक