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Health Tips: क्या आपके पैर के अंगूठे पर बाल नहीं हैं? जानें कौन सी बीमारी का हो सकता है संकेत

Health Tips: पैर के अंगूठे पर बाल होना शरीर में अच्छे ब्लड सर्कुलेशन और स्वस्थ धमनियों का संकेत माना जाता है. वहीं अंगूठे पर बाल ना होना पेरिफेरल एलोपेशिया या पेरिफेरल आर्टिरियल डिजीज जैसी समस्याओं की चेतावनी हो सकता है. खराब लाइफस्टाइल, हाई ब्लड शुगर, धूम्रपान और प्रोसेस्ड फूड धमनियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं.

By: Ranjana Sharma | Last Updated: May 14, 2026 9:28:30 PM IST

अंगूठे पर बाल बताते हैं ब्लड सर्कुलेशन का हाल
अंगूठे पर बाल बताते हैं ब्लड सर्कुलेशन का हाल


 Health Tips: अक्सर कई लोगों को पैर के अंगूठे पर बाल होना अजीब या इरिटेटिंग लग सकता है, लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार यह शरीर की अच्छी सेहत और बेहतर ब्लड सर्कुलेशन का संकेत हो सकता है. दरअसल, पैर शरीर का सबसे निचला हिस्सा होते हैं और यहां तक पर्याप्त रक्त, ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचना शरीर की स्वस्थ धमनियों को दर्शाता है. यही वजह है कि पैर के अंगूठे पर बाल होना सामान्य और कई मामलों में अच्छा संकेत माना जाता है.वहीं अगर पैर के अंगूठे पर बाल बिल्कुल नहीं हैं, तो यह कुछ स्वास्थ्य समस्याओं की शुरुआती चेतावनी भी हो सकती है. खासतौर पर यह खराब ब्लड सर्कुलेशन या धमनियों से जुड़ी बीमारी का संकेत माना जाता है.

क्या है पेरिफेरल एलोपेशिया?

हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार पैर के अंगूठों पर बाल कम होना या बिल्कुल ना होना “पेरिफेरल एलोपेशिया” कहलाता है. इसका मतलब हो सकता है कि शरीर के इस हिस्से तक ऑक्सीजन और जरूरी पोषक तत्व सही तरीके से नहीं पहुंच पा रहे हैं. यह स्थिति कई बार पेरिफेरल आर्टिरियल डिजीज (PAD) का शुरुआती लक्षण भी मानी जाती है.

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कैसे प्रभावित होती हैं रक्त धमनियां?

हमारी रक्त धमनियां एंडोथिलियम नाम की एक पतली लेयर से ढकी होती हैं. यह लेयर ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन डिलीवरी और नाइट्रिक ऑक्साइड के उत्पादन को नियंत्रित करती है. जब धमनियां धीरे-धीरे डैमेज होने लगती हैं और शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड का स्तर कम होने लगता है, तो उसका असर सबसे पहले पैरों और अंगूठों पर दिखाई दे सकता है. ऐसी स्थिति में पैरों तक रक्त का प्रवाह कम होने लगता है, जिससे वहां बालों की ग्रोथ प्रभावित हो सकती है.

किन वजहों से बढ़ती है यह समस्या?

विशेषज्ञों के मुताबिक कई खराब आदतें और स्वास्थ्य समस्याएं धमनियों को नुकसान पहुंचा सकती हैं. इनमें शामिल हैं-

  • हाई ब्लड शुगर
  • धूम्रपान
  • क्रोनिक इंफ्लेमेशन
  • शारीरिक गतिविधि की कमी
  • अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का ज्यादा सेवन

इन कारणों से धमनियां सख्त होने लगती हैं और ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होता है. धीरे-धीरे शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड का स्तर भी कम होने लगता है.

ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करने के लिए क्या करें?

हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि रोजाना वॉक करने और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जैसी फिजिकल एक्टिविटी करने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है. इससे शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन भी नेचुरली बढ़ता है.
इसके अलावा हेल्दी डाइट अपनाने से भी धमनियों की सेहत बेहतर होती है और ऑक्सीजन डिलीवरी सुधरती है.

कैसी होनी चाहिए डाइट?

अगर आप ब्लड सर्कुलेशन बेहतर रखना चाहते हैं तो अपनी डाइट में कुछ खास चीजें शामिल कर सकते हैं. जैसे-

  • चुकंदर
  • लहसुन
  • अनार
  • सिट्रस फ्रूट्स
  • हरी पत्तेदार सब्जियां

इन लक्षणों को भी न करें नजरअंदाज

पैर के अंगूठे पर बाल ना दिखना अकेला संकेत नहीं है. अगर इसके साथ ये लक्षण भी दिखाई दें, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी हो सकता है-

  • पैरों का ठंडा रहना
  • नाखून मोटे होना
  • चोट का धीरे भरना
  • पैरों में सुन्नपन

झनझनाहट महसूस होना

ये संकेत खराब ब्लड सर्कुलेशन या धमनियों से जुड़ी किसी समस्या की ओर इशारा कर सकते हैं.

Tags: hair on the big toehealth tips
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