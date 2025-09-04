Home > हेल्थ > बिना किसी महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स के आपको मिलेगा ग्लोइंग त्वचा, बस अपना लें ये 5 आदतें, कुछ ही दिनों मे चमचमा उठेगा चेहरा

Tips for Glowing Skin: कुछ छोटी-छोटी अच्छी आदतें अपनाकर आप अपनी त्वचा को स्वस्थ और तरोताज़ा रख सकती हैं।आज हम आपको बताएंगे कि आप अपनी त्वचा को स्वस्थ और तरोताज़ा रखने के लिए क्या कर सकते हैं।

Published By: Akriti Pandey
Published: September 4, 2025 14:58:09 IST

Skin Care Tips: खूबसूरत दिखना कौन नहीं चाहता? इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी जीवनशैली स्वस्थ हो। आपको त्वचा की देखभाल के लिए कुछ तरीके अपनाने होंगे। इसके लिए आपको महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स या लंबी दिनचर्या की ज़रूरत नहीं है। कुछ छोटी-छोटी अच्छी आदतें अपनाकर आप अपनी त्वचा को स्वस्थ और तरोताज़ा रख सकती हैं।आज हम आपको बताएंगे कि आप अपनी त्वचा को स्वस्थ और तरोताज़ा रखने के लिए क्या कर सकते हैं। आइए जानते हैं-

त्वचा को हाइड्रेटेड रखना है जरूरी


सुदंर और स्वस्थ त्वचा के लिए ये बेहद जरूरी है कि आप पूरे दिन मे खूब ज़्यादा पानी पिएँ। ऐसा करने से आपकी त्वचा दिन भर हाइड्रेटेड रहती है और चेहरे पर चमक बनी रहती है।इसके अलावा, त्वचा पर सही मॉइस्चराइज़र लगाना भी उतना ही ज़रूरी है। पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से आपकी सेहत भी दुरुस्त रहेगी। आप चाहें तो अपने आहार में खीरा, संतरा और तरबूज जैसे पानी वाले फल भी शामिल कर सकती हैं।


चेहरा धोना है जरूरी 


चेहरे से गंदगी और तेल हटाना ज़रूरी है, लेकिन बार-बार या बहुत तेज़ क्लींजर से चेहरा धोने से आपकी त्वचा की प्राकृतिक नमी खत्म हो सकती है, जिससे वह और भी रूखी और संवेदनशील हो सकती है। सल्फेट-मुक्त और pH-संतुलित क्लींजर का इस्तेमाल करना सबसे अच्छा है। दिन में केवल दो बार चेहरा धोएँ।

रोज़ाना सनस्क्रीन लगाएँ


सनस्क्रीन सिर्फ़ गर्मियों में ही नहीं, बल्कि पूरे साल ज़रूरी है। धूप से दाग-धब्बे और पिगमेंटेशन होता है और त्वचा कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। हर सुबह कम से कम SPF 30 वाला सनस्क्रीन लगाना सबसे अच्छा है। हल्का और तेल-मुक्त सनस्क्रीन इस्तेमाल करने की कोशिश करें ताकि आपका चेहरा पूरे दिन तरोताज़ा दिखे।


मॉइस्चराइज़र लगाएं


कई लोग सोचते हैं कि तैलीय त्वचा को मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन यह सच नहीं है। अगर आपकी त्वचा तैलीय है, तो हल्के, जेल-आधारित मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करें। मॉइस्चराइज़र हमेशा गीली त्वचा पर ही लगाएँ।

पूरी नींद लें


अगर आप अपनी त्वचा में चमक लाना चाहते हैं, तो अच्छी नींद लेना ज़रूरी है। दरअसल, रात में सोते समय त्वचा खुद को रिपेयर करती है। अगर आप पर्याप्त नींद नहीं लेते या ज़्यादा तनाव लेते हैं, तो त्वचा बेजान और थकी हुई दिखने लगती है। रोज़ाना सात से आठ घंटे की नींद ज़रूरी है। सोते समय रेशमी तकिये का कवर इस्तेमाल करें।

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है।

