टशन को लग सकती बीमारी की नजर… टाइट जींस के दीवाने हो जाएं सावधान, प्राइवेट पार्ट में इंफेक्शन का खतरा

Disadvantages Of Tight Jeans and High Heels: फैशन के दौर में न किसी चीज की गारंटी है और न ही आपकी सेहत की. आज फैशन इतना जरूरी हो गया है कि इसके बिना बाहर निकलना मानो अधूरा सा लगता हो. हालांकि, यहां फैशन से हमारा मतलब मेकअप से नहीं, बल्कि आउटफिट और हाई हील्स से है. लोग इतने टाइट कपड़े पहनने लगे हैं कि शरीर का ब्लड फ्लो भी ठीक से नहीं हो पाता है. खासतौर से टाइट जींस पहनने का शौक. टाइट जींस पहनना आजकल अपने आप में एक अलग तरह का फैशन सिंबल बन चुका है. इसको लड़कों की तुलना में लड़कियां अधिक फॉलो करती हैं. वहीं, लड़कियां इतनी हाई हील्स चुनती हैं कि चलना तो दूर खड़ा हो पाना मुश्किल लगता है. ऐसा करने वालों में पैरों में झनझनाहट, सुन्नपन और थकान महसूस हो सकती है. यही नहीं, टाइट कपड़ों की वजह से स्किन को हवा नहीं मिलती, जिससे पसीना और नमी बढ़ती है और स्किन रैशेज या फंगल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है.

हाई हील्स पहनने के नुकसान

हाई हील्स की करें तो यह भी सेहत के लिए कम नुकसानदायक नहीं हैं. बता दें कि, ज्यादा देर तक हाई हील्स पहनने से शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है और वजन का दबाव पैरों के अगले हिस्से पर आ जाता है. इससे एड़ी में दर्द, पैरों में सूजन, घुटनों में खिंचाव और कमर दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं. धीरे-धीरे यह आदत रीढ़ की हड्डी पर भी असर डालती है, जिससे पोश्चर खराब हो सकता है. कई बार मांसपेशियों में खिंचाव और जोड़ों में दर्द भी शुरू सकता है.

टाइट जींस और हाई हील्स का कॉम्बिनेशन

नेटवर्क18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, टाइट जींस और हाई हील्स का कॉम्बिनेशन और भी ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर को बिल्कुल भी आराम नहीं मिल पाता. लगातार ऐसे कपड़े और फुटवियर पहनने से थकान बढ़ती है और चलने-फिरने का तरीका भी बदल सकता है. यही नहीं, इससे नसों पर दबाव पड़ने का खतरा भी रहता है, जिससे पैरों में दर्द और कमजोरी महसूस हो सकती है.

महिलाओं में टाइट जींस पहनने के नुकसान

वजाइना का pH बैलेंस अनियंत्रित: गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. मीरा पाठक के मुताबिक, टाइट जींस के कारण एयर फ्लो रुक जाता है और नमी फंस जाती है, जिससे बैक्टीरिया और फंगस बढ़ जाते हैं. वजाइनल खुद को स्वस्थ रखने के लिए एक आदर्श पीएच संतुलन बनाए रखती है. टाइट कपड़े पहनने से पीएच लेवल गड़बड़ा जाता है. इससे हानिकारक बैक्टीरिया और फंगस पनपने लगते हैं. इसलिए वेजाइनल हेल्थ को नुकसान न पहुंचे इसके लिए कॉटन या फिर अन्य कोई ब्रीथेबल कपड़ों का चयन करना चाहिए.

गर्भाशय का संक्रमण: टाइट जींस पहनना कई महिलाओं में कम उम्र में ही गर्भाशय संक्रमण का कारण बन सकता है. बता दें कि, इसकी एक बड़ी खामी यह है कि शुरुआती दौर में महिलाओं को इस संक्रमण के बारे में पता नहीं चल पाता है. यदि गर्भाशय के संक्रमण का इलाज समय पर नहीं हो पाया तो इससे बाद में महिलाओं को मां बनने में दिक्कत आ सकती है. इसके लिए बेहतर है थोड़ी ढीली जींस पहनें.

यूटीआई का खतरा: टाइट जींस पहनने से प्राइवेट पार्ट्स के आसपास हवा का सही से आवागमन नहीं हो पाता, जिससे नमी बनी रहती है. यही नमी बैक्टीरिया के पनपने के लिए सही माहौल बनाती है, जिससे Urinary Tract Infection (यूटीआई) का खतरा बढ़ जाता है. खासकर अगर लंबे समय तक टाइट और सिंथेटिक कपड़े पहने जाएं तो यह समस्या और ज्यादा बढ़ सकती है. इसलिए जरूरी है कि आरामदायक और सांस लेने वाले कपड़े पहनें, ताकि इस तरह के इन्फेक्शन से बचा जा सके.