Thyroid क्यों है इतना खतरनाक, मरीजों के लिए बनते जा रही है खतरे की घंटी, जो जाएं सावधान ये शरीर को पहुंचा सकती है भारी नुकसान

Thyroid Symptoms: थायराइड हमारे गले के आगे वाले हिस्से में स्थित एक छोटी तितली के आकार की ग्रंथि होती है। यह ग्रंथि शरीर के मेटाबॉलिज़्म यानी ऊर्जा के उपयोग को नियंत्रित करती है और ऐसे हार्मोन बनाती है जो शरीर के कई ज़रूरी कार्यों को प्रभावित करते हैं। जब यह ग्रंथि ठीक से काम नहीं करती, तो थायराइड की बीमारी हो जाती है, जो शरीर के लगभग हर हिस्से को प्रभावित कर सकती है।

थायराइड खतरनाक क्यों है?

थायराइड की बीमारी को खतरनाक इसलिए माना जाता है क्योंकि यह सिर्फ़ हार्मोनल असंतुलन ही नहीं है, बल्कि यह हृदय, मस्तिष्क, त्वचा, वज़न, पाचन और यहाँ तक कि प्रजनन प्रणाली को भी प्रभावित कर सकती है। डॉक्टरों के अनुसार, अगर समय पर इलाज न किया जाए, तो यह:

दिल की धड़कन को असामान्य बना सकता है।

वज़न तेज़ी से बढ़ या घट सकता है।

मानसिक स्थिति (जैसे अवसाद, चिड़चिड़ापन) को ख़राब कर सकता है।

महिलाओं में मासिक धर्म और प्रजनन क्षमता को प्रभावित कर सकता है।

बालों का झड़ना, त्वचा संबंधी समस्याएँ और थकान बढ़ सकती है।

ये है थायरॉइड के प्रकार

हाइपोथायरायडिज्म

थायरॉइड हार्मोन की कमी

थायरॉइड के प्रमुख लक्षण

थकान

वज़न बढ़ना

कब्ज

ठंड लगना

अवसाद

घी के साथ मिलाकर खा ले ये 1 चीज, मिलेंगे 1 नहीं 50 गजब के फायदे, किसी औषधि से कम नहीं इन दोनों को सेवन,…

हाइपरथायरायडिज्म क्या होता है?

हाइपरथायरायडिज्म एक ऐसी स्थिति है जिसमें थायरॉइड ग्रंथि आवश्यकता से अधिक हार्मोन (T3 और T4) का उत्पादन करती है। ये हार्मोन शरीर के चयापचय को नियंत्रित करते हैं और जब इनकी मात्रा बढ़ जाती है, तो शरीर की गतिविधियाँ असामान्य रूप से तेज़ हो जाती हैं।

थायरॉइड के मुख्य कारण

आयोडीन की कमी या अधिकता

स्व-प्रतिरक्षी विकार (शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली थायरॉइड पर हमला करती है)

आनुवंशिक कारण (यदि परिवार में किसी को यह है, तो जोखिम अधिक होता है)

तनाव और नींद की कमी

गर्भावस्था के दौरान हार्मोनल परिवर्तन

सादा पानी नहीं, इन 5 चीजों को मिलाकर पीए पानी, पेट रहेगा हमेशा साफ और पाचन शक्ति होगा मजबूत

थायरॉइड से कैसे बचाव करें?

आयोडीन युक्त नमक का सेवन करें।

योग जरूर करें

अपने थायरॉइड की नियमित जाँच करवाएँ।

हरी सब्ज़ियों, फलों और साबुत अनाज से युक्त स्वस्थ आहार लें।

डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवाएँ लें और नियमित जाँच करवाएँ।

थायरॉइड की बीमारी को नज़रअंदाज़ करना महंगा पड़ सकता है। यह एक ऐसी समस्या है जो धीरे-धीरे शरीर को अंदर से कमज़ोर करती जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि इसके लक्षणों को पहचाना जाए, समय पर जाँच करवाई जाए और सही इलाज करवाया जाए। याद रखें, थायरॉइड के बारे में सही जानकारी और जागरूकता ही इसका सबसे बड़ा इलाज है।

क्या आप भी खाना खाने के तुरंत बाद सो जाते है, तो पड़ सकता है सेहत पर भारी, Fatty Liver के हो सकते है शिकार,…

Disclaimer: इनखबर इस लेख में सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए बता रहा हैं। इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।