दवा से भी नहीं कंट्रोल हो रहा थायरॉइड? इन ‘हेल्दी’ दिखने वाले फूड्स में छिपा हो सकता है कारण, जल्दी कर दें अवॉइड

बिजी लाइफस्टाइल, अनस्टेबल रुटीन और अनहेल्दी डाइट के कारण महिलाओं में हार्मोनल समस्याएं ज्यादा देखने को मिल रही हैं. कई मामलों में स्ट्रेस फैक्टर्स भी जिम्मेदार होते हैं, लेकिन इन दिनों गलत फूड हैबिट को हाइपरथायरॉइड के बढ़ने की वजह बताया जा रहा है. इसे कंट्रोल करने के लिए आपको खाली पेट खाने के लिए गोलियां दे दी जाती है, लेकिन फिर भी थायरॉइड फ्लक्चुएट हो रहा है तो आपको एक्सपर्ट की तरफ से डाइट को बदलने और गलत आहारों से परहेज करने की सलाह दी जाती है. इस बीच हेल्थ एक्सपर्ट ने वो फूड्स बताएं हैं, जो आप रोजाना खाते हैं और ये थायरॉइड की समस्या को कभी सही नहीं होने देते.

गलत फूड से कैसे बढ़ता है थायरॉइड?

हेल्थ एंड लाइफस्टाइल कोच शिवांगी देसाई बताती हैं कि हमारी थायरॉइड ग्लैंड से बॉडी के कई सारे प्रोसेस और फंक्शनिंग जुड़ी होती है. इसमें फैट बर्निंग से लेकर मेटाबॉलिज्म और वेट मैनेजमेंट तक शामिल है. अब यदि थायरॉइड डिसफंक्शन हो जाता है तो आपने फील किया होगा कि पूरे शरीर पर ही असर पड़ता है. ऐसी स्थिति में अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कुछ फूड्स में पाए जाने वाले इग्रीडिएंट हाइपरथायरॉइडिज्म को प्रभावित करते हैं.

कौन से हैं वो फूड्स?

एक्सपर्ट बताती हैं कि जो लोग सोचते हैं कि थायरॉइड में फूलगोभी, पत्तागोभी, ब्रोकली और स्प्राउट्स आदि नहीं खाने चाहिए, वो गलत हैं. दरअसल, इन सब्जियों में गोइट्रोजेन्स नाम के तत्व होते हैं, जो थायरॉइड के लिए जिम्मेदार तो हैं, लेकिन अच्छे से पकाकर खाने के बाद नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इन सब्जियों से परहेज करने के बजाए पकाकर खाएं, न कि कच्चा.

सोया फूड

सोया से बने फूड और ड्रिंक्स को भी हाइपर-थायरॉइड में अवॉइड करने की सलाह दी जाती है. इसमें मौजूद गोइट्रोजन से थायरॉइड का बैलेंस बिगड़ सकता है.

चाय-कॉफी

चाय और कॉफी में काफी ज्यादा मात्रा में कैफीन पाया जाता है जो थायरॉइड पर नेगेटिव असर डालते हैं, इसलिए चाय-कॉफी से भी जितना हो सके परहेज करने की सलाह दी जाती है.

व्हाइट ब्रेड

व्हाइट ब्रेड में डायजेस्टिव कार्ब्स होते हैं जो आपके शरीर में हार्मोन्स के बैलेंस को बिगाड़ सकते हैं. इसकी तुलना में ब्राउन ब्रेड का ऑप्शन सजेस्ट किया जाता है.

इन चीजों को भी अवॉइड करें

यदि आपका थायरॉइड भी सेंसिटिव अवस्था में है पोषण विशेषज्ञ श्वेता जैन की सलाह आपके काम आ सकती है. जिसमें कौन सी चीजें खानी चाहिए और किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है.

जितना हो सके मेथी दाने को डाइट से अलग रखें, इसके स्थान पर धनिए के बीज फायदेमंद साबित हो सकते हैं.

सोया या इससे बने उत्पादों के स्थान पर मूंग दाल का सेवन करने से लाभ होता है.

बिस्किट या मैदा युक्त बेकरी प्रोडक्ट के बजाए हेल्दी पंपकिन सीड्स खा सकते हैं.

मूंगफली के बजाए डाइट में ब्राजील नट्स को एड किया जा सकता है.

ये भी पढ़ें:-पंजाब में ईडी का खौफ: छापा पड़ते ही फिल्मी स्टाइल में 9वीं मंजिल से फेंके ₹500 के नोट से भरे दो बैग, वीडियो वायरल