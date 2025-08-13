Home > हेल्थ > क्या Diabetes के मरीजों को करना चाहिए मखाने का सेवन? आज ही जान लें पूरी सच्चाई

क्या Diabetes के मरीजों को करना चाहिए मखाने का सेवन? आज ही जान लें पूरी सच्चाई

Side Effects of Eating Makhana:आप भी मखाने को सेहतमंद मानकर इसे अपनी डाइट का हिस्सा बना रहे हैं, तो एक बार यहाँ जान लीजिए कि किन लोगों के लिए मखाने का सेवन फायदे की बजाय नुकसान पहुँचा सकता है।

Published By: Akriti Pandey
Published: August 13, 2025 14:18:46 IST

Side Effects of Eating Makhana
Side Effects of Eating Makhana

Side Effects of Eating Makhana: सूखे मेवों का सेवन सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है। अगर मखाने की बात करें, तो यह आमतौर पर सभी का पसंदीदा होता है। आप अपनी पसंद के अनुसार इसका सेवन कर सकते हैं। चाहे आप इसे मीठे व्यंजनों में डालकर बनाएँ, या फिर मखाने की सब्ज़ी भी बना सकते हैं। इसके अलावा, कई लोग इसे भूनकर नाश्ते के तौर पर भी खाते हैं। इसे खाने के एक सेहतमंद विकल्प के तौर पर भी पसंद किया जाता है।

मखाने में पाए जाने वाले पोषक तत्वों की बात करें तो इसमें प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटैशियम, फॉस्फोरस और एंटीऑक्सीडेंट जैसे कई गुण होते हैं जो शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मदद कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतने सारे स्वास्थ्य लाभों के बाद भी, कुछ लोगों के लिए मखाने का सेवन फायदेमंद होने की बजाय नुकसानदायक हो सकता है। आइए जानते हैं कि किन लोगों को मखाना खाने से बचना चाहिए।

इन लोगों को नहीं खाना चाहिए मखाना

किडनी स्टोन वालों को

जिन लोगों को किडनी स्टोन की समस्या है, उन्हें मखाने का सेवन नहीं करना चाहिए। दरअसल, मखाने में ऑक्सालेट पाया जाता है जो किडनी स्टोन की समस्या को और बढ़ा सकता है।

Heart Attack से बचने के 5 सबसे आसान तरीके, अगर रोजाना कर लिया इसे फॉलो तो हार्ट रहेगा फिट और सुपर एक्टिव

मधुमेह के रोगियों को

मधुमेह के रोगियों को हमेशा अपने खान-पान का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। मखाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होने के बावजूद इसका सेवन फायदेमंद हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही इसमें पाए जाने वाले अन्य तत्व रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ा सकते हैं। इसलिए मधुमेह के रोगियों को इसका सेवन करने से बचना चाहिए।

एलर्जी में

कई लोगों को मेवे और कुछ सूखे मेवे खाने से एलर्जी की समस्या होती है, ऐसे में उन लोगों को भी मखाने का सेवन करने से बचना चाहिए। डॉक्टर ने बताया कि ऐसे लोगों में खुजली और पित्त जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं।

महिलाओं के लिए रामबाण से कम नहीं केसर के पानी में डूबी किशमिश का सेवन, कई समस्याओं का इलाज है ये पावरफुल कॉम्बिनेशन

Disclaimer: इनखबर इस लेख में सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए बता रहा हैं। इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।

Tags: makhana khane ke nuksanSide Effects of Eating Makhana
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

Goa नहीं, भारत की ये 7 जगहें हैं बीच लवर...

August 13, 2025

देसी घी के ये फायदे, आपके चहरे को देंगे एक...

August 12, 2025

जानिए करी पत्ते के फायदे

August 12, 2025

अगर आप भी मोटापे से हैं परेशान , तो ये...

August 12, 2025

जानिए लो ब्लड प्रेशर होने पर क्या होता है?

August 12, 2025

क्या आपने कभी सोचा है किन चीजों के सेवन से...

August 12, 2025
क्या Diabetes के मरीजों को करना चाहिए मखाने का सेवन? आज ही जान लें पूरी सच्चाई

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

क्या Diabetes के मरीजों को करना चाहिए मखाने का सेवन? आज ही जान लें पूरी सच्चाई

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

क्या Diabetes के मरीजों को करना चाहिए मखाने का सेवन? आज ही जान लें पूरी सच्चाई
क्या Diabetes के मरीजों को करना चाहिए मखाने का सेवन? आज ही जान लें पूरी सच्चाई
क्या Diabetes के मरीजों को करना चाहिए मखाने का सेवन? आज ही जान लें पूरी सच्चाई
क्या Diabetes के मरीजों को करना चाहिए मखाने का सेवन? आज ही जान लें पूरी सच्चाई
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?