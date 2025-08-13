क्या Diabetes के मरीजों को करना चाहिए मखाने का सेवन? आज ही जान लें पूरी सच्चाई

Side Effects of Eating Makhana: सूखे मेवों का सेवन सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है। अगर मखाने की बात करें, तो यह आमतौर पर सभी का पसंदीदा होता है। आप अपनी पसंद के अनुसार इसका सेवन कर सकते हैं। चाहे आप इसे मीठे व्यंजनों में डालकर बनाएँ, या फिर मखाने की सब्ज़ी भी बना सकते हैं। इसके अलावा, कई लोग इसे भूनकर नाश्ते के तौर पर भी खाते हैं। इसे खाने के एक सेहतमंद विकल्प के तौर पर भी पसंद किया जाता है।

मखाने में पाए जाने वाले पोषक तत्वों की बात करें तो इसमें प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटैशियम, फॉस्फोरस और एंटीऑक्सीडेंट जैसे कई गुण होते हैं जो शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मदद कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतने सारे स्वास्थ्य लाभों के बाद भी, कुछ लोगों के लिए मखाने का सेवन फायदेमंद होने की बजाय नुकसानदायक हो सकता है। आइए जानते हैं कि किन लोगों को मखाना खाने से बचना चाहिए।

इन लोगों को नहीं खाना चाहिए मखाना

किडनी स्टोन वालों को

जिन लोगों को किडनी स्टोन की समस्या है, उन्हें मखाने का सेवन नहीं करना चाहिए। दरअसल, मखाने में ऑक्सालेट पाया जाता है जो किडनी स्टोन की समस्या को और बढ़ा सकता है।

मधुमेह के रोगियों को

मधुमेह के रोगियों को हमेशा अपने खान-पान का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। मखाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होने के बावजूद इसका सेवन फायदेमंद हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही इसमें पाए जाने वाले अन्य तत्व रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ा सकते हैं। इसलिए मधुमेह के रोगियों को इसका सेवन करने से बचना चाहिए।

एलर्जी में

कई लोगों को मेवे और कुछ सूखे मेवे खाने से एलर्जी की समस्या होती है, ऐसे में उन लोगों को भी मखाने का सेवन करने से बचना चाहिए। डॉक्टर ने बताया कि ऐसे लोगों में खुजली और पित्त जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं।

Disclaimer: इनखबर इस लेख में सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए बता रहा हैं। इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।