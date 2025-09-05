High BP और डायबिटीज के रोगियों के लिए फायदेमंद हैं ये 5 अनाज की रोटियां, ब्लड प्रेशर और शुगर होगा कंट्रोल

Chapati for High Blood Pressure:उच्च रक्तचाप( High BP) एक ऐसी स्थिति है जो धीरे-धीरे शरीर के महत्वपूर्ण अंगों जैसे हृदय, गुर्दे और मस्तिष्क को प्रभावित कर सकती है। यह बीमारी ज़्यादातर जीवनशैली और खान-पान से जुड़ी होती है। अगर समय रहते खानपान में बदलाव नहीं किए गए, तो आगे चलकर यह हार्ट अटैक या स्ट्रोक जैसी गंभीर समस्याओं का कारण बन सकती है। ज़्यादातर लोग अपने रोज़ाना के खाने में गेहूँ की रोटी खाते हैं। हालाँकि, यह ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ़ गेहूँ तक ही सीमित रहें। कुछ और तरह की रोटियाँ भी हैं जो न सिर्फ़ स्वाद में अच्छी होती हैं, बल्कि सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं, खासकर उच्च रक्तचाप के मरीज़ों के लिए। आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ रोटियों के बारे में जो रक्तचाप को नियंत्रित रखने में मददगार हो सकती हैं।

High BP के लिए 5 तरह की रोटियाँ

मल्टीग्रेन रोटी है फाइबर से भरपूर

गेहूँ के अलावा, मल्टीग्रेन रोटी में जौ, बाजरा, रागी और सोयाबीन जैसे अनाज शामिल होते हैं। यह रोटी फाइबर से भरपूर होती है, जो पेट को लंबे समय तक भरा रखती है और बार-बार खाने की इच्छा को कम करती है। इसका नियमित सेवन रक्तचाप को स्थिर रखने में मददगार है।

रागी रोटी हृदय को मज़बूत बनाता है

रागी, जिसे नाचनी भी कहा जाता है, आयरन और कैल्शियम का अच्छा स्रोत है। इसमें ऐसे तत्व होते हैं जो हृदय को मज़बूत बनाने के साथ-साथ शुगर लेवल को भी नियंत्रित रखते हैं। यह उच्च रक्तचाप वाले लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है।

ज्वार रोटी पाचन मे मददगार

ज्वार एक हल्का अनाज है जिससे पेट में भारीपन नहीं होता। यह ग्लूटेन मुक्त होता है और इसमें फाइबर की मात्रा भी अधिक होती है। ज्वार की रोटी उच्च रक्तचाप वाले लोगों के लिए एक बेहतरीन और स्वास्थ्यवर्धक विकल्प है। यह पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में भी मदद कर सकती है।

क्विनोआ की रोटी है पोटैशियम से भरपूर

क्विनोआ को सुपर फ़ूड कहा जाता है क्योंकि यह प्रोटीन, मैग्नीशियम और पोटैशियम से भरपूर होता है। ये सभी तत्व रक्तचाप को संतुलित रखने में मददगार होते हैं।

मक्के की रोट रक्त संचार के लिए बेहतर

मक्के की रोटी खासतौर पर सर्दियों में खाई जाती है। इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो रक्त संचार को बेहतर बनाते हैं। इसके सेवन से हृदय मजबूत होता है और रक्तचाप को भी सामान्य रखा जा सकता है।

